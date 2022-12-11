烏克蘭敖德薩遇襲斷電，俄羅斯暗示率先使用核武，北約憂成歐洲大戰

俄國無人機自殺式襲擊，烏克蘭承認敖德薩地區斷電

（中央社）烏克蘭當局今天表示，俄羅斯利用伊朗製無人機攻擊2處能源設施後，南部港口城市敖德薩的所有非關鍵基礎設施都遭到斷電，周邊大片地區也受影響，多達150萬人無電可用。

路透社報導，敖德薩（Odesa）市長特魯哈諾夫（Gennadiy Trukhanov）在Facebook發文稱，「由於破壞規模龐大，除關鍵基礎設施外，敖德薩的所有用戶皆已被迫斷電。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也在視訊演說中證實，無人機攻擊發電系統後，敖德薩地區有超過150萬人無電可用。

根據烏國總檢察長辦公室，敖德薩地區有2座電力設施遭到伊朗製造的見證者-136型（Shahed 136）無人機攻擊。

烏國武裝部隊也在Facebook發文，指俄軍派出15架搭載火藥的無人機，前往敖德薩和尼古拉耶夫（Mykolaiv）南部地區的目標，其中10架被擊落。

敖德薩州州長馬欽柯（Maksym Marchenko）說，「受到攻擊影響，幾乎所有地區和社區都沒電了。」

自10月以來，莫斯科一直利用飛彈和無人機，瞄準烏克蘭的能源基礎設施猛攻。基輔昨天坦承，該國的每一座火力發電廠和水力發電廠都無法倖免於破壞。

據《衛報》指出，烏克蘭城市管理部門在Telegram上發布聲明表示，俄羅斯在周六襲擊了敖德薩地區的關鍵電路設備。馬欽柯更提到，「俄羅斯是利用『神風敢死隊』的無人機來進行攻擊，因此他們是衝進目標而非發射彈藥，目前已經有兩架在黑海上空被擊落。」

烏克蘭譴責這類襲擊涉及戰爭罪，因為他們對平民百姓造成無以復加的傷害，然而俄羅斯則對外宣稱，此舉在軍事上具有合法性。

Photo Credit：Reuters / 達志影像

俄羅斯暗示可能率先使用核武，北約秘書長擔心成為歐洲大戰

（中央社）美國媒體報導，俄羅斯總統蒲亭再次暗示，俄國可能改變不率先在衝突中動用核武的軍事方針。北約秘書長史托騰柏格憂心，烏克蘭戰爭恐失控，並演變成俄國與北約之間的歐洲大戰。

CNN：蒲亭再度暗示可能改變不先動用核武原則

美國有線電視新聞網（CNN）報導，繼數天前警告核戰的威脅正在升高後，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）本週第二度暗示，俄國可能改變不率先在衝突中動用核武的軍事方針。

蒲亭在吉爾吉斯首都比許凱克（Bishkek）一場記者會說：「他們（美國）的戰略中有這一項，文件裡也有載明，提到預防性打擊；而我們沒有。我們這邊是在戰略中制定了報復性攻擊。」

蒲亭表示，就算俄羅斯一看到核彈射來就立即報復，仍意味著「敵方飛彈彈頭不可避免地會落在俄羅斯聯邦領土上，還是會掉下來」。

他說，美國的政策是不排除解除核攻擊的可能性，而俄國的方針是在萬不得已時才動用核武。

「所以，如果要談解除攻擊，那麼或許可以考慮採用我們美國夥伴的最佳作法，和他們確保自身安全的點子。我們才剛在考慮。多年來，他們對此大發議論時，都毫無顧忌。」

他還提到，如果潛在對手認為採用預防性攻擊是可能選項之一，而俄國不這麼認為，那麼俄國仍要考量自己面臨的威脅。

美國防部長：俄羅斯正擴充核武庫推動核武現代化

在烏克蘭戰場受挫的俄國總統蒲亭一再表示可能動用核武之際，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）說，俄羅斯正在擴充核武庫並推動核武現代化。

路透社報導，奧斯汀是根據五角大廈最近關於核武的政策文件發言。專家表示，俄羅斯擁有全球最大的核武庫，有近6000枚核彈頭。相加起來，俄羅斯與美國共掌握全球約90%的核彈頭，足以摧毀地球多次。

奧斯汀在美軍戰略司令部（U.S. Strategic Command）司令交接儀式上表示：「俄羅斯也正在推動核武現代化並且擴充核武庫。」美軍戰略司令部負責監督美國核武庫。

奧斯汀指出：「克里姆林宮持續對烏克蘭發動殘酷的無端戰爭時，整個世界都看到蒲亭完全不負責任地揚言將動用核武。」

北約秘書長憂俄烏戰爭失控 恐演變為歐洲大戰

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在挪威媒體播出的訪談中表達憂心，指稱在烏克蘭的戰爭可能失控，並演變成俄羅斯與北約之間的戰爭。

美聯社報導，史托騰柏格接受挪威廣播公司（NRK）訪問時指出：「如果事態發生問題，它們可能會變得一塌糊塗。」

他表示：「在烏克蘭發生可怕的戰爭。這也可能演變成全面戰爭，擴大成北約與俄羅斯之間的大戰。我們每天都在努力避免這種情況。」

史托騰柏格受訪時說「全面戰爭無疑可能發生」，並稱重要的是避免一場「涉及更多歐洲國家並演變成歐洲全面戰爭」的衝突。

英國稱伊朗供應彈道飛彈 俄報以先進軍事技術

英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）表示，俄羅斯正試圖從伊朗取得數百枚彈道飛彈等更多武器，並向德黑蘭當局提供前所未有的軍事和技術支持作為回報。

路透社報導，吳百納指出，伊朗8月以來已將數百架無人機、又稱無人飛行載具（UAVs）轉移到俄羅斯，俄軍曾用無人機「殺害平民，並非法瞄準烏克蘭的民用基礎設施」。

吳百納向記者表示：「俄羅斯目前正試圖取得更多武器，包括數百枚彈道飛彈…並向伊朗提供前所未有的軍事和技術支援作為回報。我們擔心俄國打算提供伊朗更多先進軍事零件，恐讓伊朗強化武器戰力。」

她還說，英國「幾乎可以肯定，俄國正在向北韓等其他受到嚴厲制裁的國家採購武器，因為他們的庫存明顯減少」。

美將增強軍援烏克蘭 阻止俄國伊朗發展軍事關係