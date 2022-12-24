《風化台北》：身體就是她們的營業處，以雙腿為戶，戶中收租著城市的慾望
我們想讓你知道的是
本書共分為十五篇散文，十五種屬於台北風化產業的當下現況。全書分為五輯，分別是：輯一、半套店：一半的愛情、輯二、外送茶：解渴的宅急便、輯三、流鶯：巷弄裡的飛翔、輯四、個工：兩小時的歸人、輯五、豆干厝：糖醃的豆干。將個人生命故事，與台北土地、風化產業型態、生命記憶相互結合。
文：梁評貴
〈我只是水〉
「上善若水，水善利萬物而不爭。」——《老子・道德經》
你面對浴室的鏡子，手扳開水龍頭，溢湧而出的水流過一些地方，有質無形，光可透入，你將手探入流動的水中，正可淺淺的撈進去，它不被你拘束，卻也被你控制。你要它成什麼形，留滯多久，它也只是靜默的配合，可一旦放流，就再也不回頭，等下一次水循環再來到此身，也許需要一千年那麼久。它沒有顏色，卻能承接顏色，加入何種染料，就呈何種色澤，這就是水。
可人間還有另一種水。
另一種水，是淡白肌膚舖上的纖細肉體，柔嫩的髮襯上疏疏點點的香，細膩而柔軟，是凹瘦的腰肢，略略蜿蜒出的地理水紋。唇吻所訴，盡是耳際透明輕亮的點點猩紅。這樣的水，我們稱之為「外送茶」，茶是有顏色的，商人將她們染色、包裝，原先質輕透明的女子們，隨滲入點點的顏料，暈成這座城市想要的樣子。
她們沒有實際的營業地點，皆由茶莊在網路上放上資料訊息，建立熟客名單，價錢略貴上個一至兩千，偶爾與一些營運不善的旅館合作。客人於手機下單，敲定旅館開好房，再由馬伕送到飯店，不提供線上支付，怕留下紀錄，以小姐當面收取款項為主。與一龍一鳳、站街模式、養生館、豆干厝等最大的不同是，機動性高，警察不容易查扣，負責的腹地廣大，沒有固定的營業處增加整理成本，或是說，身體就是她們的營業處，以雙腿為戶，戶中收租著城市的慾望。
你甫盥洗完，關上浴室的燈，坐在床沿，靜靜等候手中的通知聲響起。
剛與茶莊約好，通過一連串繁瑣的客戶認證，確定你不是警察釣魚，從「千色論壇」那裏做頭的茶莊，彷彿以一貫的招牌品質下標「真男人的好朋友」才願意加你為Line好友群組，並附上繽紛繁多的小姐資訊。下好單，確認了飯店，預計20分鐘後送到，帳款現收，一條龍的流程。原來，早在食物APP外送前，茶莊已有一套自己的點單、外送邏輯，差別是送物與送人，可有時這條界線，在這個時代已不是那麼清晰。
「叮咚！」門口鈴聲響起，你開門，心跳有點緊，卻還是禮貌地笑了。
女孩身高約155上下，一肩背著細長條帶的包包，如預想一般纖瘦，紮著馬尾，妝容完整。一貫的大眼有神，唇瓣由忒紅的顏色妝點，細眉深色，白膚襯底，五官立體的弧線都給凸顯出來，符合潮流的審美觀。入了房，女孩先向你收費，錢先入袋，後續才好談事情，畢竟也有許多人在完事後賴帳，或向小姐殺價的行為。「謝謝，我叫小丸子，你都怎麼稱呼？」女孩的中文裡帶點越南的腔調，語速流利，卻仍掩不住音調的差異。她一面放下包包，即逕自走到床邊坐下，拍拍床，「我們先聊天，好嗎？」你心底瞬間閃過一萬套劇本，所有詐騙的第一步都濾了一遍，例如：「這會不會是拖延時間的加時加錢戰術？」或「外面集團等著仙人跳衝進來抓包威脅」、「吐露悲慘身世刮去所有小費的戰略」。似乎是看出你的疑惑，「我習慣先聊一聊再做，不然感覺很怪。」小丸子說。
這才讓你稍微放下心。
