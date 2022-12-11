柯文哲連任民眾黨主席：健全內部組織，擴大第三勢力，備戰2024面臨藍綠夾擊
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柯文哲日前當選連任民眾黨黨主席，許多黨員認為柯文哲將承擔2024年總統大選的重擔，而藍綠政治人士也認為，民眾黨恐面臨藍綠夾擊，如何加強與社會的連結會是一大重點。柯文哲昨日晚間也坦言，健全內部組織與加強人才培訓將會是他接任黨主席後的首要任務。
（中央社）台灣民眾黨第2屆主席及黨代表選舉結果出爐，柯文哲以3780票連任主席；當選的黨代表包含現任台北市府觀傳局長劉奕霆、黨主席柯文哲胞妹柯美蘭、前黨發言人張清俊、參選新竹市議員的施淑婷等人。
民眾黨10日舉行主席及黨代表選舉，從上午9時至下午4時進行網路投票，並於下午5時線上開票；發言人楊寶楨在開票直播時表示，柯文哲的黨主席得票數為3780票。
由於民眾黨主席為同額競選，柯文哲以3780票成功連任第2屆主席；黨代表部分，外界較熟悉者包含劉奕霆、柯美蘭，以及前黨發言人張清俊、參選新竹市議員的施淑婷等人。
民眾黨10日晚間指出，第2屆黨主席暨黨員代表選舉，共有4294位黨員參與投票，有效黨員投票率為54.9%。選舉結果將於12月14日送交選舉委員會確認後，始得公告正式當選名單。
民眾黨表示，黨員代表選舉應選席次107席，因連江縣及高雄市選舉區皆有1席缺額，應選席次共選出105席，以及特殊身分增額席次1席，目前共計106席，缺額席次於12月14日提交選舉委員會確認遞補名單。
民眾黨章程明定，黨員代表包含「當然黨員代表」及「票選黨員代表」，任期2年，任一性別以不低於全數1/3為原則。當然黨員代表包含總統以降的民選公職人員、歷任黨主席、黨秘書長，票選黨員代表席次至少100席、候補20席。
民眾黨章程明定，黨員代表大會為黨最高權力機關，每年召開一次，必要時由黨主席召開臨時會，或經1/5黨代表連署得召開臨時會；黨代表大會休會期間由中央委員會執行黨務。
柯文哲肩負2024大選重擔，應對藍綠夾擊仍是難題
（中央社）地方大選結束，甫連任台灣民眾黨主席的柯文哲，考驗正開始。民眾黨人士評估，柯文哲的第2任主席，不僅要整備地方組織、擴大第三勢力，還得端出漂亮的不分區立委名單，爭取2024大位更要面臨藍綠夾擊。
民眾黨第2屆主席及黨代表選舉10日落幕，柯文哲順利連任黨主席。
民眾黨人士指出，儘管高虹安勝選新竹市長，但實際上整個黨的九合一選舉表現不如預期，不僅未能延續台北市執政，勝選議員僅有14席，選後更爆發落選者「退群潮」；由於議員選舉失利，部分曾參與第1屆黨代表選舉者，都沒有登記參選第2屆黨代表。
民眾黨人士說，柯文哲第2任主席將從明年元旦開始，任期為4年，未來首要任務除重整黨內組織、盤點人才外，第一戰就是2024的總統與立委大選。
民眾黨人士指出，預料柯文哲第2任黨主席仍可實質掌握黨機器中央委員會，除了籌備總統大選，明年也將陸續尋覓不分區立委名單，等同柯文哲將肩負2024大選成敗責任。
不過，藍綠政治人士咸認，柯文哲雖握有2024總統大選入場券，但面對國民黨、民進黨夾攻，以目前政治情勢，民眾黨在總統大選這一局幾乎無勝選空間；至於能否與鴻海集團創辦人郭台銘、前立委黃國昌等人合作，壯大第三勢力版圖，亦是柯文哲需思考的重要議題。
另一方面，民眾黨在2020及2022都推出不少素人參政，但選票斬獲有限。柯文哲日前在主席政見發表時坦言，九合一選舉暴露民眾黨選舉很大缺點，就是純粹靠空氣戰，缺乏足夠社會連結，未來一定要加強民眾黨與社會的連結。
民眾黨前立委蔡壁如分析，幾次選舉經驗可發現，柯文哲的光環不能完全轉嫁到所有參選人身上，而成立民眾黨以來，主席柯文哲的個人支持度都明顯高於黨的支持度，未來勢必要想辦法改善，強化公職參選人特質。
柯文哲：健全內部組織、加強人才培訓是首要任務
（中央社）甫當選第2任台灣民眾黨主席的柯文哲10日晚間表示，他第2任首要之務是健全黨內組織，其次要加強人才培訓，並期勉黨員們定位自己是「全民服務」政黨，讓更多人相信藍綠之外，民眾黨是更好的選擇。
柯文哲晚間透過臉書表示，台灣民眾黨10日選出下一任黨主席及黨代表，這次共有170位黨員參與黨代表選舉，顯示民眾黨成立3年來雖然走得崎嶇，還是有很多人對這個政黨有期待。
柯文哲說，民眾黨的力量此時此刻仍然微弱，但他要勉勵自己及所有黨公職人員，不要辜負黨員託付；要定位自己是「全民服務」的政黨，積極創新，認真負責。
他提出，「不因為短期利益，犧牲長期利益。不因為少數利益，犧牲多數利益。不因為政黨利益，犧牲國家利益」，希望台灣因為民眾黨的努力而變得更好。
柯文哲說，民眾黨成立3年來，備受矚目也動輒得咎。他過去3年身兼台北市長與黨主席，優先處理市政，沒有太多時間處理黨務，造成黨內糾紛不斷，健全內部組織將是他第2任黨主席首要之務。
他指出，其次是要加強人才培訓，無論是基層或高層黨工，都要建立公平完整的遴選、升遷與考核制度，讓更多對國家治理有願景的能人志士，都能加入民眾黨的團隊，集結眾人智慧，共創具前瞻性的國家治理方針。
柯文哲表示，2022選舉結束，卻是民眾黨進一步服務民眾的開始，有34位黨員成為公職人員，他們將以最在地、最認真的服務，加強民眾黨與社會的連結。
他期勉黨籍里長、議員與市長，要認真看待選民付託，以正直誠信的信念，以理性、務實、科學的精神，以認真勤奮的態度，來讓更多人相信藍綠之外，民眾黨是更好的選擇。
柯文哲最後感謝黨員的支持，未來一年，他將會全心投入民眾黨的發展，以台灣的整體利益及民眾最大福祉為優先，秉持「民意、專業、價值」準則，繼續服務所深愛的這片土地。
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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：翁世航
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
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沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。