烏克蘭敖德薩遇襲斷電，俄羅斯暗示率先使用核武，北約憂成歐洲大戰
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烏克蘭日前坦承，敖德薩地區兩座發電廠遭俄羅斯無人機襲擊，非關鍵基礎設備全遭斷電，目前約150萬人無電可用。另外，據外媒報導，俄羅斯不排除率先使用核武攻擊，北約秘書長擔心俄烏戰爭恐演變為歐洲大戰。英國駐聯合國大使吳百納聲稱，俄羅斯與伊朗有軍事設備交流，美國也預計提高對烏克蘭的軍事補助。
俄國無人機自殺式襲擊，烏克蘭承認敖德薩地區斷電
（中央社）烏克蘭當局今天表示，俄羅斯利用伊朗製無人機攻擊2處能源設施後，南部港口城市敖德薩的所有非關鍵基礎設施都遭到斷電，周邊大片地區也受影響，多達150萬人無電可用。
路透社報導，敖德薩（Odesa）市長特魯哈諾夫（Gennadiy Trukhanov）在Facebook發文稱，「由於破壞規模龐大，除關鍵基礎設施外，敖德薩的所有用戶皆已被迫斷電。」
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也在視訊演說中證實，無人機攻擊發電系統後，敖德薩地區有超過150萬人無電可用。
根據烏國總檢察長辦公室，敖德薩地區有2座電力設施遭到伊朗製造的見證者-136型（Shahed 136）無人機攻擊。
烏國武裝部隊也在Facebook發文，指俄軍派出15架搭載火藥的無人機，前往敖德薩和尼古拉耶夫（Mykolaiv）南部地區的目標，其中10架被擊落。
敖德薩州州長馬欽柯（Maksym Marchenko）說，「受到攻擊影響，幾乎所有地區和社區都沒電了。」
自10月以來，莫斯科一直利用飛彈和無人機，瞄準烏克蘭的能源基礎設施猛攻。基輔昨天坦承，該國的每一座火力發電廠和水力發電廠都無法倖免於破壞。
據《衛報》指出，烏克蘭城市管理部門在Telegram上發布聲明表示，俄羅斯在周六襲擊了敖德薩地區的關鍵電路設備。馬欽柯更提到，「俄羅斯是利用『神風敢死隊』的無人機來進行攻擊，因此他們是衝進目標而非發射彈藥，目前已經有兩架在黑海上空被擊落。」
烏克蘭譴責這類襲擊涉及戰爭罪，因為他們對平民百姓造成無以復加的傷害，然而俄羅斯則對外宣稱，此舉在軍事上具有合法性。
俄羅斯暗示可能率先使用核武，北約秘書長擔心成為歐洲大戰
（中央社）美國媒體報導，俄羅斯總統蒲亭再次暗示，俄國可能改變不率先在衝突中動用核武的軍事方針。北約秘書長史托騰柏格憂心，烏克蘭戰爭恐失控，並演變成俄國與北約之間的歐洲大戰。
CNN：蒲亭再度暗示可能改變不先動用核武原則
美國有線電視新聞網（CNN）報導，繼數天前警告核戰的威脅正在升高後，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）本週第二度暗示，俄國可能改變不率先在衝突中動用核武的軍事方針。
蒲亭在吉爾吉斯首都比許凱克（Bishkek）一場記者會說：「他們（美國）的戰略中有這一項，文件裡也有載明，提到預防性打擊；而我們沒有。我們這邊是在戰略中制定了報復性攻擊。」
蒲亭表示，就算俄羅斯一看到核彈射來就立即報復，仍意味著「敵方飛彈彈頭不可避免地會落在俄羅斯聯邦領土上，還是會掉下來」。
他說，美國的政策是不排除解除核攻擊的可能性，而俄國的方針是在萬不得已時才動用核武。
「所以，如果要談解除攻擊，那麼或許可以考慮採用我們美國夥伴的最佳作法，和他們確保自身安全的點子。我們才剛在考慮。多年來，他們對此大發議論時，都毫無顧忌。」
他還提到，如果潛在對手認為採用預防性攻擊是可能選項之一，而俄國不這麼認為，那麼俄國仍要考量自己面臨的威脅。
