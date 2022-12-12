【2022卡達世界盃】摩洛哥積極延攬海外好手締造佳績，阿拉伯世界普天同慶，4強賽將與法國進行「矛盾之爭」

（中央社）2022卡達世界盃足球賽4強全部出爐，至今5場比賽攻進11球的法國，將與5戰只因烏龍球丟掉1球的摩洛哥正面對決，兩隊料將掀起一場精彩的「矛盾之爭」。

這次世界盃開踢前，許多人認為，深受傷兵問題困擾的法國，可能無法走得太遠。

少了本澤馬（Karim Benzema）、博格巴（Paul Pogba）、坎特（N'Golo Kante）、金彭貝（Presnel Kimpembe）、麥尼安（Mike Maignan）、恩昆庫（Christopher Nkunku）等一票猛將，法國似乎前途一片黯淡。

但在姆巴佩（Kylian Mbappe）與吉魯（Olivier Giroud）聯手帶領下，法國小組賽階段以2勝1和、積分6分站上D組龍頭的位置，晉級淘汰賽階段後，又接連擊敗波蘭、英格蘭，重新燃起或許可以衛冕成功的希望。

法國在國家隊層級上曾是世界一霸，現在的目標，瞄準的是隊史第3座世界盃冠軍，若能成真將使他們躋身常勝軍強隊之林。

過去在世界盃奪冠次數最多的是巴西，他們曾5度拿下冠軍，義大利與德國都曾4次奪冠並列第2。1998年、2018年兩度奪冠的法國，與阿根廷、烏拉圭並列奪冠次數第4多的球隊。

若這次法國若能達成2連霸，將是隊史第3次拿下世界盃冠軍，也可以獨占奪冠次數第4的位置。

法國這次在小組賽階段攻進6球，淘汰賽首戰對波蘭踢進3球，8強對英格蘭也進了2球，火力充沛可見一斑。

法國4強賽將在台灣時間14日，對上這次世界盃最大的黑馬摩洛哥。

摩洛哥在小組賽階段就展現堅強的防守能力，3場小組賽只丟1球，戰績2勝1負排名F組第一。

晉級到淘汰賽後，摩洛哥對上「無敵艦隊」西班牙仍力保不失分，連PK大戰都沒讓對手攻進任何一球，8強戰對上葡萄牙，摩洛哥銅牆鐵壁的防守，讓對手完全無法進球。

他們是第1支在世界盃踢進4強的非洲球隊，摩洛哥在本屆比賽踢到現在，5場比賽只丟1球，且還是自己弄進球門的烏龍球，其固若金湯的防守能力不容小覷。

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摩洛哥晉世足4強締造歷史，阿拉伯世界普天同慶

（中央社）摩洛哥10日在卡達世界盃足球賽以1比0擊退葡萄牙，成為史上第一支闖進世足4強的非洲和阿拉伯球隊，除了摩洛哥人聚眾狂歡，阿拉伯世界與歐洲各地亦不乏有人大肆慶祝。

綽號「亞特拉斯雄獅」（Atlas Lions）的摩洛哥隊即將對戰衛冕軍法國，爭取決賽門票。在摩洛哥大城卡薩布蘭加（Casablanca），34歲女子伊德里西（Ilham El Idrissi）告訴《法新社》：「我心跳要停了，多麼棒的一支球隊、多麼好的耐力和成就。」

稱讚自家球隊的不只一人，29歲客服中心主管哈拉特（Mouad Khairat）說：「我以為我在做白日夢，捏捏我！多大的榮耀啊，我打從心底謝謝他們。摩洛哥隊成功締造不可能，現在，我們想要獎盃。」

終場哨音響起時集體慶祝，已變成摩洛哥的一種習慣。摩洛哥隊在小組賽階段擊敗加拿大和比利時，以小組第一之姿晉級，接著在16強PK大戰淘汰西班牙，又在8強力克葡萄牙。

摩洛哥退役國腳凱瑞（Abderrazak Khairi）告訴《法新社》：「足球界沒有不可能的事，這就是這項運動的魔力。」

凱瑞在1986年墨西哥世足賽踢進兩球，助隊以3比1驚奇勝出時，對手同樣是葡萄牙。當年摩洛哥成為史上第一支從小組賽出線的非洲球隊。

過往沒有任何非洲或阿拉伯國家隊成功從8強突圍，最接近世足4強的是1990年的喀麥隆、2002年的塞內加爾與2010年的迦納。

在摩洛哥的足球殿堂卡薩布蘭加，國家隊球衣與紅底綠星的國旗在窗邊、攤位、市場四處可見，還出現效力英超豪門俱樂部切爾西（Chelsea Football Club）的主將齊耶赫（Hakim Ziyech）與教練雷格拉吉（Walid Regragui）的巨型繪畫。

雷格拉吉是在前總教練哈利爾霍季奇（Vahid Halilhodzic）被開除後接手執教，當時距離開賽剩下不到3個月，如今他已晉升至國家英雄等級。

出了摩洛哥國境，非洲大陸與阿拉伯世界也為摩洛哥隊歡呼。

總部設在卡達的《半島電視台》（Al Jazeera）在摩洛哥氣走西班牙時報導，阿拉伯世界出現「一波亢奮」，「突尼斯（Tunis）、貝魯特（Beirut）、巴格達（Baghdad）、雷馬拉（Ramallah）和其他城市都傳出歡呼聲，阿拉伯人集會慶祝驚奇打敗西班牙，與長久分隔阿拉伯諸國的政治歧見形成反差」。

今天在東耶路撒冷（East Jerusalem）、雷馬拉和加薩走廊（Gaza），巴勒斯坦人透過煙火、歡呼和喇叭聲來慶祝。而在摩洛哥街頭，支持者也同時揮舞著摩洛哥國旗與巴勒斯坦旗。

就連與摩洛哥關係緊張的鄰國阿爾及利亞，當地足球網站DZfoot也為亞特拉斯雄獅喝采。

在法國巴黎，摩洛哥球迷聚集在香榭麗舍大道（Champs Elysees），並在哨聲響起時爆出歡呼。自稱是阿爾及利亞裔的27歲男子馬麥爾（Maamar）揮著摩洛哥國旗說：「這讓所有阿拉伯國家和全非洲極其自豪。不管怎樣，我們都是世界上前4名的球隊。」