《我的尋藥人生》：亞馬遜雨林裡沒有枴杖，沒有備用輪椅——少了義肢，我動彈不得
我們想讓你知道的是
卡珊卓・奎弗將以她求學、科學研究與家庭生活的故事，帶你一同四處採集、冒險，並讓你從字裡行間感受到她對植物的熱愛、身為人母的溫柔、克服身障的堅毅以及投身科學研究的決心。
文：卡珊卓・麗雅・奎弗（Cassandra Leah Quave）
歡迎來到亞馬遜
選擇天職是生命的重中之重；而決定天職的，是運氣。
——布萊茲．帕斯卡（Blaise Pascal），《思想錄》（Pensées），1660
我坐在緊挨樹幹、搖搖晃晃的長凳上，等待巫醫。
日正當中，這棵茂密的灌木為我提供遮蔭，樹枝上掛著閃亮的深色樹葉與尖尖的、雞蛋大小的亮紅色果莢。我不由得想起掛滿飾物的耶誕樹。我欣賞著蕁麻科的傘樹（Cecrepia），扇葉像張開手指的手掌，攤開的樹冠猶似燭臺。有個胖胖的棕色身影懸掛在其中一棵樹上，移動得非常非常緩慢，長長的爪子一點一點伸向樹幹。是一隻樹懶。三隻藍色閃蝶從旁邊的小徑上快速掠過，金屬光澤的大翅膀隨著每一次振翅在陽光裡閃耀光芒。蟲鳴不斷，間或穿插鳥兒的合唱。我的每一個感官都因生命的多元樣貌而喜悅，從蔚藍的天空到鞋底沾染的泥巴，生命將我圍繞。
亞馬遜河流域是地球上生物多樣性最高的地方。這裡有一千五百多種鳥類，比歐洲多了將近一千種！魚類超過兩千五百種，一千四百多種哺乳動物，包括潛行的叢林貓、美洲豹與豹貓，好脾氣的水豚（世上最大的嚙齒動物）、南美貘、各種猴子，以及在林地遊蕩的食蟻獸。這裡有一千五百多種兩棲動物，種類多到難以估算的昆蟲，森林裡仍有許多科學尚且無法描述的物種。
跟我碰面的巫醫是安東尼奧先生（Don Antonio）。他去植物園深處的棕櫚茅屋拿東西，我坐在長凳上等他。我一邊等，一邊試著把登山靴上的泥巴敲掉，那天早上我們剛去過叢林考察。敲不掉，泥巴還是很濕。我的背包就放在身旁，已經很破舊了，裡面裝了各種裝備和工具：攝影器材、園藝剪、急救箱、水壺、碘片、一本艾爾．詹特里（Al Gentry）的《南美洲西北部木本植物田野指南》（Field Guide to the Families and Genera of Woody Plants of Northwest South America）、一本筆記簿、一枝筆。
我在一週前抵達秘魯亞馬遜河流域的這個偏遠角落。我先從亞特蘭大搭飛機到利馬，再從利馬飛到伊基多斯（Iquitos），待了幾天等機動艇把我送至上游。伊基多斯是叢林裡的偏遠小鎮，陸路無法抵達，但是以人口來說是秘魯第六大城。在正值橡膠熱的十九世紀末、二十世紀初，這裡曾是橡膠生產重鎮。如今伊基多斯的經濟以出口森林資源為主，包括木材和魚類，同時也吸引絡繹不絕的遊客湧入這個通往秘魯亞馬遜河流域的門戶。
機動艇沿著亞馬遜河逆流而上，接著轉向西北方進入納波河（Napo River），來到位於蘇庫薩利河（Sucusari River）的探險旅舍，這裡非常靠近厄瓜多邊境。時值一九九九年六月，我即將升上大四，剛滿二十一歲，這是我第一次來到南美洲。我曾和家人多次自駕出遊，高中也參加過學校的歐洲旅遊。像這樣自己單獨造訪一個如此原始的地方，對我來說是全新體驗。身為探險旅舍的研究實習生，我工作的地方是安東尼奧與兒子吉爾莫（Gilmer）經營的民族植物園。
帶著威爾森博士的介紹信，加上高中時在學校學過的基礎西班牙語，再加上在急診室當志工時學到的一點醫療西班牙語，我就這樣開始適應研究營地的生活。安東尼奧的植物園只種可當作傳統食物、藥物與工具的植物。除了照料植物園，他們父子也為探險旅舍的遊客導覽，帶他們參觀植物園與研究基地附近、位於森林深處的林冠走道。
安東尼奧慢悠悠地走回來，伸出手抓住我們頭頂上一顆尖尖的果莢。我的身高五尺六寸，安東尼奧比我矮了幾公分，有深色的眼睛、炭黑色的頭髮與寬闊的肩膀。他的雙手因為照顧植物而長滿老繭，但他的身分可不是園丁這麼簡單。他也是一位亞馬遜薩滿（Ayahuasquero shaman），懂得利用植物在鄰近村莊治療病人。植物園只是他平常的正職。安東尼奧告訴我，這棵樹叫做胭脂樹（achiote）。我認真地翻開田野指南找到它。胭脂樹是紅木科的紅木屬植物（Bi xaorellana）。我們培養出一種默契：他會用輕快的語氣耐心說明植物的特性，碰到我聽不懂的西班牙語單字，他會再說一次，方便我之後查找。我全神貫注，以最快的速度抄寫筆記，緊鎖的眉頭不知道是要表達專注還是困惑。
他順著果莢的接縫捏開手裡的果莢，露出裡面光滑的紅色種子，大小跟蔓越莓差不多，顏色也很相近，只是質地較硬。他用手指壓碎果莢裡的種子，搓揉成糊狀。我看得津津有味，並且將這個過程寫在筆記簿裡，文字的旁邊是一張果實的素描。接著他傾身靠近我，把剛做好的藥膏抹在我的嘴唇和嘴巴周圍上。他這麼做的時候，我的大腦飛速運轉。這是治療唇疱疹的藥膏嗎？還是嘴唇乾裂或其他問題呢？
他小心翼翼地拾起剛才回茅屋拿來的袋子，從裡面取出一樣東西，這樣東西在穿透樹冠灑下的陽光裡閃耀光芒。那是一面小鏡子，他將鏡子舉到我面前。我看見我的嘴上和牙齒上都沾染了紅色藥膏。
他臉上的表情從奸笑變成大大的笑容，伸出手指著我。
「你擦口紅耶！」話音未落他已捧腹大笑，幾乎笑到在林地上打滾。我也跟著笑了。我看起來像個小丑。
自從人類以雙腿行走離開非洲大草原以來，植物一直是主要的藥物來源。一九九一年有兩個人在阿爾卑斯山健行的時候，幸運發現五千三百年前的奧茲「冰人」遺骸（Ötzi），還有狩獵工具、莓果與多孔菌。這種樺樹多孔菌會製造松蕈酸（agaric acid），是一種效果強烈的瀉藥，奧茲可能用它來治療科學家在他腸子裡發現的鞭蟲。關於藥用植物的文字紀錄，最早可追溯至西元前一五五○年的古埃及。有一個長度超過六十五英尺的卷軸，記錄了大約七百種植物配方與各種病痛的治療方式，包括慢性傷口與皮膚病。另一個與古代醫學有關的紀錄來自中國，約莫寫於西元前二○○年，叫做《神農本草經》。書中詳述三百六十五種草藥，包括每株植物的地理位置、採集時間、治療特性、製藥方式與劑量。
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。