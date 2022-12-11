【2022卡達世界盃】摩洛哥擊敗葡萄牙挺進四強，Ｃ羅5度征戰世界盃留下淘汰賽0進球尷尬紀錄

（中央社）本屆世足賽最大黑馬摩洛哥的驚奇之旅還沒走到終點，他們今天靠著前鋒恩納斯里在第42分鐘門前頭錘成功破門，最終以1比0擊敗葡萄牙，隊史首度挺進4強。

2022卡達世界盃今天進行8強熱戰，由非洲黑馬摩洛哥碰上近況正夯的葡萄牙，誰都想不到，率先進球的一方竟是以防守能力著稱的摩洛哥。

包括今（11）日比賽在內，摩洛哥在最近的9場比賽從未讓對手進球，唯一失球紀錄是在小組賽面對加拿大，後衛阿蓋德（Nayef Aguerd）的烏龍球。

今天在第42分鐘，摩洛哥後衛安拉（Yahia Attiyat Allah）從左路吊中，葡萄牙門將柯斯塔（Diogo Costa）試圖出擊解危，卻對球的落點判斷錯誤。

恩納斯里（Youssef En-Nesyri）在門前跳得老高，早先一步攔截頭錘攻門，球在落地後反彈進入球門，攻進他在本屆世界盃的第2球，同時也是隊史在世界盃8強賽的首次進球。

事實上，摩洛哥上一次踢進世界盃淘汰賽已是1986年，他們也是近12年來首支晉級8強的非洲球隊。現在不僅持續改寫歷史，將最佳參賽成績推進至4強，同時也成為首支晉級世界盃4強的非洲球隊。

今天持續以替補出發的葡萄牙超級球星C羅（Cristiano Ronaldo），在球隊陷入落後之下，下半場提前在第51分鐘上陣，可惜仍無法挽救頹勢，助球隊攻破摩洛哥的大門，最後以0比1吞敗出局。

葡萄牙門將判斷錯誤，多次錯失進攻機會

（中央社）北非勁旅摩洛哥今天在世界盃8強爆冷以1比0擊敗葡萄牙，成為史上第1支晉級4強的非洲球隊。前台灣男足助理教練方靖仁表示，葡萄牙的失球主要是門將出擊的判斷錯誤所致。

摩洛哥在第42分鐘靠著前鋒恩納斯里（Youssef En-Nesyri）在門前頭錘破門，當時葡萄牙門將選擇出擊，但他對於球的落點判斷錯誤，導致不僅沒能解危，還讓對手攻進全場唯一的進球。

方靖仁表示，那一球應該算是葡萄牙門將的失誤，他強調：「守門員看的不是只有對手，還有自己的隊友，他在出擊時跑到隊友的後方去解危，這本身就不太合理。」

方靖仁也指出，摩洛哥本身就是一支守優於攻的球隊，他們率先進球後，對葡萄牙來說更陷入被動，不過他也直言，「葡萄牙全場並不是完全沒有機會，可是當機會來臨時，他們都沒有把握住，真的有點可惜。」

葡萄牙在上半場有一次進攻射門越過對方守門員，球卻不幸撞上橫桿，下半場門前也有兩次絕佳搶點機會，卻都頂出界外，方靖仁無奈地說：「全場最好的2次進攻機會，葡萄牙全都頂飛了。」

不過方靖仁也推崇摩洛哥門將博努（Yassine Bounou），認為這名守門員的確守得很好，讓葡萄牙沒有輕鬆進球的機會。他也幽默地說：「博努該守下來的都守住了，沒守住的，門柱也幫他守下來了。」

Photo Credit：AP / 達志影像 摩洛哥前鋒恩納斯里嘗試以頭錘破門，葡萄牙門將判斷錯誤，成為全場唯一的進球。

C羅替補上場，刷新出賽紀錄得再等等

（中央社）葡萄牙在2022卡達世界盃足球賽0比1敗給摩洛哥，未能挺進4強，但陣中球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）替補上場，追平男子球員在國際賽出賽196場的紀錄。

37歲的C羅連兩場從板凳出發，但這對他的紀錄沒有影響，他這次上場，追平科威特前鋒穆塔瓦（Bader al-Mutawa）披國家隊戰袍出賽場次最多的紀錄。

若葡萄牙在世界盃持續挺進，C羅還是有機會上場，那麼他將能在這次世界盃寫下新紀錄，可惜葡萄牙未能持續晉級，要刷新紀錄得再等等。

此外，由於穆塔瓦也仍是現役球員，未來還有繼續在國際賽出場的機會，因此誰將成為史上在國際賽出賽最多的球員，目前仍沒有定論。

C羅5度征戰世界盃，卻未曾於淘汰賽進球

另外，根據《自由時報》報導，C羅至今仍未在世界盃淘汰賽中進球，而這次與摩洛哥的對抗，很可能成為C羅生涯在世界盃的最後一舞。

報導中引述《BBC》提到，C羅此戰在下半場出賽後，共有10次觸球機會，直到第91分鐘才有首次射門，可惜未能破網。而《OptaJoe》的數據更指出，在C羅8度在世界盃淘汰賽的生涯中，共計有570分鐘沒有進球，雖然射門27次，但全部落空。

截至目前為止5度獲得金球獎的C羅，一共為葡萄牙出賽196場。在他的足球生涯中，5度參與世界盃並獲得8次的進球得分，然而卻沒有一次是從淘汰賽中取得，與此同時，C羅也將無緣追平「黑豹」尤西比奧（Eusebio）9顆世界盃進球的葡萄牙隊史紀錄。

Photo Credit：AP / 達志影像 C羅替補上場，追平男子球員在國際賽的出賽紀錄。

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責任編輯：羅子恆

核稿編輯：翁世航