美國防部長：俄羅斯正擴充核武庫推動核武現代化
在烏克蘭戰場受挫的俄國總統蒲亭一再表示可能動用核武之際，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）說，俄羅斯正在擴充核武庫並推動核武現代化。
路透社報導，奧斯汀是根據五角大廈最近關於核武的政策文件發言。專家表示，俄羅斯擁有全球最大的核武庫，有近6000枚核彈頭。相加起來，俄羅斯與美國共掌握全球約90%的核彈頭，足以摧毀地球多次。
奧斯汀在美軍戰略司令部（U.S. Strategic Command）司令交接儀式上表示：「俄羅斯也正在推動核武現代化並且擴充核武庫。」美軍戰略司令部負責監督美國核武庫。
奧斯汀指出：「克里姆林宮持續對烏克蘭發動殘酷的無端戰爭時，整個世界都看到蒲亭完全不負責任地揚言將動用核武。」
北約秘書長憂俄烏戰爭失控 恐演變為歐洲大戰
北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在挪威媒體播出的訪談中表達憂心，指稱在烏克蘭的戰爭可能失控，並演變成俄羅斯與北約之間的戰爭。
美聯社報導，史托騰柏格接受挪威廣播公司（NRK）訪問時指出：「如果事態發生問題，它們可能會變得一塌糊塗。」
他表示：「在烏克蘭發生可怕的戰爭。這也可能演變成全面戰爭，擴大成北約與俄羅斯之間的大戰。我們每天都在努力避免這種情況。」
史托騰柏格受訪時說「全面戰爭無疑可能發生」，並稱重要的是避免一場「涉及更多歐洲國家並演變成歐洲全面戰爭」的衝突。
英國稱伊朗供應彈道飛彈 俄報以先進軍事技術
英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）表示，俄羅斯正試圖從伊朗取得數百枚彈道飛彈等更多武器，並向德黑蘭當局提供前所未有的軍事和技術支持作為回報。
路透社報導，吳百納指出，伊朗8月以來已將數百架無人機、又稱無人飛行載具（UAVs）轉移到俄羅斯，俄軍曾用無人機「殺害平民，並非法瞄準烏克蘭的民用基礎設施」。
吳百納向記者表示：「俄羅斯目前正試圖取得更多武器，包括數百枚彈道飛彈…並向伊朗提供前所未有的軍事和技術支援作為回報。我們擔心俄國打算提供伊朗更多先進軍事零件，恐讓伊朗強化武器戰力。」
她還說，英國「幾乎可以肯定，俄國正在向北韓等其他受到嚴厲制裁的國家採購武器，因為他們的庫存明顯減少」。
美將增強軍援烏克蘭 阻止俄國伊朗發展軍事關係
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在照顧家人之前，你最需要照顧的人是自己：伊甸基金會的老人照顧服務計畫
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台灣正在朝超高齡國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
李阿公今年90歲了，身體狀況原本不差，雖然有一些慢性疾病，但還能參與社區的活動。但是今年過年的時候，阿公因為免疫力低下，感染帶狀性皰疹，全身酸痛之外傷口又不容易癒合，常常要換藥，也插上了尿管。同樣高齡的太太，以及同住的兒子只能輪班24小時照顧阿公。生病將近兩個月來，全家人毫無喘息的空間。心理上的壓力，讓家庭氣氛總是低迷，而且阿公的失智症，又越來越嚴重了⋯⋯
這個故事，看起來很熟悉嗎？你的鄰居、朋友，甚至你家中，是不是就有一位阿公，需要你付出所有的心力照顧？
這份重擔，其實比你想像的更沈重
