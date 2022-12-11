2022/12/11,
運動

2022世界盃：摩洛哥是如何淘汰葡萄牙的？

2022世界盃：摩洛哥是如何淘汰葡萄牙的？
2022世界盃出局後，相信37歲的C朗已無奪冠之望｜Photo Credit: Reuters/ 達志影像

我們想讓你知道的是

葡萄牙中前場好手多，令人對他們的進攻組合和模式有較多關注。但葡國之所以出局，其防守的弱點可能更為關鍵。

摩洛哥比上仗更令人驚喜

上一仗摩洛哥對西班牙踢了兩小時保持不失，其實未必太令人意外。但今仗後防線兩名主力因傷缺陣，卻能繼續有穩健演出。代替馬薩奧利（Noussair Mazraoui）的阿迪逸亞拉（Yahia Attiyat Allah）更踢得相當搶鏡。即使隊長薩斯（Romain Saiss）下半場早段又因傷退下火線，令後防線跟上仗幾乎面目全非，但葡萄牙還是沒有製造到絕佳的入球良機。

一般靠防守的球隊，多數要有高速或者護球能力強的球員在前線為高速反擊或爭取死球而努力。但摩洛哥卻沒有這兩類型的球員。然而，摩洛哥中後場不少球員的個人技術好，用球信心足夠。所以他們不像一般的防守球隊那樣大腳解圍往前線，而是嘗試用小組短傳甚至是個人盤扭（尤其是保法Sofiane Boufal！）突破對手的反搶。換句話說，摩洛哥是緊密防守體系與個人能力的有機配合。不過，下半場隨著體能下降和施耶殊（Hakim Ziyech）受傷離場，摩洛哥真的有點捱打之感。如果傷兵四強要倦勤，是否還有能力踢到這一水平？當然，以阿拉拔（Sofyan Amrabat）在下半場補時階段仍有力在後場運球突破，任何人都沒有看低摩洛哥的理由。

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Photo Credit: AP/ 達志影像
曾在英超打拼的保法，今場盡顯其盤扭功力。

重新評價葡萄牙大勝瑞士

十六強棄用C朗（C. Ronaldo），換來了干沙路拉莫斯（Goncalo Ramos）的帽子戲法和六比一的大勝。輿論紛紛指沒有丙朗的葡萄牙原來進攻更好。但干沙路拉莫斯在八強近乎隱形之餘，葡萄牙的進攻也沒有甚麼亮點可言。似乎更有理有相信，那場六比一之所以出現，是瑞士失常多於葡萄牙找到進攻竅門。如果要斟酌的話，八強棄用上仗踢得不錯的威廉卡維奴（William Carvalho）而重新起用魯賓尼維斯（Ruben Neves）有點不解。但這安排又不足以解釋兩場球賽葡國進攻表現上的落差。當然，提出這一觀點，不代表覺得干沙路拉莫斯是一無是處，也不認為只要C朗任正選，葡國就可以成為四強分子。

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Photo Credit: AP/ 達志影像
上場入3球的干沙路拉莫斯（26號），8強戰今場近乎隱形。

葡萄牙對傳中球的防守

葡萄牙中前場好手多，令人對他們的進攻組合和模式有較多關注。但葡國之所以出局，其防守的弱點可能更為關鍵。連同今日摩洛哥攻入的一球，葡國在今屆賽事失了六球。其中有四球都是來自對手兩邊的高空傳中球（含角球）。守門員迪亞高哥斯達（Diogo Costa）顯然要為摩洛哥的入球負很大責任。別忘記他對加納時差點因一個異常低級的失誤讓對手在最後一刻扳平。缺乏足以予隊友信心的門將，再加上防線本身就未算一流，或許才是葡國的致命傷？

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Photo Credit: AP/ 達志影像
迪亞高哥斯達（黃衣守門員）的出迎明顯不夠決斷，終導致摩洛哥以一球取勝。

（標題為編輯所擬，原標題為「就摩洛哥淘汰葡萄牙的三點觀察」；本文獲授權轉載，原文見運動公社Facebook專頁

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責任編輯︰Alvin
核稿編輯︰Alex


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