【小說】《冤伸俱樂部》選摘：他仔細看著穿出後背已染血的雨傘尖端，默默在心中排除自殺的可能
我們想讓你知道的是
曾被稱為怪物新人的刑警王煦裔，為調查姊姊死因，違反規定而離開警界，卻憑藉優異辦案能力加入真相調查研究室，在鑑定一卷《推理別在我死後》神祕影帶時，竟揭曉一樁沉冤已久、無人知曉的殺人事件！
文：林庭毅
1.
「都二○二一年了，還在轉傳這種都市傳說，我真的很想勸勸這些流言製造者換點新把戲，一點挑戰性都沒有。」
王煦裔嘆口氣，身體慵懶地向後埋進辦公椅，盯著電腦螢幕裡剛完成的查證報告。
這是關於日據時期舊刑場的無頭軍人幽靈傳說，他僅僅花了三十分鐘，就把這陣子不停在社群媒體轉傳的都市傳說查證破解，還附上精確的流言出處和闢謠說明，免去一家新落成的商場遭受恐怖流言侵襲，甚至被某些跟風衝流量的YouTuber入侵騷擾的風險。
近年資訊流通快速，人們接收訊息的管道多元，自我警覺意識頗高，但因為來源管道多，也讓假新聞的消息傳播得更快速。
還記得在小學時期，這類日本軍人鬼故事傳得沸沸揚揚，一下是學校操場舊址是專門砍頭的刑場，一下又是哪間新改裝完成的飯店鬧鬼，半夜踢正步的軍魂出沒。
其實只要稍加查證，搭配原址古地圖等地藉資料，很多傳說都不攻自破，台灣哪來這麼多日本舊刑場，絕大多數都是謠言，鬼故事只是後人基於各種目的添加而成的傳說。
「你真的不相信世界上有鬼啊？」
台中市刑事警察偵查第一大隊隊長柯憲拎著一袋手搖飲進來，隨手給了王煦裔一杯半糖少冰珍珠奶茶，像是很熟悉他的喜好。
「隊長你忘記我不信鬼神這套啊？如果真的有，我想跟人間也差不多。畢竟鬼都是人變的，死後跟生前還是一個樣，這樣才說得過去。」
「真鐵齒！你都搞成這樣了，還不信邪，我看找時間去拜拜，就算求個姻緣也好，說不定上面還願意把你復職回隊裡，枉費你怪物新人的美名。」
「在這裡也不錯啊，業務單純，少了一堆公文來煩，至少還有空閒幫忙調查一下你搞不定的案件。」
王煦裔指了指白色牆面掛的金屬板，上頭寫著：真相調查研究室。
「只是個菜鳥而已，年輕人講話真不客氣。」柯憲瞥了他一眼，搔了搔有些泛白的鬍渣。
這個由簡易隔間搭建成的八坪獨棟小辦公室，位於鄰近市警局的空地，周遭建商種滿綠化的植物造景，像是個獨立小公園。而這僅一層樓的建築就搭在此處最隱蔽的水泥地，乍看像是臨時工務所。
偵一隊隊長柯憲嘴裡雖抱怨眼前這個二十八歲的年輕人，但過去這小子的確在許多難解的案件上起了關鍵作用，讓自己這個隊長在市警局裡走路都有風。況且跟自己一樣都是艱苦出身，因此特別關照他。
怎知道王煦裔半年前幹了件要命的蠢事，居然在一次中區商業辦公大樓緝毒任務裡搞失蹤，弄得整隊以為他是不是被歹徒抓走，正要求支援時，大樓突然一陣爆炸，灑水系統和警報狂響。直到柯憲在積水的大樓通道發現失魂的王煦裔，他才跟隊長坦承剛剛那場意外是自己搞出來的，但詳細原因，他遲遲不肯透漏。
由於意外搞得太大，基於職責，柯憲應把這場意外往上回報，但王煦裔也不讓隊長難為，自己請辭，讓柯憲也搖頭嘆息。
這場意外隊長硬是用關係，讓專職火場調查的同仁弄成一般意外結案，卻也讓偵查隊裡的其餘隊員有了不同聲音。在王煦裔辭職後，柯憲恰好得知熟識的博物館正打算成立科學調查單位，與近期警局偵辦的打擊網路謠言任務合作，因此就這麼陰錯陽差之下，直接來到這間名為「真相調查研究室」的新單位報到，雖不具刑警公職身分，但仍直接受柯憲管理。
「欸隊長，等等你電話又要被打爆了。」
王煦裔從辦公椅上起身說道，近一百八的身高，眼神精悍，幸好他愛開玩笑，常帶笑容，面容柔和許多，否則在魁梧的柯憲隊長身旁一站，倒也不遜色。他看著牆上電視螢幕新聞，一行文字插撥快訊，寫了台中綠川發現不明屍體，疑似兇殺案件。
「幹！又跑輸媒體！他們到底在搞什麼鬼！」柯憲氣極趕緊從口袋掏出手機，剛好發出鈴聲，是隊裡的號碼。
「隊長，有需要幫忙就講一聲。」
「我沒這麼落漆好嗎！先來走了！」
王煦裔向走得匆忙的柯憲揮揮手，持續盯著那行快訊，坐回椅子，繼續下一則流言破解的工作。
今年氣候異常，碰上難見的大旱，直到近期才有鋒面，連綿雨勢從上週末就不斷，直到今早才稍停。
柯憲隊長趕到刑案現場時，還不到中午，天空又都是層層雨雲，昏暗的光線就連白天開車都得開大燈。
「死者在哪裡？」
柯憲一臉嚴肅，彎腰走進被刑警圍上的外層黃色封鎖線內。
「隊長，在這。」一名刑警引領他到綠川下方的水岸廊道。
綠川才剛整治過不久，兩側景色煥然一新，夜晚還會點上浪漫燈光，成為近期年輕人熱門的打卡景點。
在路橋下方，幾名鑑識小隊成員已經抵達現場進行作業。
柯憲隔著最內側封鎖線一看，眉頭忍不住皺起。他已經是老江湖的刑警了，什麼奇怪的案件都碰過，這種死法他倒是第一次見。
就看到一名男性死者頭低低的，雙膝自然彎曲，像是跪地一樣死去。但撇除詭異姿勢不說，屍體上那把貫胸而過的長柄雨傘，讓柯憲也不忍直視。
雨傘是從前胸插入，由脊椎左側穿出，穿出後背約三十公分長。
「看似心臟直接被貫穿破壞，當場死亡。」有一名偵查隊員報告說。
「會不會是喝醉，從橋上摔下來，倒楣被傘刺中啊？」另一名直屬同偵查隊叫郭德海的刑警，推測說道。
近年來中區綠川雖然已經整治過，還得了設計大獎，但因為鄰近火車站，有些醉漢晚上到處跑，郭德海刑警曾經負責過幾件類似的案件，推測說不定是喝醉想小便，結果從橋上摔下。
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
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沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。