一開始，你們先交換彼此是哪裡人。小丸子說自己來自越南的南越地區，地點比較鄉下，爸媽都還在，但早期經濟主力是媽媽，家裡卻有八個小孩要養，因此只要小孩稍長一些，最晚約10-12歲左右，就會到周邊的工作場所打工，用以支應家中開支。對她的家庭來說，太多的小孩不是負累，而是潛在的勞動力，只需生養個數年就能開啟新的經濟供應，以時間、勞力換取金錢，多線發展。因此她對台灣人能讀相對久的書再出去工作，感到新鮮，也覺得羨慕。
交換身世，無論是真是假，小丸子有自己的一套流程，不止於辦事拿錢，更希望建立自己的人脈網，找到安全穩定的固定客戶。「我們去洗澡吧！」一面牽起你的手，一面往浴室走去。在論壇上，這個環節稱為「殘廢澡」或稱「殘澡」，意思是客戶有如殘廢一般，由小姐幫忙服務洗澡，上沐浴乳，搓出泡沫，將重點部位掏洗過一次，也算是檢查對方有無明顯的性病，以及盡可能地把對方私密處清潔乾淨，降低自己被細菌感染的風險。表面以情趣為考量，實質是職業需求的降險手段。
小丸子扳開熱水，過一陣，用手試試溫度，後淋到你身上，問：「這溫度可以嗎？」多像髮型店的洗頭環節，原來這般的消費與服務，也與日常各行各業無異，如此相似。
水流過彼此身體，聲響滴落如雨，之前的交談在此刻只餘靜默，你放鬆四肢，任憑泡沫在身上搓開。手掌指腹的觸感在周身游移，你想起的不是肉身情色，是彷彿回到童年幼體，雙親為你清潔身軀。氤氳的水氣散在燈光裡，記憶與現實拉開差距，你不由得閉上眼，感覺身體正不斷變小，回到最幼最幼的那個童年，像一個孩子接受父母的清潔，而她的指掌沾著大量泡沫，仔細套弄清洗陰莖，情慾卻逆轉著感官變大膨脹。縮小與變大，兩股相反的力量同時施加，水聲紛然滴落，如幻在半夢半醒中，此刻，你只是一個情慾高漲的幼兒。
洗完，做完，還有時間，兩人躺平於床。交換了彼此的Line，明知小姐不可私約，卻仍期盼偶爾的訊息聊天，你想想，也就是因為身分建構了，更形象化了，更類似於朋友，小丸子即成為一個日常之人，如常之友。
「喝點水吧！」小丸子將飯店附的礦泉水拿給你。
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資安議題—公司用的「人資系統」安全嗎？
我們想讓你知道的是
選擇企業B2B系統時，針對系統的資安要注意那些事情？以及要如何打造安全的資料環境，讓所有企業使用人資系統服務更安心與放心
「我是劉小姐，麻煩加個LINE，有事情想找你確認一下！」
「我是XX證券的范小姐，有急事找你，加我賴ID！」
一天數十封類似這樣的網路詐騙訊息，讓你感到厭倦嗎？近年來網路使用需求量激增，加上各種資訊系統於雲端緊密佈建，數位足跡遍佈多個程式，為我們的工作與生活帶來便利性，但在背後也隱藏著極大的個資風險。為此，一般使用者不僅加強資安意識外，企業端更需要提升防護機制，對內部所使用的協作工具、資訊系統加強把關，替員工或是客戶建構安全的資安防護罩。
現今最常被企業使用的雲端服務Microsoft Azure、AWS、Google Cloud Platform三大巨頭在資安上有非常嚴謹的琢磨，但最終的系統服務供應商，是否有嚴謹的資安管控，面對突發狀況時，是否有緊急應變處理能力，也是企業在選擇系統服務時需要考量的重要因素。
雲端人資系統該具備的資安防護
近年，疫情促使下很多企業加速推動內部數位化轉型，並選擇支援遠端服務、容易佈署、好維護管理的雲端系統。企業將人事資料放置在雲端人資系統，管理求職者或員工個人資料，包含職稱、薪資、聯絡方式等重要機密性資料，這些個資不可公開也不能被篡改，更需要有安全的防護網。
