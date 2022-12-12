席琳狄翁罹患「僵硬人症候群」，這是什麼樣的罕見疾病？

文：廖晉緯醫師｜神經學的腦霧大開

流行音樂天后席琳狄翁（Celine Dion）宣布，自己罹患了百萬人才有一人的罕見疾病——僵硬人症候群（stiff person syndrome，SPS），震驚全球樂迷。

僵硬人症候群（stiff person syndrome）是什麼？

僵硬人症候群（stiff person syndrome，SPS）是一種神經中樞疾病。患者的背部肌肉逐漸緊繃僵硬，且軀幹以及近端肢體肌肉會不定時突然僵直，有點像抽筋那樣，導致疼痛與動作困難，甚至跌倒。

有時候，一個突如其來的驚嚇刺激，如聲響，週遭事物的突然出現，甚至是情緒的波動，都可能造成僵直發作。發作時觸摸患者的僵直肌肉，會好像摸到一塊硬梆梆的木板那麼誇張！

這是一個漸進性的疾病，患者可能一開始只有軀幹（通常是下腹部或下背部）開始受影響，漸漸的肢體近端也會開始有僵硬的問題。

僵硬人症候群的病生理機制

目前證據顯示，絕大部分的SPS是因為中樞神經系統的GABA功能失調所致。GABA是一種抑制性的神經傳導物質，在脊髓中他可以調控肢體的動作，讓不該收縮的肌肉放鬆。

舉個例子，當我們彎曲手肘時，肱二頭肌要收縮，同時肱三頭肌要放鬆；伸直手肘時，肱二頭肌要放鬆，肱三頭肌要收縮。彎腰時，腹肌和負責髖屈的肌肉收縮，臀肌和豎脊肌放鬆。這是人體的交互抑制（reciprocal inhibition）作用。

SPS的患者可能遇到的問題就是，在做上述動作的時候，二頭肌與三頭肌，或者腹肌與背肌同時激烈地收縮，造成肢體僵硬痙攣以及疼痛。如果發生在下背部，可能整個人就像木頭一樣直挺挺地倒下，相當危險！

SPS患者的GABA抑制迴路出問題的原因，大部分是因為身體出現針對麩胺酸脫羧基酶的抗體（Anti-glutamic acid decarboxylase antibody，anti-GAD），導致體內GAD合成GABA的量減少。

有少部分的患者是因為anti-amphiphysin抗體、anti-glycine receptor （anti-GlyR）抗體，或anti-gephyrin抗體，這些自體抗體也會干擾GABA的訊號傳遞，導致SPS。

Anti-GAD這個自體抗體為何會出現？除了不明原因之外，目前已查到原因的有其他自體免疫疾病（例如白斑症），以及癌症導致的副腫瘤症候群（亦即癌症引發的自體免疫問題）。至於anti-amphiphysin抗體則高度與癌症相關，尤其是乳癌與小細胞肺癌。

僵硬人症候群的診斷

神經學檢查可以發現患者身體近端肌肉僵直緊繃。偷偷嚇病人一跳，有可能誘發出症狀。

肌電圖檢查可以發現動作肌與拮抗肌（例如上述的肱二頭與三頭肌）同時收縮，收縮模式是以神經動作單元（motor unit）作為單位，表示命令肌肉的收縮訊號來自於神經而非肌肉本身。此時如果同時給予GABA促效劑如diazepam注射，可發現拮抗肌的異常訊號消失，患者肢體僵硬獲得改善。

血液與腦脊髓液檢查可以驗anti-GAD抗體、anti-amphiphysin抗體，與anti-gephyrin抗體。

SPS極其罕見，因此先考慮並排除掉其他會突然痙攣的病，例如電解質失衡、甲狀腺疾病、其他神經病變、腎功能異常、癲癇、陣發性動作誘發型運動障礙（paroxysmal kinesigenic dyskinesia）以及肌張力異常（dystonia）是必需的步驟。

由於SPS的最大元凶多半是自體免疫疾病與癌症，因此完整的自體免疫檢測與癌症檢查有其必要。

僵硬人症候群的治療

如果SPS的病因是癌症或其他自體免疫疾病，那就要針對病根治療。

控制症狀可使用GABA促效劑，不論是屬於GABA A促效劑的苯二氮平類，如diazepam、clonazepam，或是屬於GABA B促效劑的baclofen都有很好的效果。或是可以使用增加GABA濃度的一些抗癲癇藥，如vigabatrin（有沒有發現這個藥名裡面就藏著gaba字根呢）。

想減少自體抗體則可以使用類固醇、免疫球蛋白（IVIg）、血漿置換術或Rituximab。由於病例過於稀少，各種療法的效益優劣不易直接進行比較。

結論

僵硬人症候群（SPS）極為罕見，患者往往多次求醫卻無法獲得正確診斷，導致身心極大的痛苦，甚至還會遭到旁人誤解，實在非常辛苦。所幸絕大部分的患者在得到正確用藥之後，都能明顯找回生活品質。

行文至此，也祝席琳狄翁能夠順利康復，如果背後有什麼潛藏的大問題，也能及時發現並接受治療。

參考資料

Dalakas, M.C. Stiff-person Syndrome and GAD Antibody-spectrum Disorders: GABAergic Neuronal Excitability, Immunopathogenesis and Update on Antibody Therapies. Neurotherapeutics 19, 832–847 (2022).

Murinson BB, Guarnaccia JB. Stiff-person syndrome with amphiphysin antibodies: distinctive features of a rare disease. Neurology 71(24):1955-8 (2008).

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航