2022/12/10,
印太

日本國會罕見火速通過新法，首度明文禁止「假借通靈煽動捐款」等6種行為

日本國會罕見火速通過新法，首度明文禁止「假借通靈煽動捐款」等6種行為
新法跟前首相安倍晉三遭槍擊身亡有關，犯嫌（遭壓制者）供稱因母親大量捐款給舊統一教破產，因此對舊統一教心生恨意，最後鎖定安倍行凶。Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

這是日本首度以法律規範宗教法人等團體不當勸誘捐款，新法正式名稱為「關於防止法人等不當勸誘捐款等法律案」，明文禁止6種令人感到為難的行為，包括法人團體等在勸人捐款時，假借「通靈」煽動捐款人心生不安，告知如果想避免自己及家人發生負面影響就必須捐款等。

（中央社）日本國會今（10）日趕在會期最後一天，罕見利用週末火速通過用來救濟「舊統一教」被害者及規範惡質捐款的新法。日媒報導，這是日本首度以法律規範宗教法人等團體不當勸誘捐款。

新法跟前首相安倍晉三遭槍擊身亡有關，犯嫌供稱因母親大量捐款給舊統一教（現稱世界和平統一家庭聯合會）破產，因此對舊統一教心生恨意，最後鎖定安倍行凶。

日本社會之後掀起一股跟舊統一教有關的討論，不少政治人物急於撇清跟舊統一教的關係，也讓因父母沉迷舊統一教受害的第二代出面呼籲，最後催生今天在參議院全體會議獲表決通過的被害者救濟法案。

日本《每日新聞》報導，新法正式名稱為「關於防止法人等不當勸誘捐款等法律案」，明文禁止6種令人感到為難的行為，包括法人團體等在勸人捐款時，假借「通靈」煽動捐款人心生不安，告知如果想避免自己及家人發生負面影響就必須捐款等。

如果法人團體違反規定且不遵從中央政府採取的措施命令，新法明訂可處1年以下有期徒刑或100萬日圓以下罰金等罰則。

民眾若在新法禁止的6種情況下捐款，由於消費者契約法也同時完成修法，新增捐款人本人可取消捐款的規定；甚至捐款人所扶養的孩子與配偶，也可以代捐款人本人要求返還供未來生活費等所需費用。

新法也規定，勸人捐款的法人團體必須顧慮捐款人狀況，「不讓捐款人陷入壓抑個人自由意志、難以做出適當判斷的狀態」；如果違反規定，行政機關將給予勸告或公布該團體名稱。

這次通過的新法除部分內容外，將在公布日起20天後正式施行，但不溯既往。新法也以施行後2年為目標，來檢討是否修正。

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Photo Credit: AP / 達志影像
山上徹也（遭壓制者）因母親持續捐款導致破產而憎恨統一教，才對他認為與教會有關聯的前首相安倍晉三行凶。

《產經新聞》報導，新法規範對象不是只有宗教法人，還包括一般法人及團體；除了禁止假借「通靈」煽動他人心生不安的不當勸誘捐款行為等，也禁止要求捐款人透過借錢或變賣住所等生活不可或缺的資產，來籌措捐款資金。

《富士新聞網》報導，不過，過去在家人沉迷特定宗教信仰的環境下成長、化名小川小百合的受害人日前說，這次的新法實際上完全無法救濟到孩童受害，讓新法留下如何因應被害者救濟的課題。

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Photo Credit: AP / 達志影像
圖為舊統一教集體婚禮

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：羅元祺


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