根據行政院衛福部統計，在全台灣將近80萬需要長期照顧的失能人口中，有將近半數的家庭必須長期自行承擔照顧工作，更預估在2026年，失能人口將超過100萬人。自推行長照2.0以來，即便各種資源與服務不斷布建擴展，但現在的台灣社會中，依然有許多人受到傳統觀念所綁縛，寧願自己深陷照顧重擔，不敢也不願取得援助。
上段故事中的李阿公，幸好在一家人即將瀕臨崩潰之際，衛生所的長照個管師和伊甸托老中心伸出了援手，說服阿公的家庭嘗試使用長照服務。在居服員走入這個家庭，展開服務第一天，高齡的阿嬤總算放下心中大石，感動地說：「終於能夠安心休息兩個小時。」
在專業的照顧之下，阿公的身體慢慢恢復健康，精神也越來越好，現在又可以參加他最愛的社區活動。更重要的是，阿公也開始接受伊甸據點的協助，有專業的照服員帶領著長輩們維持正常的生活作息，又開設各種延緩老化、機能復健的課程，鼓勵長輩們參加。這些安排，除了增加長輩們的活動力和自信心之外，也從心理和生理上，同時減輕了家人的負擔。
有了伊甸，李阿公全家人的心和生活，又再一次凝聚、平穩起來。
照顧者壓力大，專家建議：剛剛好就好
英國著名精神分析學家溫尼克特（D. W.Winnicott）在《父母──嬰兒關係的理論》一書中發明了一個名詞，叫做「足夠好的母親」（good-enough mother）。因為完美的母親是不存在的，過度追求成為一個完美的母親（照顧者），反而會對媽媽、孩子都產生沒有必要的壓力，影響彼此的身心健康。
因此，在照顧家人上，我們也可以試著做到「剛剛好的照顧」。剛剛好，並不是自私、也不是懶惰、不孝，只是我們不需要要求自己，為了成為一個一百分的完美照顧者，反而失去了自己。翻開社會新聞，我們可以看到許多不堪長期照顧壓力，進而輕生的社會案件。有獨力照顧長輩長達二、三十年者的青壯年，也有「老老照顧」——六、七十歲的孩子，照顧著八、九十歲的父母。在不堪壓力、看不到未來的絕望中，走向了悲劇的結局。
這一切其實都是可以避免的，只要願意敞開心房，適時地求援，接受必然的改變，除了能讓長輩獲得有尊嚴的照顧服務，自己也能擁有好品質的生活。衛福部在2020年，曾針對使用長照服務2.0的家庭照顧者做調查，發現有94.3%的使用者，表示整體生活品質有改善，92.3%表示心理和照顧的負擔降低。九成以上的滿意度，顯示出專業的支援可以帶來正向的能量，打破一人長照全家失能的困境。
僅僅只是休息一下，就能獲得全新的力量
伊甸基金會成立至今已40年，向來以「哪裡有需要、伊甸就在哪裡」的精神，為有需要的人伸出援手、爭取權益。從早療到長照，哪裡有需要，哪裡就有伊甸的身影。根據2021年的數據，台灣的新生兒僅有15萬3820人，是史上首次低於16萬，在人口持續負成長的情況下，台灣又正在從高齡化國家朝向超高齡化國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
在台灣正式成為高齡社會的這個階段，伊甸也提出了能夠同理照顧者、體貼失能者的完整老人服務內容，包括日間照顧服務、居家照顧服務、照顧者喘息服務、弱勢長者餐飲服務等，甚至將層級拉高到以社區為關照對象，提供社區關懷、社區輔具站服務等。而伊甸這些年來的努力，更獲得滿滿的迴響，每一位受到協助者的正向反饋，都是幫助伊甸持續前進、希望做得更好更多的力量。
雖然近年來，政府大力推動的長照2.0政策中，以多管齊下的方式，試圖為國民建立一個「經濟自主」、「健康生活」、及「行動無礙」的高齡友善環境，讓長者能擁有健康及尊嚴的老年生活。但是，如果我們真的來到了需要更進一步照顧的地步，不要忘記有一群專業的人，隨時準備好接住疲累的你，讓你安心，更讓你能夠在照顧家人之前，先照顧好自己。
放下對自己的要求，讓專業的伊甸，分擔你的辛苦。