《我僅僅只是一個胖子》：天知道，不敢面對自己身體的不只是女人，還有我這個胖子
我們想讓你知道的是
作者在書中袒露了自小到大是個胖子所遭遇的處境；以國中畢業紀念冊為文本，檢視他人對他的看法；討論「胖」在社會上引起的各種論述；及他正視自己的胖子身體和分析吃對他的意義，重新認識屬於他的生命議題，而他也透過這個書寫的過程讓自己越活越自在。
文：蔡培元
發現我的身體
葛羅莉亞．史坦能在《內在革命》一書中提到一段她自己的經驗。她說，「走在擁擠的東京街上，我突然發覺自己感到安全而愉快；處在一個如此不同於美國的國家裡而有這樣的感覺，實在非比尋常。後來我瞭解到了它的根本原因：生平第一次我比街上大部分的男人還高。」這個因為比男人高所帶來的經驗，是讓她自己感到安全而愉快。這是一種身體經驗，是一種藏在身體裡的自我感。這是她身為女人的經驗。透過她的描述，我也想到我的經驗。
走在游泳池畔邊，我突然發覺自己感到羞愧與不安。在這個大部分人都只穿著泳裝的場所，我覺得我是如此與眾不同而吸引其他人的目光。我知道這個原因是，我比其他大部分的人要來的胖，而且是在只穿著游泳褲的情況下，我的身體與眾不同的地方是如此明顯。這樣因為胖帶來的不同所吸引的是那些個好奇、厭惡、嘲笑的眼光，所以讓我感到羞愧與不安。
我不喜歡拍照
整理照片時，發現了一個有趣的現象。小時候雖然照像是一件不方便的事，但是為了留下記憶，還是想盡各種方式拍下來。所以家裡有許多小時候的黑白照片，因為小孩子太可愛啦。
國小時的照片也挺多，那時傻瓜相機已經出現，只是底片以及沖印費用都還是一筆負擔。國小同學裡有那種家境比較好的，就會隨身攜帶傻瓜相機，當時還會很高興的要大家一起拍照。所以國小時候的照片比較多，而且大概都是那種歡樂時候的照片。到了國中，因為導師帶我們到台灣各地去旅遊，那時我還算是一個「勻稱」的胖子，拍照起來還不會太難看，所以我還是很喜歡拍照的。在我的照片裡，國中時期的照片應該是看起來最快樂的。
高中開始我變得不喜歡拍照。因為拍照所顯現出來的，是我身體的樣子。當我看相片時，是讓我變成那個照相機的鏡頭來看自己，我對自己身體的樣子不滿意，我不願意這樣連我自己都不願意欣賞的自己變成可以流傳的「證據」，所以我變成不喜歡拍照。
從高中開始我的照片就變得很少，有的照片大概有幾類。有的是站在邊邊，讓人比較難注意到的；有的是站在大家的後面，把我的身體擋起來，只有看到一顆頭；不然就是朋友從旁邊偷拍的。讓我印象深刻的有幾張照片。
我記得大學時期有一張照片，是當時我們社團辦營隊我在解釋我們接下來要去訪調的路線以及相關注意事項，趁我在解釋時朋友從側邊拍的。這張照片剛好可以將那個「不修邊幅的胖子」【註1】的樣子一覽無遺，這張照片沖洗出來後也讓大家拿來當作「奇聞共欣賞」。這是讓我覺得很「丟臉」的一件事。
另外一張是剛考完大學我跟一個同學騎車到墾丁去玩，我們在佳樂水的步道走，他從我背後拍照，這張照片的角度等於是看到我背後的樣子。一方面這幾乎是我很少看到自己的角度，另一方面從背後看我的樣子還真是不好看，所以這張照片一直被我藏在最下面。而大部分的團體照我都是在最後面，然後在兩個人的肩膀中間出現一顆我的頭。一方面也是因為我體型龐大，拍照時我都自己乖乖的排到最後面去，才不會擋住其他人。另一方面，這樣剛好可以擋住我的身體，不會在相片中被看見。
一直到交了女朋友，我這個不喜歡／不願意拍照的習慣受到了挑戰。一般來說情侶們總是喜歡在各種時候拍照留下來當紀念，因為我的不願意，雖然我們一起去過很多地方，卻沒有留下什麼可以用來說故事的照片。淑英一直抱怨說她都沒有什麼我們一起拍的照片可以拿給朋友看，每次看到其他朋友秀出那些相片時她就非常羨慕。有一次我們又準備要到某個地方遊玩，出發前她準備相機說這一次我們要拍一些照片回來，我當然照例說，「妳可以拍景色，我也可以幫妳拍，可是不要拍我就好了。」她一直追問我為什麼不喜歡拍照？我說，「因為拍起來不好看。」她說了一句：「你不是不喜歡拍照，你根本是不喜歡自己。」
不喜歡自己？沒有啊，可是……不過，好像真的是這樣耶。過去我一直在躲避那個要面對自己身體的時刻，但是這個「不喜歡自己」的指控，卻逼我必得要去重新思考那個我如何看待身體的問題。我躲避了我如何看我的身體這件事，本身就是一種對自己的忽略。我不敢好好看我的身體，顯示出的是我連認識自己都還沒有，要怎麼喜歡自己、愛自己？這個逼迫讓我重新「發現」了我的身體、重新面對我的身體。
「為什麼培元不用穿胸罩？」
另一個曾經讓我想過我的身體的經驗，則是直接被點名當成示範。
在我中央大學大一升大二的那年暑假，全國學生運動聯盟為了讓訓練各個學校裡的學運社團新生代，特別辦了一個「萬金石核能電廠訪調營」，在核一、核二所在的萬里、金山、石門地區進行有關當地居民對於核能電廠就在附近的觀感以及對核能發電的態度調查。這個營隊總共有七天，前兩天安排一些相關的課程，之後則是安排掃街，到各街戶去做隨機的訪調。每天晚上還要針對當天訪調的內容進行整理與討論，忙得不亦樂乎。
