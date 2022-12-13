Netflix《哈利王子與梅根》：紀錄片大爆王室秘辛，前三集有哪些看點？
我們想讓你知道的是
英國哈利王子與夫人梅根新紀錄片的前三集已經播出。紀錄片講述了哈利和梅根是如何相遇的，他們的第一次約會，以及對他們家庭生活的領悟。以下是一些片中提到的場景。
英國公爵哈利王子（Prince Harry, Duke of Sussex）與夫人梅根（Meghan Markle, Duchess of Sussex）新紀錄片的前三集已經播出。紀錄片講述了哈利和梅根是如何相遇的，他們的第一次約會，以及對他們家庭生活的領悟。以下是一些片中提到的場景。
哈利王子離開王室的第一時刻
在戲劇性的片頭字幕和音樂之後，第一集的第一個場景，是哈利王子在倫敦希斯洛機場的溫莎VIP套房裡拍攝自己。他正在等待登上飛往加拿大的航班。
這是2020年3月，女王已經同意她的孫子和妻子，辭去高級王室成員職務，而哈利王子剛剛完成了最後一次任務。這是私人的關鍵時刻，也是外界第一次看到。
「到底發生了什麼？我們是怎麼走到這一步的？」哈利說。
畫面中首先出現的是報紙頭版，對這對夫婦辭職的戲劇性決定表示震驚，然後鏡頭切換到加拿大溫哥華島，梅根正用手機拍攝自己，頭髮上纏著毛巾。
「哈利在倫敦，我在這裡，」梅根搖著頭說。「我甚至不知道從哪裡開始說。」
亞契出鏡
在第一集的後面，我們深入了解到哈利王子一家在加州家中的生活。當鮮紅的日落出現在螢幕上時，我們聽到梅根問她的大兒子亞契，他會如何描述它。
「嗯，這一切都很漂亮，」這個三歲孩子回答。
音頻還配有梅根用手機拍攝的片段，亞契在他們位於蒙特西托（Montecito）的家外的一條小路上搖搖擺擺地走，哈利推著嬰兒車，我們認為嬰兒車裡是女兒莉莉貝特（Lilibet）。
在波札那露營
第一集還講述了哈利和梅根在2016年開始戀愛的故事。兩人見過兩次面後，哈利王子邀請梅根和他一起去波札那旅行五天。他們睡在帳篷裡，沒有浴室，沒有鏡子，也沒有手機信號。
「我要登上飛機，飛到灌木叢中間去？我在做什麼？」梅根說，「如果我們不喜歡對方怎麼辦？」
梅根承認，她剛到這裡的時候感覺有點尷尬。「我記得他遞給我一個雞肉三明治，」她笑著說，「幸虧我們真的很喜歡對方。」
H, M和Haz
很快就會意識到，雖然哈利和梅根對我們來說，可能是薩塞克斯公爵和公爵夫人，但就像其他夫婦一樣，他們對彼此有愛稱。而且似乎有很多。她是M，Meg和Meghan，而他是H。鏡頭顯示，哈利和梅根視訊通話，梅根給他存的名字是Haz。
梅根在第二集談種族主義
第二集主要講述梅根和她的童年，她坦率地談論種族主義和混血。「人們不會談論作為混血感覺如何。我的自我認同很大程度上，是在試圖弄清楚我適應哪裡。我認為這很大程度上，關於你不夠白或者你不夠黑。但我不這麼看世界。」
梅根開車經過洛杉磯好萊塢露天劇場，講述了她和媽媽最近一起去的一場音樂會。演出結束後，當他們離開停車場時，梅根記得她的母親不耐煩地對著擋路的人按喇叭。
「那個女人轉過身來，對我媽媽大喊N開頭的那個詞。」梅根說。
梅根說，她的母親緊緊地握著方向盤，指關節都變白了。「開車回家的路上，她一直沉默不語，我們從來沒談過這件事。」同一集中，哈利王子說，儘管他認為自己「意識到」種族主義問題，但他和梅根的關係讓他意識到自己「在生活中幸福夢遊」。
「我的孩子是混血，我為此感到非常自豪。」他說。
「我一直是一個擁抱者」
在第二集中，梅根還回憶了她第一次與其他王室高級成員見面的情景，並承認自己沒有預料到會面的正式程度，即使這是閉門會面。
她說，當威廉王子和他的妻子凱特來吃晚飯時，她光著腳，穿著破洞牛仔褲，她擁抱了他們。「我一直是一個擁抱者，」梅根說，「我沒有意識到對很多英國人來說這令人不快。」
後來，她描述了哈利問她是否知道如何行屈膝禮的時候，就在她「超現實」地第一次見到男友的祖母，即已故伊莉莎白女王前。
「我覺得這只是個玩笑，」梅根說，「太緊張了。」
當女王離開房間，尤金妮郡主和她的母親約克公爵夫人莎拉祝賀了梅根。
「我不知道我在做什麼。」梅根承認。
求婚細節和企鵝連體衣
在同一集中，哈利王子描述了他向梅根求婚的情景。那是在2017年年底，梅根正在家裡烤雞，哈利決定開一瓶香檳。在徵得祖母同意後，哈利王子在肯辛頓花園的花園裡單膝跪地求婚，周圍有15支電子蠟燭。
雖然官方要過幾個星期才會宣佈訂婚，但這對夫婦為朋友們舉辦了一場訂婚派對，所有的客人都身穿動物服裝。
「梅根和哈利穿著企鵝連體衣，因為企鵝伴侶終生相伴。」他們的朋友露西・弗雷澤（Lucy Fraser）回憶，「他們太甜蜜了。」
柔和色調的服裝
伊莉莎白女王以其豐富多彩且協調的服裝而聞名。在第三集中，梅根解釋了為什麼她在英國時經常穿著柔和的色調，包括白色和米色。
「你永遠不能和女王陛下穿一樣的顏色，你也不應該和家裡更年長的成員穿一樣的顏色。」她解釋。
她說，她竭盡全力「融入其中」。
「我不想讓家人難堪，」她還說。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。