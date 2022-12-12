席琳狄翁罹患「僵硬人症候群」，這是什麼樣的罕見疾病？
我們想讓你知道的是
目前證據顯示，絕大部分的僵硬人症候群是因為中樞神經系統的GABA功能失調所致。GABA是一種抑制性的神經傳導物質，在脊髓中他可以調控肢體的動作，讓不該收縮的肌肉放鬆。
流行音樂天后席琳狄翁（Celine Dion）宣布，自己罹患了百萬人才有一人的罕見疾病——僵硬人症候群（stiff person syndrome，SPS），震驚全球樂迷。
僵硬人症候群（stiff person syndrome）是什麼？
僵硬人症候群（stiff person syndrome，SPS）是一種神經中樞疾病。患者的背部肌肉逐漸緊繃僵硬，且軀幹以及近端肢體肌肉會不定時突然僵直，有點像抽筋那樣，導致疼痛與動作困難，甚至跌倒。
有時候，一個突如其來的驚嚇刺激，如聲響，週遭事物的突然出現，甚至是情緒的波動，都可能造成僵直發作。發作時觸摸患者的僵直肌肉，會好像摸到一塊硬梆梆的木板那麼誇張！
這是一個漸進性的疾病，患者可能一開始只有軀幹（通常是下腹部或下背部）開始受影響，漸漸的肢體近端也會開始有僵硬的問題。
僵硬人症候群的病生理機制
目前證據顯示，絕大部分的SPS是因為中樞神經系統的GABA功能失調所致。GABA是一種抑制性的神經傳導物質，在脊髓中他可以調控肢體的動作，讓不該收縮的肌肉放鬆。
舉個例子，當我們彎曲手肘時，肱二頭肌要收縮，同時肱三頭肌要放鬆；伸直手肘時，肱二頭肌要放鬆，肱三頭肌要收縮。彎腰時，腹肌和負責髖屈的肌肉收縮，臀肌和豎脊肌放鬆。這是人體的交互抑制（reciprocal inhibition）作用。
SPS的患者可能遇到的問題就是，在做上述動作的時候，二頭肌與三頭肌，或者腹肌與背肌同時激烈地收縮，造成肢體僵硬痙攣以及疼痛。如果發生在下背部，可能整個人就像木頭一樣直挺挺地倒下，相當危險！
SPS患者的GABA抑制迴路出問題的原因，大部分是因為身體出現針對麩胺酸脫羧基酶的抗體（Anti-glutamic acid decarboxylase antibody，anti-GAD），導致體內GAD合成GABA的量減少。
有少部分的患者是因為anti-amphiphysin抗體、anti-glycine receptor （anti-GlyR）抗體，或anti-gephyrin抗體，這些自體抗體也會干擾GABA的訊號傳遞，導致SPS。
Anti-GAD這個自體抗體為何會出現？除了不明原因之外，目前已查到原因的有其他自體免疫疾病（例如白斑症），以及癌症導致的副腫瘤症候群（亦即癌症引發的自體免疫問題）。至於anti-amphiphysin抗體則高度與癌症相關，尤其是乳癌與小細胞肺癌。
僵硬人症候群的診斷
神經學檢查可以發現患者身體近端肌肉僵直緊繃。偷偷嚇病人一跳，有可能誘發出症狀。
肌電圖檢查可以發現動作肌與拮抗肌（例如上述的肱二頭與三頭肌）同時收縮，收縮模式是以神經動作單元（motor unit）作為單位，表示命令肌肉的收縮訊號來自於神經而非肌肉本身。此時如果同時給予GABA促效劑如diazepam注射，可發現拮抗肌的異常訊號消失，患者肢體僵硬獲得改善。
血液與腦脊髓液檢查可以驗anti-GAD抗體、anti-amphiphysin抗體，與anti-gephyrin抗體。
SPS極其罕見，因此先考慮並排除掉其他會突然痙攣的病，例如電解質失衡、甲狀腺疾病、其他神經病變、腎功能異常、癲癇、陣發性動作誘發型運動障礙（paroxysmal kinesigenic dyskinesia）以及肌張力異常（dystonia）是必需的步驟。
由於SPS的最大元凶多半是自體免疫疾病與癌症，因此完整的自體免疫檢測與癌症檢查有其必要。
僵硬人症候群的治療
如果SPS的病因是癌症或其他自體免疫疾病，那就要針對病根治療。
控制症狀可使用GABA促效劑，不論是屬於GABA A促效劑的苯二氮平類，如diazepam、clonazepam，或是屬於GABA B促效劑的baclofen都有很好的效果。或是可以使用增加GABA濃度的一些抗癲癇藥，如vigabatrin（有沒有發現這個藥名裡面就藏著gaba字根呢）。
想減少自體抗體則可以使用類固醇、免疫球蛋白（IVIg）、血漿置換術或Rituximab。由於病例過於稀少，各種療法的效益優劣不易直接進行比較。
結論
僵硬人症候群（SPS）極為罕見，患者往往多次求醫卻無法獲得正確診斷，導致身心極大的痛苦，甚至還會遭到旁人誤解，實在非常辛苦。所幸絕大部分的患者在得到正確用藥之後，都能明顯找回生活品質。
行文至此，也祝席琳狄翁能夠順利康復，如果背後有什麼潛藏的大問題，也能及時發現並接受治療。
參考資料
- Dalakas, M.C. Stiff-person Syndrome and GAD Antibody-spectrum Disorders: GABAergic Neuronal Excitability, Immunopathogenesis and Update on Antibody Therapies. Neurotherapeutics 19, 832–847 (2022).
