回應理科太太：一個接受過諮商的人就出來開課談諮商，這樣真的合適嗎？

近期理科太太主打「諮商筆記」，強調以受過諮商的當事人身分整理她的經驗做分享發起募資，目前已經累積300萬的金額。雖然理科太太強調她不是做諮商，也或許許多人對於專案的支持是對於理科太太個人的肯定，但是身為一個諮商心理師還是必須要提出疑問：一個接受過諮商的人就出來開課談諮商，這樣真的合適嗎？

諮商筆記，只是冠著諮商名義的個人學習

在目前的hahow平台上，理科太太正以「諮商筆記」名義開設課程，內容包含自我覺察情緒、辨識自我狀態、自我與他人關係，評估系統與接納自己，甚至還有練習音頻與專屬學員社團。

理科太太強調這些是她的諮商過後的學習，也確實內容可能是ㄧ些心理師在諮商過程會與個案進行的內容。但明眼人都知道，這些所謂的課程就是一般的心理與情緒課程，而且在平常是會由心理師帶領進行的。

說穿了，今天沒有任何背景的理科太太，表面上看起來是肯定諮商的貢獻，實際上只是假借諮商的名義為他個人的課程背書。否則真的肯定諮商，應該是鼓勵與推薦大眾去找諮商心理師，讓他們自己從諮商中受益，而不是反而從一個「學姊」的身上學習。

即使是經過治則之後恢復的當事人，想要成為助人工作者也都是循正規的管道再接受訓練，沒有一個人會直接打著諮商過的名號出來開課。

100小時的諮商，離專業訓練還有遙遠的距離

做為一門專業，諮商心理師能提供給妳的是對個人情緒的覺察，透過個人模式的認識來做適合自己的決定，而在支撐這個專業的是二年的課程、近2000小時的實習，以及專業督導的指導，許多畢業的心理師每年還會花費大量時間與金錢進修。

如此看來，我們就會知道理科太太宣稱自己因為接受過諮商，就可以出來開設心靈課程是多麼的不合適，因為哪怕是100小時的諮商的經驗，就連一個碩士班兼職實習生的時數都無法滿足。

而且以專業的角度來看，理科太太的課程是使用注重個人情緒覺察的「完形治療理論」嗎？但當我們看到父母自我、成人自我、與孩童自我時，又出現了「溝通分析理論」。一個心理師要精通一個理論，有時候需要的是數十個年頭的鑽研，理科太太接受諮商100個小時就能夠暢談多達七八種諮商理論，身為一個諮商心理師我實在非常懷疑其中的知識能專業到什麼程度。

你也許不會受害，但大概也很難受益

而且回到根本，諮商的學習其實是個人的：我知道如何處理夫妻間的衝突、知道現在到底要不要離職，從被性侵的經驗中復原，諮商的「學習」從來不是去獲得一套可以到處教授人的知識，而是解決你當下人生遇到的困難。理科太太諮商的的收穫，理論上也只能夠回應他個人的難題，憑什麼一個個人的經驗尊貴到能解決所有人的困難？

而且諮商的目的應該是專注於他個人的難題是否解決，如果一個人諮商過後的焦點是在他「從心理師身上學到了多少技術」，那樣的過程也許根本稱不上諮商，而所謂的「諮商筆記」其實也根本毫無參考價值了。

如果你的生活功能夠好，你可能不會從中受害，只是抱怨自己花了冤枉錢卻沒有幫助；但如果狀態不好，今天透過這份諮商筆記學習，也許就是一個處於危機狀態的當事人將自己的生死交給了一個網紅KOL。如果一個人跟你說，我因為感冒過100次，所以我可以幫你治療癌症，你會有什麼感想呢？至少我是寧可去找專業醫師，而不是找一個生病過康復，就說自己能治百病的人處理我的困難的。

不想諮商，卻又想偷到諮商收穫的人性弱點

說穿了，諮商筆記的熱賣其實是理科太太運用了人性的弱點，因為許多人總是期待解決困擾的同時，又不想去面對自己的責任，所以希望偷看別人諮商的過程，好像就可以得到諮商的收穫。

但諮商可不是這樣一種專業。諮商就是一個要去面對自己的過程，意味著要談自己的經驗、覺察自己的情緒；當然你可以看到過往生命的美好，但同時也得直視那些走不過去的失落難過與憤怒，這個過程是辛苦也是不容易的。

諮商筆記的存在正好繞過了這層辛苦，我好想知道別人怎麼改變的，但我又不想被諮商，我好像可以不用真的踏進去諮商，就可以透過別人的經驗解答人生的困難。如果一個人老是抓著那些看過醫生的人問，卻永遠不自己進去看醫生，代表的是他其實還沒有預備好要改變。如果抱持著的心態沒有預備好，不管是理科太太或者是誰，他們的資料又會對你有幫助嗎？

助人者的光環如此美好，但承接需要的是責任與專業

助人工作者有時候不只是一項工作，還會被他人賦予一種神聖的光環。很多人想像的助人者都是睿智而慈祥，好像握有人生的解答可以療癒所有苦痛，助人者可以不受人性的貪嗔癡所苦，遙遊在雲端俯瞰人生苦海，然後偶爾降下解救眾生。

那種助人的神聖光環是非常美好而讓人憧憬的，特別是有著被欣賞、肯定需求的人而言，萬眾的簇擁、欽佩的目光、能夠拯救他人而高人一階的價值感，總會讓一些人蜂擁覬覦坐上導師的寶座。而我們現在可以看到的，就是理科太太似乎透過自己諮商的經驗，就期待將導師的光環加冕於自身，不只是理科的專業肯定要有，連人生的導師頭銜也要有。

身為一個助人者，需要將當事人的需求放在最前面，而不是當事人對自己的肯定與讚賞。而且承擔起他人的困難，需要的是對應的責任與專業，我不知道理科太太在利用諮商的價值受人追捧的同時，以後有沒有準備好面對那些急需協助的人們時會怎麼處理；是負擔起學姊的身分好好協助他們，或者是遇到困難就說自己不是專業，丟包給真正的專業處理，後續我就不知道會如何發展了。

只有自己走過，才會從諮商中得到屬於你獨一無二的收穫