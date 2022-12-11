回應理科太太：一個接受過諮商的人就出來開課談諮商，這樣真的合適嗎？
我們想讓你知道的是
理科太太主打「諮商筆記」，強調以受過諮商的當事人身分整理她的經驗做分享發起募資，目前已經累積300萬的金額。雖然理科太太強調她不是做諮商，也或許許多人對於專案的支持是對於理科太太個人的肯定，但是身為一個諮商心理師還是必須要提出疑問：一個接受過諮商的人就出來開課談諮商，這樣真的合適嗎？
近期理科太太主打「諮商筆記」，強調以受過諮商的當事人身分整理她的經驗做分享發起募資，目前已經累積300萬的金額。雖然理科太太強調她不是做諮商，也或許許多人對於專案的支持是對於理科太太個人的肯定，但是身為一個諮商心理師還是必須要提出疑問：一個接受過諮商的人就出來開課談諮商，這樣真的合適嗎？
諮商筆記，只是冠著諮商名義的個人學習
在目前的hahow平台上，理科太太正以「諮商筆記」名義開設課程，內容包含自我覺察情緒、辨識自我狀態、自我與他人關係，評估系統與接納自己，甚至還有練習音頻與專屬學員社團。
理科太太強調這些是她的諮商過後的學習，也確實內容可能是ㄧ些心理師在諮商過程會與個案進行的內容。但明眼人都知道，這些所謂的課程就是一般的心理與情緒課程，而且在平常是會由心理師帶領進行的。
說穿了，今天沒有任何背景的理科太太，表面上看起來是肯定諮商的貢獻，實際上只是假借諮商的名義為他個人的課程背書。否則真的肯定諮商，應該是鼓勵與推薦大眾去找諮商心理師，讓他們自己從諮商中受益，而不是反而從一個「學姊」的身上學習。
即使是經過治則之後恢復的當事人，想要成為助人工作者也都是循正規的管道再接受訓練，沒有一個人會直接打著諮商過的名號出來開課。
100小時的諮商，離專業訓練還有遙遠的距離
做為一門專業，諮商心理師能提供給妳的是對個人情緒的覺察，透過個人模式的認識來做適合自己的決定，而在支撐這個專業的是二年的課程、近2000小時的實習，以及專業督導的指導，許多畢業的心理師每年還會花費大量時間與金錢進修。
如此看來，我們就會知道理科太太宣稱自己因為接受過諮商，就可以出來開設心靈課程是多麼的不合適，因為哪怕是100小時的諮商的經驗，就連一個碩士班兼職實習生的時數都無法滿足。
而且以專業的角度來看，理科太太的課程是使用注重個人情緒覺察的「完形治療理論」嗎？但當我們看到父母自我、成人自我、與孩童自我時，又出現了「溝通分析理論」。一個心理師要精通一個理論，有時候需要的是數十個年頭的鑽研，理科太太接受諮商100個小時就能夠暢談多達七八種諮商理論，身為一個諮商心理師我實在非常懷疑其中的知識能專業到什麼程度。
你也許不會受害，但大概也很難受益
而且回到根本，諮商的學習其實是個人的：我知道如何處理夫妻間的衝突、知道現在到底要不要離職，從被性侵的經驗中復原，諮商的「學習」從來不是去獲得一套可以到處教授人的知識，而是解決你當下人生遇到的困難。理科太太諮商的的收穫，理論上也只能夠回應他個人的難題，憑什麼一個個人的經驗尊貴到能解決所有人的困難？
而且諮商的目的應該是專注於他個人的難題是否解決，如果一個人諮商過後的焦點是在他「從心理師身上學到了多少技術」，那樣的過程也許根本稱不上諮商，而所謂的「諮商筆記」其實也根本毫無參考價值了。
如果你的生活功能夠好，你可能不會從中受害，只是抱怨自己花了冤枉錢卻沒有幫助；但如果狀態不好，今天透過這份諮商筆記學習，也許就是一個處於危機狀態的當事人將自己的生死交給了一個網紅KOL。如果一個人跟你說，我因為感冒過100次，所以我可以幫你治療癌症，你會有什麼感想呢？至少我是寧可去找專業醫師，而不是找一個生病過康復，就說自己能治百病的人處理我的困難的。
不想諮商，卻又想偷到諮商收穫的人性弱點
說穿了，諮商筆記的熱賣其實是理科太太運用了人性的弱點，因為許多人總是期待解決困擾的同時，又不想去面對自己的責任，所以希望偷看別人諮商的過程，好像就可以得到諮商的收穫。
但諮商可不是這樣一種專業。諮商就是一個要去面對自己的過程，意味著要談自己的經驗、覺察自己的情緒；當然你可以看到過往生命的美好，但同時也得直視那些走不過去的失落難過與憤怒，這個過程是辛苦也是不容易的。
諮商筆記的存在正好繞過了這層辛苦，我好想知道別人怎麼改變的，但我又不想被諮商，我好像可以不用真的踏進去諮商，就可以透過別人的經驗解答人生的困難。如果一個人老是抓著那些看過醫生的人問，卻永遠不自己進去看醫生，代表的是他其實還沒有預備好要改變。如果抱持著的心態沒有預備好，不管是理科太太或者是誰，他們的資料又會對你有幫助嗎？
助人者的光環如此美好，但承接需要的是責任與專業
助人工作者有時候不只是一項工作，還會被他人賦予一種神聖的光環。很多人想像的助人者都是睿智而慈祥，好像握有人生的解答可以療癒所有苦痛，助人者可以不受人性的貪嗔癡所苦，遙遊在雲端俯瞰人生苦海，然後偶爾降下解救眾生。
那種助人的神聖光環是非常美好而讓人憧憬的，特別是有著被欣賞、肯定需求的人而言，萬眾的簇擁、欽佩的目光、能夠拯救他人而高人一階的價值感，總會讓一些人蜂擁覬覦坐上導師的寶座。而我們現在可以看到的，就是理科太太似乎透過自己諮商的經驗，就期待將導師的光環加冕於自身，不只是理科的專業肯定要有，連人生的導師頭銜也要有。
身為一個助人者，需要將當事人的需求放在最前面，而不是當事人對自己的肯定與讚賞。而且承擔起他人的困難，需要的是對應的責任與專業，我不知道理科太太在利用諮商的價值受人追捧的同時，以後有沒有準備好面對那些急需協助的人們時會怎麼處理；是負擔起學姊的身分好好協助他們，或者是遇到困難就說自己不是專業，丟包給真正的專業處理，後續我就不知道會如何發展了。
只有自己走過，才會從諮商中得到屬於你獨一無二的收穫
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
我們想讓你知道的是
沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。