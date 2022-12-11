2022/12/11,
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【2022卡達世界盃】英格蘭隊史進球王凱恩罰失12碼，法國挺進4強

【2022卡達世界盃】英格蘭隊史進球王凱恩罰失12碼，法國挺進4強
英格蘭隊史進球王凱恩12碼罰球踢出高飛球，法國隊員在一旁慶祝。 Photo Credit：AP / 達志影像

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卡達世界盃足球8強賽──英格蘭對上法國──於巴伊特體育場開戰，曹亞文尼以「世界波」遠射打破僵局，隨後英國展開激烈猛攻，英格蘭進球王凱恩透過12碼罰球追平比分，不過凱恩的第二次12碼罰球卻慘遭滑鐵盧，踢出一記沖天炮，最終由法國以2:1取得四強賽門票。

（中央社）英格蘭隊史進球王凱恩今天在第2次12碼罰球踢出「沖天炮」，讓衛冕軍法國在世界盃足球賽8強戰以2比1勝出，拿到最後一張4強賽門票，接下來將和黑馬摩洛哥爭奪冠軍戰資格。

堪稱本屆世足最大黑馬的摩洛哥，今天靠著前鋒恩納斯里（Youssef En-Nesyri）在第42分鐘門前頭錘得手，最終1比0爆冷踢走葡萄牙，隊史首度挺進4強。

英法大戰賽前備受矚目。「三獅軍團」英格蘭1966年在自家拿下第一座也是至今唯一一座世足金盃後，至今不曾在國際大賽封王，不過近年來團隊戰力堅強，2018年世足晉級4強，2021年歐洲國家盃闖入冠軍賽，這次期盼能連三次國際大賽至少躋身最後4強行列。

法國更是奪冠大熱門，除了上屆第二度稱王，過去7屆世足「高盧雄雞」有5度踢進8強。英法最近8次交手，法國取得5勝2和1負的優勢，上一次對戰是在2017年6月的友誼賽，當時法國3比2獲勝。兩隊過往在世足史上曾於1966、1982年兩度交鋒，英格蘭都是獲勝的一方。

這場對決在巴伊特體育場（Al Bayt Stadium）上演。法國第11分鐘就有攻勢，只不過吉魯（Olivier Giroud）的頭球直入英格蘭門將皮克福（Jordan Pickford）懷中。

但到了第17分鐘，曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）上演「世界波」遠射，右腳勁射球如砲彈般高速飛往英格蘭球門左下角，皮克福魚躍撲救不及，法國1比0首開紀錄。

英格蘭不甘示弱，接下來掌握多數球權，但主力前鋒凱恩（Harry Kane）第25分鐘禁區跌倒未獲裁判青睞，失去罰球機會；第29分鐘25碼射門再被法國門將洛里斯（Hugo Lloris）擋下。

上半場三獅軍團射門機會與射正次數都多於法國，但就是缺了臨門一腳。

英格蘭下半場一開始就猛攻，開賽2分鐘貝林翰（Jude Bellingham）的抽射被拍掉，不過薩卡（Bukayo Saka）沒多久後就憑藉出色腳法在禁區製造曹亞文尼的犯規，由凱恩操刀12碼罰球破網，以1比1追平。

這是凱恩披英格蘭戰袍的第53顆進球，追平由退休名將魯尼（Wayne Rooney）保持的隊史紀錄。

馬奎爾（Harry Maguire）在第71分鐘差點為英格蘭超前比數，可惜球從左邊門柱旁飛出界；英格蘭錯失機會後，運氣轉到法國隊，法國隊史進球王吉魯在第78分鐘使勁將球頂入對手大門內，以2比1再要回領先。

英格蘭在第84分鐘經由影像輔助裁判（VAR）獲得12碼罰球良機，不料剛成為並列隊史進球王的凱恩，在第2次12碼踢出一記過高的「沖天炮」，全場英格蘭球迷為之錯愕，場邊還有小朋友為此傷心落淚。

英格蘭在傷停補時即將終了前擁有自由球機會，但拉許福特（Marcus Rashford）的左腳曲球掠過門楣，錯過最後一次追平契機。

法國接下來將在4強戰面對摩洛哥，時間是台灣時間15日凌晨3時。

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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：翁世航


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