因此導入雲端人資系統時，相較於性價比更應該將資訊安全納入優先考量指標，除了雲端伺服器本身的防護機制，人資系統服務廠商在開發流程上的資安控管機制、如何進行資料保護、掌握多少加密技術、有沒有在做定期預防及風險控管，都可以做為雲端服務在資安層面的評估準則。
資料保護與加密技術
鼎恒數位科技(以下簡稱MAYO)產品設計開發中心副總經理林承毅表示：「由於SaaS的特性，MAYO必須對客戶的資料負責，加上近年來著名的駭客攻擊事件頻傳，因此在資安防護的投入，我們非常重視如何防禦、避免讓資料面臨威脅，並將其做為資安建設的指導原則。MAYO會隨時監控檢視現有系統環境，以持續優化的縱深防禦與零信任架構做為資安防禦建設策略。」
MAYO努力打造安全的資料環境，以健全的資安架構 CIA Triad來看，針對機密性（Confidentiality）和完整性（Integrity），企業客戶將機敏的員工相關資料儲存在Apollo人資系統中，MAYO以最高規格來保護這些「個人資料」，避免資料陷入威脅，其防護措施涵蓋了資料存取控制、最小權限原則、資料加密與資料遮蔽等機制，確保資料的隱密性以及在網路存取過程中有完整的加密防護。
同時，Apollo人資系統可以依客戶需求進行使用者權限切割或資料配置，確保個人資料的合理存取。員工電子化薪資單有雙重驗證機制，瀏覽時需要再次輸入密碼，並整合電子郵件通知，保障員工薪資隱私。
風險控管與定期預防
對於資安可用性(Availability)而言，MAYO有完善的異地備援機制，避免天災人禍造成客戶無法使用服務的風險，並啟用Microsoft Azure提供的備份機制(Cross Region Restore, CRR)來保留備份資料，同時提供本地和異地備援，在緊急狀況時也能夠快速應變處理。為預防特殊事件造成公司的營運中斷，也有完整的營運持續管理(Business Continuity Management, BCM)計畫，會定期進行演練、風險評鑑、系統弱點掃描，亦透過委外單位進行滲透測試，經多方嚴謹的風險評估，確保系統安全無虞、符合現況需求。
MAYO在台灣已服務超過1,200家客戶，當中不乏集團型企業、上市上櫃公司或是外商企業，這些公司選擇Apollo雲端人資系統的同時，也認同MAYO在資安領域的投入。MAYO率先於2020年取得ISO 27001證書，從流程進行管控與稽核外，也導入PIM特權帳號管理系統與資料庫存取稽核記錄，進一步強化權限管控、追蹤存取足跡與提升運營效率，無論是一般員工或是具備特權的管理者帳號，皆被納入管理與稽核；近期更導入了Imperva雲端防火牆，進行多方面的監控及保護。
在開發流程早期，也須著手開始進行資安防禦，MAYO在CI/CD流程也加入了自動化程式碼安全分析，每一次建置都會掃描與分析程式碼、第三方元件與程式庫等是否含有漏洞，以利開發團隊在早期就能進行修補或採取對應的防禦行動。讓使用MAYO旗下人資系統服務的企業安心與放心，所有資料都有高規格的資安防護，成為企業經營管理層面強而有力的後盾。
下次別再理會加LINE的詐騙訊息，不如加入MAYO官方LINE好友，輸入ID：@mayohr，擁有最新的人資相關議題與新知分享，同時擁有不定期的免費人資講座與相關課程。
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