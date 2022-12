《我的尋藥人生》：亞馬遜雨林裡沒有枴杖，沒有備用輪椅——少了義肢，我動彈不得

文:卡珊卓・麗雅・奎弗(Cassandra Leah Quave)

歡迎來到亞馬遜

選擇天職是生命的重中之重;而決定天職的,是運氣。

——布萊茲.帕斯卡(Blaise Pascal),《思想錄》(Pensées),1660

我坐在緊挨樹幹、搖搖晃晃的長凳上,等待巫醫。

日正當中,這棵茂密的灌木為我提供遮蔭,樹枝上掛著閃亮的深色樹葉與尖尖的、雞蛋大小的亮紅色果莢。我不由得想起掛滿飾物的耶誕樹。我欣賞著蕁麻科的傘樹(Cecrepia),扇葉像張開手指的手掌,攤開的樹冠猶似燭臺。有個胖胖的棕色身影懸掛在其中一棵樹上,移動得非常非常緩慢,長長的爪子一點一點伸向樹幹。是一隻樹懶。三隻藍色閃蝶從旁邊的小徑上快速掠過,金屬光澤的大翅膀隨著每一次振翅在陽光裡閃耀光芒。蟲鳴不斷,間或穿插鳥兒的合唱。我的每一個感官都因生命的多元樣貌而喜悅,從蔚藍的天空到鞋底沾染的泥巴,生命將我圍繞。

亞馬遜河流域是地球上生物多樣性最高的地方。這裡有一千五百多種鳥類,比歐洲多了將近一千種!魚類超過兩千五百種,一千四百多種哺乳動物,包括潛行的叢林貓、美洲豹與豹貓,好脾氣的水豚(世上最大的嚙齒動物)、南美貘、各種猴子,以及在林地遊蕩的食蟻獸。這裡有一千五百多種兩棲動物,種類多到難以估算的昆蟲,森林裡仍有許多科學尚且無法描述的物種。

跟我碰面的巫醫是安東尼奧先生(Don Antonio)。他去植物園深處的棕櫚茅屋拿東西,我坐在長凳上等他。我一邊等,一邊試著把登山靴上的泥巴敲掉,那天早上我們剛去過叢林考察。敲不掉,泥巴還是很濕。我的背包就放在身旁,已經很破舊了,裡面裝了各種裝備和工具:攝影器材、園藝剪、急救箱、水壺、碘片、一本艾爾.詹特里(Al Gentry)的《南美洲西北部木本植物田野指南》(Field Guide to the Families and Genera of Woody Plants of Northwest South America)、一本筆記簿、一枝筆。

我在一週前抵達秘魯亞馬遜河流域的這個偏遠角落。我先從亞特蘭大搭飛機到利馬,再從利馬飛到伊基多斯(Iquitos),待了幾天等機動艇把我送至上游。伊基多斯是叢林裡的偏遠小鎮,陸路無法抵達,但是以人口來說是秘魯第六大城。在正值橡膠熱的十九世紀末、二十世紀初,這裡曾是橡膠生產重鎮。如今伊基多斯的經濟以出口森林資源為主,包括木材和魚類,同時也吸引絡繹不絕的遊客湧入這個通往秘魯亞馬遜河流域的門戶。

機動艇沿著亞馬遜河逆流而上,接著轉向西北方進入納波河(Napo River),來到位於蘇庫薩利河(Sucusari River)的探險旅舍,這裡非常靠近厄瓜多邊境。時值一九九九年六月,我即將升上大四,剛滿二十一歲,這是我第一次來到南美洲。我曾和家人多次自駕出遊,高中也參加過學校的歐洲旅遊。像這樣自己單獨造訪一個如此原始的地方,對我來說是全新體驗。身為探險旅舍的研究實習生,我工作的地方是安東尼奧與兒子吉爾莫(Gilmer)經營的民族植物園。

帶著威爾森博士的介紹信,加上高中時在學校學過的基礎西班牙語,再加上在急診室當志工時學到的一點醫療西班牙語,我就這樣開始適應研究營地的生活。安東尼奧的植物園只種可當作傳統食物、藥物與工具的植物。除了照料植物園,他們父子也為探險旅舍的遊客導覽,帶他們參觀植物園與研究基地附近、位於森林深處的林冠走道。

安東尼奧慢悠悠地走回來,伸出手抓住我們頭頂上一顆尖尖的果莢。我的身高五尺六寸,安東尼奧比我矮了幾公分,有深色的眼睛、炭黑色的頭髮與寬闊的肩膀。他的雙手因為照顧植物而長滿老繭,但他的身分可不是園丁這麼簡單。他也是一位亞馬遜薩滿(Ayahuasquero shaman),懂得利用植物在鄰近村莊治療病人。植物園只是他平常的正職。安東尼奧告訴我,這棵樹叫做胭脂樹(achiote)。我認真地翻開田野指南找到它。胭脂樹是紅木科的紅木屬植物(Bi xaorellana)。我們培養出一種默契:他會用輕快的語氣耐心說明植物的特性,碰到我聽不懂的西班牙語單字,他會再說一次,方便我之後查找。我全神貫注,以最快的速度抄寫筆記,緊鎖的眉頭不知道是要表達專注還是困惑。

他順著果莢的接縫捏開手裡的果莢,露出裡面光滑的紅色種子,大小跟蔓越莓差不多,顏色也很相近,只是質地較硬。他用手指壓碎果莢裡的種子,搓揉成糊狀。我看得津津有味,並且將這個過程寫在筆記簿裡,文字的旁邊是一張果實的素描。接著他傾身靠近我,把剛做好的藥膏抹在我的嘴唇和嘴巴周圍上。他這麼做的時候,我的大腦飛速運轉。這是治療唇疱疹的藥膏嗎?還是嘴唇乾裂或其他問題呢?

他小心翼翼地拾起剛才回茅屋拿來的袋子,從裡面取出一樣東西,這樣東西在穿透樹冠灑下的陽光裡閃耀光芒。那是一面小鏡子,他將鏡子舉到我面前。我看見我的嘴上和牙齒上都沾染了紅色藥膏。

他臉上的表情從奸笑變成大大的笑容,伸出手指著我。

「你擦口紅耶!」話音未落他已捧腹大笑,幾乎笑到在林地上打滾。我也跟著笑了。我看起來像個小丑。

自從人類以雙腿行走離開非洲大草原以來,植物一直是主要的藥物來源。一九九一年有兩個人在阿爾卑斯山健行的時候,幸運發現五千三百年前的奧茲「冰人」遺骸(Ötzi),還有狩獵工具、莓果與多孔菌。這種樺樹多孔菌會製造松蕈酸(agaric acid),是一種效果強烈的瀉藥,奧茲可能用它來治療科學家在他腸子裡發現的鞭蟲。關於藥用植物的文字紀錄,最早可追溯至西元前一五五○年的古埃及。有一個長度超過六十五英尺的卷軸,記錄了大約七百種植物配方與各種病痛的治療方式,包括慢性傷口與皮膚病。另一個與古代醫學有關的紀錄來自中國,約莫寫於西元前二○○年,叫做《神農本草經》。書中詳述三百六十五種草藥,包括每株植物的地理位置、採集時間、治療特性、製藥方式與劑量。