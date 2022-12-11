涉嫌捲入卡達賄賂案，歐洲議會副議長凱利遭停職逮捕，各界呼籲打擊議會貪腐

（中央社）希臘籍歐洲議會議員凱利（Eva Kaili）捲入疑與2022世界盃足球賽主辦國卡達有關的貪腐調查，副議長之職遭停職。此案另有4人涉案，並引發歐洲議會徹底改革的呼聲。

法新社報導，歐洲議會發言人表示，議長梅特索拉（Roberta Metsola）「已決定中止凱利作為歐洲議會副議長所被賦予的所有職權、責任與任務，立即生效」。

今天（11）稍早，梅特索拉在社群平台推特（Twitter）表示，歐洲議會「堅決反貪」，並說他們將盡一切可能「協助司法程序」。

Our @Europarl_EN stands firmly against corruption.



At this stage, we cannot comment on any ongoing investigations except to confirm that we have & will cooperate fully with all relevant law enforcement & judicial authorities.



We'll do all we can to assist the course of justice. — Roberta Metsola (@EP_President) December 10, 2022

在歐洲議會隸屬社會民主黨團（S&D）、現年44歲的凱利昨天被捕，而在她被捕前幾小時已另有4人遭拘留訊問。

在檢方於布魯塞爾發動搜索後，旋即逮人。據檢方說法，共搜出60萬歐元（約新台幣1965萬元）現金，警方同時查封多台電腦和手機。

比利時聯邦檢察官辦公室表示，調查行動聚焦疑涉「貪腐」和「洗錢」等犯行，且涉及一個中東國家；檢方未指名是哪一國。

但熟悉本案的司法消息來源向法新社駐比利時的人員私下證實，所涉中東國家正是卡達。

凱利等人被捕新聞曝光引發譁然，各界疾呼拿出行動打擊歐洲議會內部貪腐情事。

國際透明組織（Transparency International）主任范赫爾頓（Michiel van Hulten）表示「數十年來，歐洲議會容許發展出有罪不罰的文化，再加上鬆散的財務規範和控制，以及完全缺乏獨立的道德監督」。

唯有透過歐洲議會議員表決，才能解除凱利副議長職務，但議長梅特索拉的停權決定等於暫時撤除凱利所有職權。

消息人士告訴法新社，另外4名被捕者中至少3人為義大利公民或原本來自義大利，且其中一人是凱利的伴侶、歐洲議會社會民主黨團助理喬吉（Francesco Giorgi）。

比利時「迴聲報」（L'Echo）指稱，搜索行動在凱利於布魯塞爾住處中起出「好幾袋裝得滿滿的現金」。

美聯社報導，在9日的搜索行動後，比利時檢察官表示，聯邦司法警察懷疑，波灣地區某國一直試圖「影響歐洲議會的經濟和政治決定」。

檢方表示，某國的手段疑似「向在歐洲議會中具有重要政治和/或戰略地位的第三方，支付大筆金錢或提供大批禮品」。

另外，根據《BBC》報導，比利時新聞媒體 Knack 和 Le Soir中有消息人士指出，涉嫌賄賂的海灣國家就是「卡達」，不過BBC目前仍尚未證實該說法。

卡達政府發言人則對法新社表示：

「我們不清楚調查的細節，任何對卡達不當行為的指控都是錯誤、嚴重誤導的，卡達當局完全尊守國際法律的規範。」

而歐洲議會發言人則直言，不會對調查進行任何評論，但如果需要，將會與地方當局進行合作。

《歐洲新聞台》也提到，凱利曾經在歐洲議會的講台上表示，「卡達在勞工權益方面處於領先地位」。此話一出，立刻引來其他歐洲議會議員的強烈反對。

Greek MEP Eva Kaili has been arrested by Belgian police as part of an investigation into lobbying by #Qatar in the European Parliament.



During last month's plenary, Kaili delivered a highly rosy speech about Qatar and attacked its critics in Europe. Watch ⬇️ pic.twitter.com/37D0sMch4E — Jorge Liboreiro (@JorgeLiboreiro) December 10, 2022

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅子恆

核稿編輯：翁世航