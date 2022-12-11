【2022卡達世界盃】摩洛哥擊敗葡萄牙挺進四強，Ｃ羅5度征戰世界盃留下淘汰賽0進球尷尬紀錄
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卡達世界盃８強賽，足球強隊葡萄牙對上非洲黑馬摩洛哥，即使Ｃ羅換上場，仍難以挽救頹勢，最終摩洛哥以1:0成功挺進四強。球評方靖仁認為，除了葡萄牙門將對落點判斷失誤，其他球員也多次錯失進攻機會。另外，C羅至今追平了男子球員在國際賽的出賽紀錄，但要打破紀錄仍須再等等。
（中央社）本屆世足賽最大黑馬摩洛哥的驚奇之旅還沒走到終點，他們今天靠著前鋒恩納斯里在第42分鐘門前頭錘成功破門，最終以1比0擊敗葡萄牙，隊史首度挺進4強。
2022卡達世界盃今天進行8強熱戰，由非洲黑馬摩洛哥碰上近況正夯的葡萄牙，誰都想不到，率先進球的一方竟是以防守能力著稱的摩洛哥。
包括今（11）日比賽在內，摩洛哥在最近的9場比賽從未讓對手進球，唯一失球紀錄是在小組賽面對加拿大，後衛阿蓋德（Nayef Aguerd）的烏龍球。
今天在第42分鐘，摩洛哥後衛安拉（Yahia Attiyat Allah）從左路吊中，葡萄牙門將柯斯塔（Diogo Costa）試圖出擊解危，卻對球的落點判斷錯誤。
恩納斯里（Youssef En-Nesyri）在門前跳得老高，早先一步攔截頭錘攻門，球在落地後反彈進入球門，攻進他在本屆世界盃的第2球，同時也是隊史在世界盃8強賽的首次進球。
事實上，摩洛哥上一次踢進世界盃淘汰賽已是1986年，他們也是近12年來首支晉級8強的非洲球隊。現在不僅持續改寫歷史，將最佳參賽成績推進至4強，同時也成為首支晉級世界盃4強的非洲球隊。
今天持續以替補出發的葡萄牙超級球星C羅（Cristiano Ronaldo），在球隊陷入落後之下，下半場提前在第51分鐘上陣，可惜仍無法挽救頹勢，助球隊攻破摩洛哥的大門，最後以0比1吞敗出局。
葡萄牙門將判斷錯誤，多次錯失進攻機會
（中央社）北非勁旅摩洛哥今天在世界盃8強爆冷以1比0擊敗葡萄牙，成為史上第1支晉級4強的非洲球隊。前台灣男足助理教練方靖仁表示，葡萄牙的失球主要是門將出擊的判斷錯誤所致。
摩洛哥在第42分鐘靠著前鋒恩納斯里（Youssef En-Nesyri）在門前頭錘破門，當時葡萄牙門將選擇出擊，但他對於球的落點判斷錯誤，導致不僅沒能解危，還讓對手攻進全場唯一的進球。
方靖仁表示，那一球應該算是葡萄牙門將的失誤，他強調：「守門員看的不是只有對手，還有自己的隊友，他在出擊時跑到隊友的後方去解危，這本身就不太合理。」
方靖仁也指出，摩洛哥本身就是一支守優於攻的球隊，他們率先進球後，對葡萄牙來說更陷入被動，不過他也直言，「葡萄牙全場並不是完全沒有機會，可是當機會來臨時，他們都沒有把握住，真的有點可惜。」
葡萄牙在上半場有一次進攻射門越過對方守門員，球卻不幸撞上橫桿，下半場門前也有兩次絕佳搶點機會，卻都頂出界外，方靖仁無奈地說：「全場最好的2次進攻機會，葡萄牙全都頂飛了。」
不過方靖仁也推崇摩洛哥門將博努（Yassine Bounou），認為這名守門員的確守得很好，讓葡萄牙沒有輕鬆進球的機會。他也幽默地說：「博努該守下來的都守住了，沒守住的，門柱也幫他守下來了。」
C羅替補上場，刷新出賽紀錄得再等等
（中央社）葡萄牙在2022卡達世界盃足球賽0比1敗給摩洛哥，未能挺進4強，但陣中球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）替補上場，追平男子球員在國際賽出賽196場的紀錄。
37歲的C羅連兩場從板凳出發，但這對他的紀錄沒有影響，他這次上場，追平科威特前鋒穆塔瓦（Bader al-Mutawa）披國家隊戰袍出賽場次最多的紀錄。
若葡萄牙在世界盃持續挺進，C羅還是有機會上場，那麼他將能在這次世界盃寫下新紀錄，可惜葡萄牙未能持續晉級，要刷新紀錄得再等等。
此外，由於穆塔瓦也仍是現役球員，未來還有繼續在國際賽出場的機會，因此誰將成為史上在國際賽出賽最多的球員，目前仍沒有定論。
C羅5度征戰世界盃，卻未曾於淘汰賽進球
另外，根據《自由時報》報導，C羅至今仍未在世界盃淘汰賽中進球，而這次與摩洛哥的對抗，很可能成為C羅生涯在世界盃的最後一舞。
報導中引述《BBC》提到，C羅此戰在下半場出賽後，共有10次觸球機會，直到第91分鐘才有首次射門，可惜未能破網。而《OptaJoe》的數據更指出，在C羅8度在世界盃淘汰賽的生涯中，共計有570分鐘沒有進球，雖然射門27次，但全部落空。
截至目前為止5度獲得金球獎的C羅，一共為葡萄牙出賽196場。在他的足球生涯中，5度參與世界盃並獲得8次的進球得分，然而卻沒有一次是從淘汰賽中取得，與此同時，C羅也將無緣追平「黑豹」尤西比奧（Eusebio）9顆世界盃進球的葡萄牙隊史紀錄。
新聞來源
- 摩洛哥延續驚奇之旅 世足賽1比0踢下葡萄牙首闖4強（中央社）
