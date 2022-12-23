《黨產偵探旅行團》：國民黨利用救國團，在校園中監控並干預了過去全台灣青年的教育養成

文：蔡佩家

救國團的教育監控

根據「促進轉型正義委員會」的研究調查，國民黨政權為了控制台灣社會，計畫對未達鎮壓程度但有違逆政府思想的人士實施綿密詳盡的監控，除了學術界、法政商界人員以外，連藝文界、媒體界也不放過。

根據資料，一九八一年國民黨在全國佈達的線民人數多達三萬人，其中「40%平均分布於各行政村里，另外60%，則要『平均分布於社會結構各層面』」。可見黨國政府安插線民的密度之高，對於校園青年學生的監控當然也不例外：

由主管保防業務的調查局第二處負責，並協調警備總部、國民黨中央委員會第六組、各校知青黨部、教育行政單位、救國團等機關或組織提供協助，於各大專院校成立「春風小組」（之後改名「安定小組」），再由各校內專任人員兼任執行祕書，下轄助理祕書，負責各校內部的統籌回報。

而在《中國國民黨各級知識青年黨部保防工作實施辦法（極機密）》中，也如此明示：

各校黨部之保防業務主管組，應透過黨的組織與所在學校之訓導、軍訓、人事、救國團團委會及維護學校安定協調執行小組密切聯繫配合，互為支援，並指派該組總幹事、代表黨部參加維護學校安定協調執行小組為成員之一，擔任黨政協調任務。

從上述資料可以發現，威權政府以「安定校園」的名義，有效利用情治單位如警備總部、負責情報工作的第六組，以及校園內部的教育單位、救國團等各組織，滲透理應保持單純中立的校園環境。

除此之外，當年校園中的教官與救國團的關係也很緊密，救國團的業務範圍甚至有「責成各校軍訓教官，配合負責學生在校活動之輔導及思想言行考察，並注意各種社團活動資料之蒐集」以及必須「運用學校刊物及各種機會，講求技巧，揭發偏激分子陰謀及偏激教師導務，駁斥偏激謬論，防制思想污染」。也就是說，這些特殊組織除了控制青年學子的教育養成，收集相關情報資料，還要觀察授課教師的言論是否偏激，必要時須予以揭發，防止青年學生思想被污染。例如思想家殷海光的友人胡虛一（胡學古），就曾以一位中學老師的身分投書《自由中國》，描述自己在校園中被救國團「監控」的經驗：

你雖不開小組會，可是國民黨員的小組會上，可以討論你，檢討你，批評你，甚至通過決議，透過校長同志來對付你；你雖不是救國團的團員，可是救國團大隊部的工作委員會同樣可以討論你，檢討你，批評你，甚至作成討論題綱，發交由學生組成、導師指導的分隊會議來批評你。更有所謂「安全先生」（原先是保防小組，繼則公開設立「安全室」；後安全室雖在輿論嚴正指斥下撤銷，然又聞此安全任務，係由什麼「業務管制室」負責，總之不論名稱何易，所任「特務工作」則一）暗中在窺察你的言行，搜集你的資料，那知他背地在搞你的什麼鬼？給你什麼帽子戴？！凡此種種，都不是個「作爲人師」的知識分子，所能忍受得了的！可是筆者和其他許多同我情形一樣的自由敎師，却忍受了數年乃至多年之久，能不令人興嘆感慨嗎？！

上述例子都說明了國民黨利用救國團，在校園中監控並干預了過去全台灣青年的教育養成，使教育現場的老師們戰戰兢兢，深怕因為自己的「失言」而被特務記錄，招致被批鬥甚至更嚴重的後果。救國團也確實將控制思想、監控臥底的工作視為自己的「重要工作」。

