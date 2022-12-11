涉嫌捲入卡達賄賂案，歐洲議會副議長凱利遭停職逮捕，各界呼籲打擊議會貪腐
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歐洲議會副議長凱利涉嫌捲入海灣國家賄賂一案，涉案人員還有其他四人。檢方搜出數袋現金，以及多部電腦與手機，該事件引起各界興起改革呼聲，議長梅特索拉立即暫停其職務。根據外媒報導，該海灣國家極有可能是承辦世界盃的「卡達」，聯邦司法警察懷疑，卡達一直試圖影響歐洲議會的各項決策。
（中央社）希臘籍歐洲議會議員凱利（Eva Kaili）捲入疑與2022世界盃足球賽主辦國卡達有關的貪腐調查，副議長之職遭停職。此案另有4人涉案，並引發歐洲議會徹底改革的呼聲。
法新社報導，歐洲議會發言人表示，議長梅特索拉（Roberta Metsola）「已決定中止凱利作為歐洲議會副議長所被賦予的所有職權、責任與任務，立即生效」。
今天（11）稍早，梅特索拉在社群平台推特（Twitter）表示，歐洲議會「堅決反貪」，並說他們將盡一切可能「協助司法程序」。
在歐洲議會隸屬社會民主黨團（S&D）、現年44歲的凱利昨天被捕，而在她被捕前幾小時已另有4人遭拘留訊問。
在檢方於布魯塞爾發動搜索後，旋即逮人。據檢方說法，共搜出60萬歐元（約新台幣1965萬元）現金，警方同時查封多台電腦和手機。
比利時聯邦檢察官辦公室表示，調查行動聚焦疑涉「貪腐」和「洗錢」等犯行，且涉及一個中東國家；檢方未指名是哪一國。
但熟悉本案的司法消息來源向法新社駐比利時的人員私下證實，所涉中東國家正是卡達。
凱利等人被捕新聞曝光引發譁然，各界疾呼拿出行動打擊歐洲議會內部貪腐情事。
國際透明組織（Transparency International）主任范赫爾頓（Michiel van Hulten）表示「數十年來，歐洲議會容許發展出有罪不罰的文化，再加上鬆散的財務規範和控制，以及完全缺乏獨立的道德監督」。
唯有透過歐洲議會議員表決，才能解除凱利副議長職務，但議長梅特索拉的停權決定等於暫時撤除凱利所有職權。
消息人士告訴法新社，另外4名被捕者中至少3人為義大利公民或原本來自義大利，且其中一人是凱利的伴侶、歐洲議會社會民主黨團助理喬吉（Francesco Giorgi）。
比利時「迴聲報」（L'Echo）指稱，搜索行動在凱利於布魯塞爾住處中起出「好幾袋裝得滿滿的現金」。
美聯社報導，在9日的搜索行動後，比利時檢察官表示，聯邦司法警察懷疑，波灣地區某國一直試圖「影響歐洲議會的經濟和政治決定」。
檢方表示，某國的手段疑似「向在歐洲議會中具有重要政治和/或戰略地位的第三方，支付大筆金錢或提供大批禮品」。
另外，根據《BBC》報導，比利時新聞媒體 Knack 和 Le Soir中有消息人士指出，涉嫌賄賂的海灣國家就是「卡達」，不過BBC目前仍尚未證實該說法。
卡達政府發言人則對法新社表示：
「我們不清楚調查的細節，任何對卡達不當行為的指控都是錯誤、嚴重誤導的，卡達當局完全尊守國際法律的規範。」
而歐洲議會發言人則直言，不會對調查進行任何評論，但如果需要，將會與地方當局進行合作。
《歐洲新聞台》也提到，凱利曾經在歐洲議會的講台上表示，「卡達在勞工權益方面處於領先地位」。此話一出，立刻引來其他歐洲議會議員的強烈反對。
新聞來源
- Anti-corruption operation at European Parliament sends shockwave through Brussels（Euronews）
- Eva Kaili: Senior EU lawmaker arrested over alleged bribery by Gulf state（BBC）
- 疑涉卡達行賄 歐洲議會副議長遭停職（中央社）
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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：翁世航
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在照顧家人之前，你最需要照顧的人是自己：伊甸基金會的老人照顧服務計畫
