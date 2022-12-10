TNL+ 2022/12/10,
政治

人走的時候——默克爾、俾斯麥與彭定康

人走的時候——默克爾、俾斯麥與彭定康
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

每個政治人物離去時，必百感交集。說回香港，彭定康在主權移交前一年的暑假到歐洲旅行。在那裡，他在日記中寫下對主權移交前的四點預測。

默克爾（Angela Merkel）離職一年，臨近年底，不少德媒都報導這位前總理近況，亦有轉載她近來的訪問。

默克爾德國是這一代德國人的回憶，對於零零後新生代，默姨是他們唯一的總理，懂事以來就是在這位政治人物治下。所以默姨雖已卸任一載，但不少人仍記掛她。與其說是懷念她政績，更多的是念掛這段集體回憶，以及歐洲和世界政局相對平靜之時。

說到政治人物離任，德國人必記得一幅著名漫畫。就是俾斯麥這位老船長下樓梯離開船隻，上面望著他的是新皇威廉二世。

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Photo Credit: John Tenniel / Wikipedia Commons

就是一朝天子一朝臣，俾斯麥為威廉二世祖父威廉一世打江山，統一德國，深獲信任。然而年輕的威廉二世與俾斯麥政見不同，外交和內政都意見相左，最後辭退這位鐵血宰相。德國人都從史籍中記得這一幕，圖中俾斯麥無奈而帶些憤怒的面容。俾斯麥在回憶錄中寫到他在任晚期已被其他官員孤立，官員在沒他同意下與皇帝商議政事，使他要動用威廉一世時的政令，命令部長必須有宰相同意下才可與皇帝議事。

每個政治人物離去時，必百感交集。說回香港，彭定康在主權移交前一年的暑假到歐洲旅行。在那裡，他在日記中寫下對主權移交前的四點預測。

第一，外界會越來越不重視他，無論香港政界還是國際社會也如是。大家只會質疑他為何要在主權移交上節外生枝；第二，他會漸漸失去議價能力，不能制止別方不尊重的行為；第三，傳媒會寫到港督越來越不重要，亦不會再關注香港人權問題；第四，英國外交部和中方為了平穩過渡，避免爭執，都會使港督的工作更困難。

彭定康（Christopher Patten）這趟歐洲之旅，必定包含許多憂心和思緒。他已預視這一年不會好過，無論中方還是英方都會覺得他為香港爭取利益是節外生枝，製造麻煩。但他仍然堅持主張，做他認為對的事。他總結說：「我會繼續唱著一樣的調子。現在不要放棄。不時問問大家五年後會怎樣看這一切吧，看長遠才最重要。」（I am determined to keep singing the same tunes. Don't give up now. And ask from time to time how will all this look in five years? The long term is what matters.）

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