更讓人難以想像的是，在解嚴多年後的今天，仍有許多在校園中「傳道授業」的師長是救國團的「兼任同志」。根據二○一四年由救國團提出的「獎謝中學團務資深兼任工作同志」文件，可以看出這些救國團認為需要「獎謝」的救國團學校團委會兼任成員，幾乎滲透了學校所有的行政單位，從校長、常務委員、祕書等，乃至各處室的主任、組長與幹事成員。甚至在二○二○年，救國團依舊嘗試申請十八萬四千元作為「獎謝中學團務資深兼任工作同志」的費用。

這無疑說明了，救國團似乎不覺得自己在過去威權時代下的行為需要反省修正；相反的，如今的救國團還想要獎勵這些長期服務的「兼任同志」，褒獎他們「過去」的工作表現，讓如今的教育環境仍舊處在一種黨國不分的曖昧狀態。

壟斷青少年青春的軍隊化營隊

許多人進入大學後，會發現身為一個大學生，有很多參加「營隊」的機會。舉凡迎接新生的「迎新宿營」、回饋偏鄉小學的「教育營」，乃至於辦給高中生的「招生營」，甚至還有專辦營隊的社團。

但不管哪一種營隊，人員配置跟活動規劃都是類似的。隊員們經過分組後，會有「隊輔」負責帶領，注意隊員身心狀況，不定期進行團康活動與隊員分享活動心得。隊員們在活動期間同吃同住，有一套相應的獎懲制度，藉此增加小隊的競爭心與表現欲。除了主打的專業課程或主題，營隊還有許多經典活動，像是標榜可以把所有異性的手牽一輪跳「第一支舞」的土風舞營火晚會，以及號稱「夜間教育」的夜遊扮鬼試膽大會，或者闖關活動的大地遊戲等等。

這些走到哪裡都一樣的活動主題、規劃跟人員配置，其實在救國團成立之初的「暑期戰鬥訓練」中，都可以找到類似的活動概念。不管是招募體格健康的青年學生進入軍營表演、慰勞娛樂軍人的「軍中服務大隊」，還是前往農村實施教育，使其配合戰時動員及宣傳政令等工作的「農村服務隊」，或是以加強學生軍事訓練為主的「海洋戰鬥訓練大隊」、「金門戰鬥營」、「澎湖戰鬥營」等，還有各式體能極限訓練的「玉山登峰大隊」、「中央山脈探險大隊」、「滑翔大隊」、「跳傘大隊」、「海濱游泳大隊」，幾乎都是當代營隊的前身或一系。

營隊中，還有一種台灣獨有的「值星官文化」，就是仿照軍隊，由專人扮演值星官的角色，負責掌控時間、管理秩序、獎懲學員等等。值星官形象通常是嚴肅且不苟言笑，易怒又難以取悅，喜歡利用小事情公開懲罰羞辱學員，講話時經常使用特有的「教官」腔調，多數時候穿著綠色迷彩衣物，配戴墨鏡與值星帶，行走時也會踩踏軍人的步伐。

時至今日，儘管各大營隊活動中的軍訓成分已大幅降低，但營隊中配備的「值星官」，依舊驗證了營隊與軍隊之間濃濃的血緣關係。這或許也暗示著各大學校園在救國團影響下，依舊以某種形式緬懷著過去軍方控制校園學生的時代。

然而，當今的營隊或大學生活動，為什麼需要「值星官」這種類似軍人的角色管理秩序？學員抱持學習或活動的熱情來參加營隊，又為什麼要接受軍事化的管教？至於負責扮演「值星官」的同學，在營隊中被剝奪參與部分活動的機會，又要避開學員以維繫權威的神祕感，以怒氣騰騰的「軍人」之姿出場，控制不聽話、意圖「造反」的學員，這一切是否真有必要？

雖然近幾年為了和緩「值星官」這個象徵威權的角色，營隊通常會在接近尾聲的時候安排「破值星」的橋段，讓扮演「值星官」的同學卸下軍人權威，接受其他營隊成員的惡搞，作為成員們在營期間被威權控制的補償，但「緩和」、「平衡」營隊裡的軍人形象，也不能粉飾這個角色背後的威權本質。歸根究柢，「值星官」這個角色，是否還需要存在於現今民主校園的營隊活動內？