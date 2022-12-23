《這才是真實的巴勒斯坦》：誰才是「恐怖分子」？西方主流媒體與影視娛樂的再現問題
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為了探索巴勒斯坦人的真實故事，作者展開一系列的人物採訪，包含移居各國的巴勒斯坦難民、以色列將軍之子和錫安主義者等，為巴勒斯坦人譜寫臉孔的同時，也為他們撕下難民的標籤，還原其身而為「人」的尊嚴。
文：王冠云（Cynthia Wang）
誰才是「恐怖分子」？——西方主流媒體與影視娛樂的再現問題
多年來，政府的立場讓大多數主流媒體，始終採取與官方一致的書寫角度：以色列對巴勒斯坦的任何軍事鎮壓，皆出於捍衛國家主權的自衛行為。除了不想與反猶太主義染上關係，另一個讓主流媒體與歐美國家在以巴關係中，對巴勒斯坦持不友善態度的關鍵則是「恐怖主義」的連結。
「恐怖主義」一詞源自十八世紀的法國大革命。二十世紀時，為爭取獨立的愛爾蘭共和軍一度成為恐怖主義的代表。直到二十一世紀後，在美國聯邦調查局與聯合國的演繹下，成為「個人、團體或國家為了政治、宗教、種族或意識形態因素，針對無抵抗還擊之力的平民使用非法、不均衡的暴力手段，造成平民的心理或生理安全受到威脅與影響」。
但二○○一年九一一事件後，由當時美國總統喬治．沃克．布希（George W. Bush，小布希）主導的「反恐戰爭」（War on Terror），讓恐怖主義的定義漸漸模糊。多數時淪為意識形態之爭，以合理化握有權力、武力一方，對弱者所採取的種族、宗教歧視與政治、人身安全打壓。
當時的以色列總理艾里爾．夏隆（Ariel Sharon）在九一一事件後造訪美國時，便對小布希說：「攻擊以色列人民的巴勒斯坦人與攻擊美國人的奧薩瑪．賓拉登（Osama bin Laden）一樣，都是恐怖分子。」表示以色列與美國之間，除了軍事、經濟、外交的長期合作外，面對反恐戰爭上，兩國應並肩作戰，共同擔任打擊恐怖分子（巴勒斯坦、賓拉登）的角色。
現今國際新聞中備受矚目、駐點於加薩走廊的「哈馬斯」組織，在阿拉伯文原意為「伊斯蘭抵抗運動」，於一九八七年創立，在二○○○年第二次巴勒斯坦大起義後開始興盛，主張武裝抵抗結束以色列占領約旦河西岸和加薩地帶。曾使用自殺炸彈客攻擊以色列，被歐美國家與以色列視為恐怖組織。
在媒體報導中，以色列與哈馬斯經常被並提，二者之間的鬥爭被媒體釋義為「戰爭」與「衝突」，以美國為首的政治人物往往採取譴責哈馬斯的立場，表示以色列有絕對主權、保衛國家領土與對抗恐怖分子的權力。
然而，若以歷史宏觀的角度看「恐怖主義」一詞的演繹、改變，即不難分辨，誰是恐怖分子一向是根據在位者的角度與史觀做為基礎。例如，一九九三年獲得諾貝爾和平獎的南非反種族隔離革命家曼德拉，曾被列在美國聯邦調查局的恐怖分子名單之中；而一九九三年以巴雙方坐下和談的《奧斯陸協議》中代表巴勒斯坦的阿拉法特，其所帶領的巴勒斯坦解放組織也曾被視為恐怖組織，然而，簽訂《奧斯陸協議》、扶植成為自治政府總統後，阿拉法特即在隔年成為諾貝爾和平獎得主。
這些例子都解釋了恐怖主義與誰是恐怖分子，有可能隨著國際現實主義的變化而改變。許多閱聽眾在過去一甲子以來，已習慣將歐美為主的國際媒體內容奉為公平公正國際新聞的圭臬，若在失去歷史脈絡的情況下，單從哈馬斯攻擊以色列、以色列自衛還擊轟炸加薩做為以巴關係的報導起始點，西方主流媒體將導致許多閱聽眾在理解以巴關係時顛倒因果。
哈馬斯不但不能取代巴勒斯坦人民起義的力量與意義，其擁有的武力與經濟基礎，更是無法與每年接收美國至少三億美元軍事援助的科技大國以色列放在同一個天秤相比擬。以哈馬斯取代巴勒斯坦人民起義聲音的報導基礎，徹底忽略了巴勒斯坦人民早在一九四八年以色列建國後、哈馬斯興起前，早已不間斷起義抵抗的事實，不管是以武力抵抗或和平談判的方式，巴勒斯坦從未放棄過爭取自治獨立、國家主權的機會。
社群媒體串連全球草根，反錫安主義新力量？
各大社群媒體上，二○二一年五月以色列進攻伊斯蘭聖地阿克薩清真寺，接著無差別轟炸加薩以來，便興起一股與主流媒體完全相反的論述觀點。
由巴勒斯坦人記錄的第一手影像——包含哈馬斯向以色列射擊火箭炮以前，東耶路撒冷居民被屯墾居民與以色列軍隊武力驅離家園、阿克薩清真寺遭以軍攻克的數起導火線，也包含連續十一天加薩受空襲，使六十五名兒童在內的二百三十二位加薩人身亡、超過五萬人無家可歸的影像——殘忍而真實地呈現出巴勒斯坦人在以軍鎮壓殖民下的苦痛，使得國內和海外的巴勒斯坦人，與全球各國的人權運動者皆無法繼續對以色列的非法行為坐視不理。
幾週後，滾雪球效應般，許多民眾自發性組成的聲援運動持續在各地發酵。亞洲、歐洲、美洲各國，上千、上萬乃至二十萬人聚集街頭，聲援及捍衛巴勒斯坦人的人權，並將以巴問題與過去的「南非種族隔離」政策、與源自歐美的「種族主義」（Racism）與「屯墾殖民主義」（Settler colonialism）意識形態做出直接連結。
不只愈來愈多名嘴、演員、名模、運動明星與政治評論家加入聲援巴勒斯坦的浪潮，歐美各國更有許多猶太團體在遊行時站出來，或在社群媒體上發聲支持巴勒斯坦的人權與自治主權，齊聲譴責以色列政府的不人道作為，這些猶太人試圖藉由他們的聲音來破除以色列政府將反猶太主義與批評以色列畫上等號的關聯。獨立媒體上，不同以往黑白分明或以「衝突」做為視角開端的聲音漸漸浮出水面。
一如在美國興起的世紀最大示威衝突「黑人的命也是命」社會運動，串聯起全美內外各大城市出來抗議的，並非僅是針對黑人男子喬治．佛洛依德（George Floyd）遭白人警察壓頸致死一事，其背後引起成千上萬人共鳴的是，美國有色人種過去數百年至今，不間斷遭奴役、壓迫的歷史脈絡。
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。