中國禁輸入台灣產品達2409件：食藥署擬輔導轉向東南亞加工罐頭、經濟部三面向協助業者重振

中國於去年4月發布「進口食品境外生產企業註冊管理規定」，要求全世界輸銷中國的食品生產、加工、貯存企業，今年起必須向中國海關總署申請註冊。

近期中國海關總署就以各種註冊資訊不完整為理由，暫停輸入台灣酒類、飲料、以及水產品等，業者的有效註冊件數降至792件，暫停進口了2409件，據《中央社》報導，台灣業者輸銷中國的註冊方式分為「推薦註冊」及「自行註冊」，方式由中國單方決定。

據食藥署收集中國網頁各類產品核准狀態歷程，12月8日有效件數有1006件、註銷31件、暫停進口2195件，12月10日有效件數降至792件、註銷維持31件、暫停進口增加至2409件，其中有1800餘件廠商無意願補件。

食藥署長吳秀梅在記者會上表示，據中國12月9日提供審查不符合原因，共有7大項，以文字不符合要求621件最多，其次依序為生產許可證明不符要求499件、企業申請書不符要求396件，其餘還有產地聲明不符要求、未按要求提供註冊文件、申請產品編碼有誤及不屬於食品類企業註冊。

註：

根據衛生福利部食品藥物管理署

推薦註冊：部分被中國列為需主管機關推薦註冊的產品，廠商必須提交正式公文函送申請資料至食藥署審理，等食藥署審理通過後，才會將文件送往中國海館總署審查。

自行註冊：廠商將文件上傳「品輸銷衛生安全整合管理平台」，由食藥署收件後，直接送往中國海關總署審查。

銷中水產多用於罐頭製作，食藥署擬輔導轉向東南亞加工

（中央社）中國海關總署以註冊資訊不完整為由，近期宣布暫停台灣午仔魚、秋刀魚、魷魚、鰹魚等水產品進口。農委會今（11）天表示，除了午仔魚，台灣銷往中國的魚類大多用於罐頭製作，會協助轉往東南亞泰國等地加工處理。

衛生福利部食品藥物管理署、農委會漁業署、經濟部國貿局、財政部國庫署今天臨時聯合召開「食藥署重申送件即遞件，絕無慢半拍」記者會，說明台灣水產及酒類飲料外銷中國無法取得註冊的緣由，以及應變對策。

農委會副主委陳駿季會中表示，受影響是水產品，總共有178件暫停輸中，其中有105件是漁船捕獲的水產品，透過了解，影響最大的魚種有4種，包含午仔魚、秋刀魚、魷魚、鰹魚；主要是原形的魚產品銷往中國。

陳駿季指出，包含秋刀魚、魷魚、鰹魚都是遠洋漁業捕獲，銷往中國加工、製做成罐頭後再銷到其他國家；因為東南亞地區也有很多加工廠，會引導業者到東南亞的加工廠處理。

陳駿季說，至於午仔魚為養殖魚類，去年已經有內銷活動，價格維持非常好，有信心透過國內行銷，另外開拓市場、包含日本等，來降低衝擊。

根據農委會統計，從民國108至111年水產品輸中數量，分別是15.6萬噸、10.5萬噸、14.8萬噸，今年至今為6.7萬噸；陳駿季說，各年度數量有很大的波動，一部分是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，也有一部分是供應斷鏈。

陳駿季再次提到，遠洋漁業可以到其他國家加工，實際影響不能從表面數字來評斷；農委會會輔導業者轉到例如泰國、越南等東南亞國家，當地加工業都滿發達，所以相關產值影響沒辦法直接用數字評斷。

另外，陳駿季提，110年午仔魚是價格約每公斤新台幣170元，現在約200元上下，農委會去年起就針對輸中國比重較大的魚種進行國內行銷；維持農漁民收益是最大的重點，所以價格穩定、就會減輕衝擊；有必要也會提供相關金融補貼。

陳駿季強調，不同國家的農產品輸出入都會有檢疫的問題，這部分也會與對方窗口聯繫；今天台灣水產品這個案子與檢疫不合格沒辦法輸往中國是兩件事，中國是針對所有輸中的食品都要註冊，通過才可以輸入。

陳駿季表示，還是持續針對註冊未通過的案件，會一家一家專人服務、分析樣態；目前了解大多都是文字不符規定、生產來源不清楚等原因，會去比對有通過業者，希望一家一家完成註冊程序。

在註冊在還沒有完成之前，會透過國內行銷，引導到其他出口市場、或其他國家加工廠等，確保產地農漁民權益。

Photo Credit: 中央社

經濟部三面向協助受影響業者

（中央社）中國以註冊訊息不完整為由，近日再暫停台灣產品輸入。經濟部次長陳正祺今（11）天說明，將透過促銷、金融與輔導3面向措施，包括「台灣食品全球GO計畫」、貸款協助及輔導用電商促銷及取得國際認證，來協助受影響的食品加工業者。

中國6月起陸續禁台灣石斑、白帶魚、竹筴魚輸入，後又指多家台灣食品廠、水產品加工廠等未完成輸中更新註冊，暫停輸入相關產品。近日中國海關總署以註冊訊息不完整為由，再暫停台灣一批水產品及部分台灣食品加工產品進口。

衛福部今天舉行記者會，說明此次暫停輸入台灣食品的狀況及後續因應。陳正祺在記者會中指出，針對受影響的食品加工業部分，經濟部提出促銷、金融協助、輔導3大面向協助。

首先，是國貿局8月推出「台灣食品全球GO計畫」，包括辦理視訊媒合、洽談，在重要市場辦理糕餅節、也協助重要通路辦理商展。

其次，這項計畫也協助台灣業者參加海外食品展，例如巴黎食品展，或邀請其他國家來台參展，目前已協助近1700家業者、促成約新台幣17.5億元商機，並研議明年續辦。

第3則是輔導業者善用數位電商促銷、數位多媒體以及投放精準廣告，也會協助業者取得國際認證，以作為有效的行銷工具。