- Murinson BB, Guarnaccia JB. Stiff-person syndrome with amphiphysin antibodies: distinctive features of a rare disease. Neurology 71(24):1955-8 (2008).
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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在照顧家人之前，你最需要照顧的人是自己：伊甸基金會的老人照顧服務計畫
我們想讓你知道的是
台灣正在朝超高齡國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
李阿公今年90歲了，身體狀況原本不差，雖然有一些慢性疾病，但還能參與社區的活動。但是今年過年的時候，阿公因為免疫力低下，感染帶狀性皰疹，全身酸痛之外傷口又不容易癒合，常常要換藥，也插上了尿管。同樣高齡的太太，以及同住的兒子只能輪班24小時照顧阿公。生病將近兩個月來，全家人毫無喘息的空間。心理上的壓力，讓家庭氣氛總是低迷，而且阿公的失智症，又越來越嚴重了⋯⋯
這個故事，看起來很熟悉嗎？你的鄰居、朋友，甚至你家中，是不是就有一位阿公，需要你付出所有的心力照顧？
這份重擔，其實比你想像的更沈重
根據行政院衛福部統計，在全台灣將近80萬需要長期照顧的失能人口中，有將近半數的家庭必須長期自行承擔照顧工作，更預估在2026年，失能人口將超過100萬人。自推行長照2.0以來，即便各種資源與服務不斷布建擴展，但現在的台灣社會中，依然有許多人受到傳統觀念所綁縛，寧願自己深陷照顧重擔，不敢也不願取得援助。
上段故事中的李阿公，幸好在一家人即將瀕臨崩潰之際，衛生所的長照個管師和伊甸托老中心伸出了援手，說服阿公的家庭嘗試使用長照服務。在居服員走入這個家庭，展開服務第一天，高齡的阿嬤總算放下心中大石，感動地說：「終於能夠安心休息兩個小時。」
在專業的照顧之下，阿公的身體慢慢恢復健康，精神也越來越好，現在又可以參加他最愛的社區活動。更重要的是，阿公也開始接受伊甸據點的協助，有專業的照服員帶領著長輩們維持正常的生活作息，又開設各種延緩老化、機能復健的課程，鼓勵長輩們參加。這些安排，除了增加長輩們的活動力和自信心之外，也從心理和生理上，同時減輕了家人的負擔。
有了伊甸，李阿公全家人的心和生活，又再一次凝聚、平穩起來。
照顧者壓力大，專家建議：剛剛好就好
英國著名精神分析學家溫尼克特（D. W.Winnicott）在《父母──嬰兒關係的理論》一書中發明了一個名詞，叫做「足夠好的母親」（good-enough mother）。因為完美的母親是不存在的，過度追求成為一個完美的母親（照顧者），反而會對媽媽、孩子都產生沒有必要的壓力，影響彼此的身心健康。
因此，在照顧家人上，我們也可以試著做到「剛剛好的照顧」。剛剛好，並不是自私、也不是懶惰、不孝，只是我們不需要要求自己，為了成為一個一百分的完美照顧者，反而失去了自己。翻開社會新聞，我們可以看到許多不堪長期照顧壓力，進而輕生的社會案件。有獨力照顧長輩長達二、三十年者的青壯年，也有「老老照顧」——六、七十歲的孩子，照顧著八、九十歲的父母。在不堪壓力、看不到未來的絕望中，走向了悲劇的結局。
這一切其實都是可以避免的，只要願意敞開心房，適時地求援，接受必然的改變，除了能讓長輩獲得有尊嚴的照顧服務，自己也能擁有好品質的生活。衛福部在2020年，曾針對使用長照服務2.0的家庭照顧者做調查，發現有94.3%的使用者，表示整體生活品質有改善，92.3%表示心理和照顧的負擔降低。九成以上的滿意度，顯示出專業的支援可以帶來正向的能量，打破一人長照全家失能的困境。
僅僅只是休息一下，就能獲得全新的力量
伊甸基金會成立至今已40年，向來以「哪裡有需要、伊甸就在哪裡」的精神，為有需要的人伸出援手、爭取權益。從早療到長照，哪裡有需要，哪裡就有伊甸的身影。根據2021年的數據，台灣的新生兒僅有15萬3820人，是史上首次低於16萬，在人口持續負成長的情況下，台灣又正在從高齡化國家朝向超高齡化國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
在台灣正式成為高齡社會的這個階段，伊甸也提出了能夠同理照顧者、體貼失能者的完整老人服務內容，包括日間照顧服務、居家照顧服務、照顧者喘息服務、弱勢長者餐飲服務等，甚至將層級拉高到以社區為關照對象，提供社區關懷、社區輔具站服務等。而伊甸這些年來的努力，更獲得滿滿的迴響，每一位受到協助者的正向反饋，都是幫助伊甸持續前進、希望做得更好更多的力量。
雖然近年來，政府大力推動的長照2.0政策中，以多管齊下的方式，試圖為國民建立一個「經濟自主」、「健康生活」、及「行動無礙」的高齡友善環境，讓長者能擁有健康及尊嚴的老年生活。但是，如果我們真的來到了需要更進一步照顧的地步，不要忘記有一群專業的人，隨時準備好接住疲累的你，讓你安心，更讓你能夠在照顧家人之前，先照顧好自己。
放下對自己的要求，讓專業的伊甸，分擔你的辛苦。