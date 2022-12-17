【小說】《冤伸俱樂部》選摘：他仔細看著穿出後背已染血的雨傘尖端，默默在心中排除自殺的可能

文：林庭毅

1.

「都二○二一年了，還在轉傳這種都市傳說，我真的很想勸勸這些流言製造者換點新把戲，一點挑戰性都沒有。」

王煦裔嘆口氣，身體慵懶地向後埋進辦公椅，盯著電腦螢幕裡剛完成的查證報告。

這是關於日據時期舊刑場的無頭軍人幽靈傳說，他僅僅花了三十分鐘，就把這陣子不停在社群媒體轉傳的都市傳說查證破解，還附上精確的流言出處和闢謠說明，免去一家新落成的商場遭受恐怖流言侵襲，甚至被某些跟風衝流量的YouTuber入侵騷擾的風險。

近年資訊流通快速，人們接收訊息的管道多元，自我警覺意識頗高，但因為來源管道多，也讓假新聞的消息傳播得更快速。

還記得在小學時期，這類日本軍人鬼故事傳得沸沸揚揚，一下是學校操場舊址是專門砍頭的刑場，一下又是哪間新改裝完成的飯店鬧鬼，半夜踢正步的軍魂出沒。

其實只要稍加查證，搭配原址古地圖等地藉資料，很多傳說都不攻自破，台灣哪來這麼多日本舊刑場，絕大多數都是謠言，鬼故事只是後人基於各種目的添加而成的傳說。

「你真的不相信世界上有鬼啊？」

台中市刑事警察偵查第一大隊隊長柯憲拎著一袋手搖飲進來，隨手給了王煦裔一杯半糖少冰珍珠奶茶，像是很熟悉他的喜好。

「隊長你忘記我不信鬼神這套啊？如果真的有，我想跟人間也差不多。畢竟鬼都是人變的，死後跟生前還是一個樣，這樣才說得過去。」

「真鐵齒！你都搞成這樣了，還不信邪，我看找時間去拜拜，就算求個姻緣也好，說不定上面還願意把你復職回隊裡，枉費你怪物新人的美名。」

「在這裡也不錯啊，業務單純，少了一堆公文來煩，至少還有空閒幫忙調查一下你搞不定的案件。」

王煦裔指了指白色牆面掛的金屬板，上頭寫著：真相調查研究室。

「只是個菜鳥而已，年輕人講話真不客氣。」柯憲瞥了他一眼，搔了搔有些泛白的鬍渣。

這個由簡易隔間搭建成的八坪獨棟小辦公室，位於鄰近市警局的空地，周遭建商種滿綠化的植物造景，像是個獨立小公園。而這僅一層樓的建築就搭在此處最隱蔽的水泥地，乍看像是臨時工務所。

偵一隊隊長柯憲嘴裡雖抱怨眼前這個二十八歲的年輕人，但過去這小子的確在許多難解的案件上起了關鍵作用，讓自己這個隊長在市警局裡走路都有風。況且跟自己一樣都是艱苦出身，因此特別關照他。

怎知道王煦裔半年前幹了件要命的蠢事，居然在一次中區商業辦公大樓緝毒任務裡搞失蹤，弄得整隊以為他是不是被歹徒抓走，正要求支援時，大樓突然一陣爆炸，灑水系統和警報狂響。直到柯憲在積水的大樓通道發現失魂的王煦裔，他才跟隊長坦承剛剛那場意外是自己搞出來的，但詳細原因，他遲遲不肯透漏。

由於意外搞得太大，基於職責，柯憲應把這場意外往上回報，但王煦裔也不讓隊長難為，自己請辭，讓柯憲也搖頭嘆息。

這場意外隊長硬是用關係，讓專職火場調查的同仁弄成一般意外結案，卻也讓偵查隊裡的其餘隊員有了不同聲音。在王煦裔辭職後，柯憲恰好得知熟識的博物館正打算成立科學調查單位，與近期警局偵辦的打擊網路謠言任務合作，因此就這麼陰錯陽差之下，直接來到這間名為「真相調查研究室」的新單位報到，雖不具刑警公職身分，但仍直接受柯憲管理。

「欸隊長，等等你電話又要被打爆了。」

王煦裔從辦公椅上起身說道，近一百八的身高，眼神精悍，幸好他愛開玩笑，常帶笑容，面容柔和許多，否則在魁梧的柯憲隊長身旁一站，倒也不遜色。他看著牆上電視螢幕新聞，一行文字插撥快訊，寫了台中綠川發現不明屍體，疑似兇殺案件。

「幹！又跑輸媒體！他們到底在搞什麼鬼！」柯憲氣極趕緊從口袋掏出手機，剛好發出鈴聲，是隊裡的號碼。

「隊長，有需要幫忙就講一聲。」

「我沒這麼落漆好嗎！先來走了！」

王煦裔向走得匆忙的柯憲揮揮手，持續盯著那行快訊，坐回椅子，繼續下一則流言破解的工作。

今年氣候異常，碰上難見的大旱，直到近期才有鋒面，連綿雨勢從上週末就不斷，直到今早才稍停。

柯憲隊長趕到刑案現場時，還不到中午，天空又都是層層雨雲，昏暗的光線就連白天開車都得開大燈。

「死者在哪裡？」

柯憲一臉嚴肅，彎腰走進被刑警圍上的外層黃色封鎖線內。

「隊長，在這。」一名刑警引領他到綠川下方的水岸廊道。

綠川才剛整治過不久，兩側景色煥然一新，夜晚還會點上浪漫燈光，成為近期年輕人熱門的打卡景點。

在路橋下方，幾名鑑識小隊成員已經抵達現場進行作業。

柯憲隔著最內側封鎖線一看，眉頭忍不住皺起。他已經是老江湖的刑警了，什麼奇怪的案件都碰過，這種死法他倒是第一次見。

就看到一名男性死者頭低低的，雙膝自然彎曲，像是跪地一樣死去。但撇除詭異姿勢不說，屍體上那把貫胸而過的長柄雨傘，讓柯憲也不忍直視。

雨傘是從前胸插入，由脊椎左側穿出，穿出後背約三十公分長。

「看似心臟直接被貫穿破壞，當場死亡。」有一名偵查隊員報告說。

「會不會是喝醉，從橋上摔下來，倒楣被傘刺中啊？」另一名直屬同偵查隊叫郭德海的刑警，推測說道。

近年來中區綠川雖然已經整治過，還得了設計大獎，但因為鄰近火車站，有些醉漢晚上到處跑，郭德海刑警曾經負責過幾件類似的案件，推測說不定是喝醉想小便，結果從橋上摔下。