- 球評：葡萄牙門將誤判失球 數次錯失進攻機會（中央社）
- C羅世界盃替補上場 國際賽出賽196場平紀錄（中央社）
- 世足》C羅五度征戰世界盃 卻留下淘汰賽0球的尷尬紀錄（自由時報）
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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：翁世航
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在照顧家人之前，你最需要照顧的人是自己：伊甸基金會的老人照顧服務計畫
我們想讓你知道的是
台灣正在朝超高齡國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
李阿公今年90歲了，身體狀況原本不差，雖然有一些慢性疾病，但還能參與社區的活動。但是今年過年的時候，阿公因為免疫力低下，感染帶狀性皰疹，全身酸痛之外傷口又不容易癒合，常常要換藥，也插上了尿管。同樣高齡的太太，以及同住的兒子只能輪班24小時照顧阿公。生病將近兩個月來，全家人毫無喘息的空間。心理上的壓力，讓家庭氣氛總是低迷，而且阿公的失智症，又越來越嚴重了⋯⋯
這個故事，看起來很熟悉嗎？你的鄰居、朋友，甚至你家中，是不是就有一位阿公，需要你付出所有的心力照顧？
這份重擔，其實比你想像的更沈重
根據行政院衛福部統計，在全台灣將近80萬需要長期照顧的失能人口中，有將近半數的家庭必須長期自行承擔照顧工作，更預估在2026年，失能人口將超過100萬人。自推行長照2.0以來，即便各種資源與服務不斷布建擴展，但現在的台灣社會中，依然有許多人受到傳統觀念所綁縛，寧願自己深陷照顧重擔，不敢也不願取得援助。
上段故事中的李阿公，幸好在一家人即將瀕臨崩潰之際，衛生所的長照個管師和伊甸托老中心伸出了援手，說服阿公的家庭嘗試使用長照服務。在居服員走入這個家庭，展開服務第一天，高齡的阿嬤總算放下心中大石，感動地說：「終於能夠安心休息兩個小時。」
在專業的照顧之下，阿公的身體慢慢恢復健康，精神也越來越好，現在又可以參加他最愛的社區活動。更重要的是，阿公也開始接受伊甸據點的協助，有專業的照服員帶領著長輩們維持正常的生活作息，又開設各種延緩老化、機能復健的課程，鼓勵長輩們參加。這些安排，除了增加長輩們的活動力和自信心之外，也從心理和生理上，同時減輕了家人的負擔。
有了伊甸，李阿公全家人的心和生活，又再一次凝聚、平穩起來。
照顧者壓力大，專家建議：剛剛好就好
英國著名精神分析學家溫尼克特（D. W.Winnicott）在《父母──嬰兒關係的理論》一書中發明了一個名詞，叫做「足夠好的母親」（good-enough mother）。因為完美的母親是不存在的，過度追求成為一個完美的母親（照顧者），反而會對媽媽、孩子都產生沒有必要的壓力，影響彼此的身心健康。
因此，在照顧家人上，我們也可以試著做到「剛剛好的照顧」。剛剛好，並不是自私、也不是懶惰、不孝，只是我們不需要要求自己，為了成為一個一百分的完美照顧者，反而失去了自己。翻開社會新聞，我們可以看到許多不堪長期照顧壓力，進而輕生的社會案件。有獨力照顧長輩長達二、三十年者的青壯年，也有「老老照顧」——六、七十歲的孩子，照顧著八、九十歲的父母。在不堪壓力、看不到未來的絕望中，走向了悲劇的結局。
這一切其實都是可以避免的，只要願意敞開心房，適時地求援，接受必然的改變，除了能讓長輩獲得有尊嚴的照顧服務，自己也能擁有好品質的生活。衛福部在2020年，曾針對使用長照服務2.0的家庭照顧者做調查，發現有94.3%的使用者，表示整體生活品質有改善，92.3%表示心理和照顧的負擔降低。九成以上的滿意度，顯示出專業的支援可以帶來正向的能量，打破一人長照全家失能的困境。
僅僅只是休息一下，就能獲得全新的力量
伊甸基金會成立至今已40年，向來以「哪裡有需要、伊甸就在哪裡」的精神，為有需要的人伸出援手、爭取權益。從早療到長照，哪裡有需要，哪裡就有伊甸的身影。根據2021年的數據，台灣的新生兒僅有15萬3820人，是史上首次低於16萬，在人口持續負成長的情況下，台灣又正在從高齡化國家朝向超高齡化國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
在台灣正式成為高齡社會的這個階段，伊甸也提出了能夠同理照顧者、體貼失能者的完整老人服務內容，包括日間照顧服務、居家照顧服務、照顧者喘息服務、弱勢長者餐飲服務等，甚至將層級拉高到以社區為關照對象，提供社區關懷、社區輔具站服務等。而伊甸這些年來的努力，更獲得滿滿的迴響，每一位受到協助者的正向反饋，都是幫助伊甸持續前進、希望做得更好更多的力量。
雖然近年來，政府大力推動的長照2.0政策中，以多管齊下的方式，試圖為國民建立一個「經濟自主」、「健康生活」、及「行動無礙」的高齡友善環境，讓長者能擁有健康及尊嚴的老年生活。但是，如果我們真的來到了需要更進一步照顧的地步，不要忘記有一群專業的人，隨時準備好接住疲累的你，讓你安心，更讓你能夠在照顧家人之前，先照顧好自己。
放下對自己的要求，讓專業的伊甸，分擔你的辛苦。