我們想讓你知道的是
台灣正在朝超高齡國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
李阿公今年90歲了，身體狀況原本不差，雖然有一些慢性疾病，但還能參與社區的活動。但是今年過年的時候，阿公因為免疫力低下，感染帶狀性皰疹，全身酸痛之外傷口又不容易癒合，常常要換藥，也插上了尿管。同樣高齡的太太，以及同住的兒子只能輪班24小時照顧阿公。生病將近兩個月來，全家人毫無喘息的空間。心理上的壓力，讓家庭氣氛總是低迷，而且阿公的失智症，又越來越嚴重了⋯⋯
這個故事，看起來很熟悉嗎？你的鄰居、朋友，甚至你家中，是不是就有一位阿公，需要你付出所有的心力照顧？
這份重擔，其實比你想像的更沈重
根據行政院衛福部統計，在全台灣將近80萬需要長期照顧的失能人口中，有將近半數的家庭必須長期自行承擔照顧工作，更預估在2026年，失能人口將超過100萬人。自推行長照2.0以來，即便各種資源與服務不斷布建擴展，但現在的台灣社會中，依然有許多人受到傳統觀念所綁縛，寧願自己深陷照顧重擔，不敢也不願取得援助。
上段故事中的李阿公，幸好在一家人即將瀕臨崩潰之際，衛生所的長照個管師和伊甸托老中心伸出了援手，說服阿公的家庭嘗試使用長照服務。在居服員走入這個家庭，展開服務第一天，高齡的阿嬤總算放下心中大石，感動地說：「終於能夠安心休息兩個小時。」
在專業的照顧之下，阿公的身體慢慢恢復健康，精神也越來越好，現在又可以參加他最愛的社區活動。更重要的是，阿公也開始接受伊甸據點的協助，有專業的照服員帶領著長輩們維持正常的生活作息，又開設各種延緩老化、機能復健的課程，鼓勵長輩們參加。這些安排，除了增加長輩們的活動力和自信心之外，也從心理和生理上，同時減輕了家人的負擔。
有了伊甸，李阿公全家人的心和生活，又再一次凝聚、平穩起來。
照顧者壓力大，專家建議：剛剛好就好
英國著名精神分析學家溫尼克特（D. W.Winnicott）在《父母──嬰兒關係的理論》一書中發明了一個名詞，叫做「足夠好的母親」（good-enough mother）。因為完美的母親是不存在的，過度追求成為一個完美的母親（照顧者），反而會對媽媽、孩子都產生沒有必要的壓力，影響彼此的身心健康。
因此，在照顧家人上，我們也可以試著做到「剛剛好的照顧」。剛剛好，並不是自私、也不是懶惰、不孝，只是我們不需要要求自己，為了成為一個一百分的完美照顧者，反而失去了自己。翻開社會新聞，我們可以看到許多不堪長期照顧壓力，進而輕生的社會案件。有獨力照顧長輩長達二、三十年者的青壯年，也有「老老照顧」——六、七十歲的孩子，照顧著八、九十歲的父母。在不堪壓力、看不到未來的絕望中，走向了悲劇的結局。
這一切其實都是可以避免的，只要願意敞開心房，適時地求援，接受必然的改變，除了能讓長輩獲得有尊嚴的照顧服務，自己也能擁有好品質的生活。衛福部在2020年，曾針對使用長照服務2.0的家庭照顧者做調查，發現有94.3%的使用者，表示整體生活品質有改善，92.3%表示心理和照顧的負擔降低。九成以上的滿意度，顯示出專業的支援可以帶來正向的能量，打破一人長照全家失能的困境。
僅僅只是休息一下，就能獲得全新的力量
伊甸基金會成立至今已40年，向來以「哪裡有需要、伊甸就在哪裡」的精神，為有需要的人伸出援手、爭取權益。從早療到長照，哪裡有需要，哪裡就有伊甸的身影。根據2021年的數據，台灣的新生兒僅有15萬3820人，是史上首次低於16萬，在人口持續負成長的情況下，台灣又正在從高齡化國家朝向超高齡化國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
在台灣正式成為高齡社會的這個階段，伊甸也提出了能夠同理照顧者、體貼失能者的完整老人服務內容，包括日間照顧服務、居家照顧服務、照顧者喘息服務、弱勢長者餐飲服務等，甚至將層級拉高到以社區為關照對象，提供社區關懷、社區輔具站服務等。而伊甸這些年來的努力，更獲得滿滿的迴響，每一位受到協助者的正向反饋，都是幫助伊甸持續前進、希望做得更好更多的力量。
雖然近年來，政府大力推動的長照2.0政策中，以多管齊下的方式，試圖為國民建立一個「經濟自主」、「健康生活」、及「行動無礙」的高齡友善環境，讓長者能擁有健康及尊嚴的老年生活。但是，如果我們真的來到了需要更進一步照顧的地步，不要忘記有一群專業的人，隨時準備好接住疲累的你，讓你安心，更讓你能夠在照顧家人之前，先照顧好自己。
放下對自己的要求，讓專業的伊甸，分擔你的辛苦。