這個營隊除了讓我對訪調的內容（包括當地的生活形態、當地人對核能發電的看法、當地過去的歷史如二二八及正好碰到的中元節）、訪調的方法更深入理解外，讓我學習更多的則是學運社團裡／間的組織運作以及那些可以被討論的議題應該被談論的方式。那是一種「政治正確」的學習。
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資安議題—公司用的「人資系統」安全嗎？
我們想讓你知道的是
選擇企業B2B系統時，針對系統的資安要注意那些事情？以及要如何打造安全的資料環境，讓所有企業使用人資系統服務更安心與放心
「我是劉小姐，麻煩加個LINE，有事情想找你確認一下！」
「我是XX證券的范小姐，有急事找你，加我賴ID！」
一天數十封類似這樣的網路詐騙訊息，讓你感到厭倦嗎？近年來網路使用需求量激增，加上各種資訊系統於雲端緊密佈建，數位足跡遍佈多個程式，為我們的工作與生活帶來便利性，但在背後也隱藏著極大的個資風險。為此，一般使用者不僅加強資安意識外，企業端更需要提升防護機制，對內部所使用的協作工具、資訊系統加強把關，替員工或是客戶建構安全的資安防護罩。
現今最常被企業使用的雲端服務Microsoft Azure、AWS、Google Cloud Platform三大巨頭在資安上有非常嚴謹的琢磨，但最終的系統服務供應商，是否有嚴謹的資安管控，面對突發狀況時，是否有緊急應變處理能力，也是企業在選擇系統服務時需要考量的重要因素。
雲端人資系統該具備的資安防護
近年，疫情促使下很多企業加速推動內部數位化轉型，並選擇支援遠端服務、容易佈署、好維護管理的雲端系統。企業將人事資料放置在雲端人資系統，管理求職者或員工個人資料，包含職稱、薪資、聯絡方式等重要機密性資料，這些個資不可公開也不能被篡改，更需要有安全的防護網。
因此導入雲端人資系統時，相較於性價比更應該將資訊安全納入優先考量指標，除了雲端伺服器本身的防護機制，人資系統服務廠商在開發流程上的資安控管機制、如何進行資料保護、掌握多少加密技術、有沒有在做定期預防及風險控管，都可以做為雲端服務在資安層面的評估準則。
資料保護與加密技術
鼎恒數位科技(以下簡稱MAYO)產品設計開發中心副總經理林承毅表示：「由於SaaS的特性，MAYO必須對客戶的資料負責，加上近年來著名的駭客攻擊事件頻傳，因此在資安防護的投入，我們非常重視如何防禦、避免讓資料面臨威脅，並將其做為資安建設的指導原則。MAYO會隨時監控檢視現有系統環境，以持續優化的縱深防禦與零信任架構做為資安防禦建設策略。」
MAYO努力打造安全的資料環境，以健全的資安架構 CIA Triad來看，針對機密性（Confidentiality）和完整性（Integrity），企業客戶將機敏的員工相關資料儲存在Apollo人資系統中，MAYO以最高規格來保護這些「個人資料」，避免資料陷入威脅，其防護措施涵蓋了資料存取控制、最小權限原則、資料加密與資料遮蔽等機制，確保資料的隱密性以及在網路存取過程中有完整的加密防護。
同時，Apollo人資系統可以依客戶需求進行使用者權限切割或資料配置，確保個人資料的合理存取。員工電子化薪資單有雙重驗證機制，瀏覽時需要再次輸入密碼，並整合電子郵件通知，保障員工薪資隱私。
風險控管與定期預防
對於資安可用性(Availability)而言，MAYO有完善的異地備援機制，避免天災人禍造成客戶無法使用服務的風險，並啟用Microsoft Azure提供的備份機制(Cross Region Restore, CRR)來保留備份資料，同時提供本地和異地備援，在緊急狀況時也能夠快速應變處理。為預防特殊事件造成公司的營運中斷，也有完整的營運持續管理(Business Continuity Management, BCM)計畫，會定期進行演練、風險評鑑、系統弱點掃描，亦透過委外單位進行滲透測試，經多方嚴謹的風險評估，確保系統安全無虞、符合現況需求。
MAYO在台灣已服務超過1,200家客戶，當中不乏集團型企業、上市上櫃公司或是外商企業，這些公司選擇Apollo雲端人資系統的同時，也認同MAYO在資安領域的投入。MAYO率先於2020年取得ISO 27001證書，從流程進行管控與稽核外，也導入PIM特權帳號管理系統與資料庫存取稽核記錄，進一步強化權限管控、追蹤存取足跡與提升運營效率，無論是一般員工或是具備特權的管理者帳號，皆被納入管理與稽核；近期更導入了Imperva雲端防火牆，進行多方面的監控及保護。
在開發流程早期，也須著手開始進行資安防禦，MAYO在CI/CD流程也加入了自動化程式碼安全分析，每一次建置都會掃描與分析程式碼、第三方元件與程式庫等是否含有漏洞，以利開發團隊在早期就能進行修補或採取對應的防禦行動。讓使用MAYO旗下人資系統服務的企業安心與放心，所有資料都有高規格的資安防護，成為企業經營管理層面強而有力的後盾。
下次別再理會加LINE的詐騙訊息，不如加入MAYO官方LINE好友，輸入ID：@mayohr，擁有最新的人資相關議題與新知分享，同時擁有不定期的免費人資講座與相關課程。
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