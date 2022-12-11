中國網友批防疫「斷崖式擺爛」，專家提3建議防疫情再爆發，港媒呼籲健康碼應退場
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中國放棄「清零政策」後，香港媒體認為，應該取消健康碼、行程碼等監控管理工具，分析就指出，健康碼確實有防疫效果，但卻可能成為政府的維穩工具，且有個資外洩的疑慮。此外，對於防疫政策的轉向，病毒專家也提出三項應對措施，以防止疫情海嘯式爆發。
（中央社）中國大幅鬆綁防疫管控，但仍有2800萬老人未接種疫苗，河北省保定市要求確保不發生老人集體感染，但網友質疑官方通報染疫數都是零如何確保，另有網友批評優化防疫新10條根本是斷崖式擺爛。
人民日報旗下健康時報10日報導，老年疫苗接種存在瓶頸，目前60歲以上人群疫苗第一劑接種率已超過90%，但仍有2800萬人尚未接種第一劑疫苗，有約3700萬人沒有完成接種加強劑。
保定日報10日報導，保定市召開疫情防控工作視訊調度會，表示要全面掌握重點人群健康狀況，充分發揮家庭巡診小分隊作用，摸清老年人、基礎病患者等重點人群底數，加快老年人疫苗接種進度，透過設立綠色通道、臨時接種點、流動接種車、上門接種等方式提供安全便捷接種服務，全力為老年人健康保駕護航。
保定市強調，要堅決守住底線不放鬆，把疫情防控工作抓緊抓細，緊盯老年人的脆弱群體，抓牢養老院等重點區域的防疫工作，不斷鞏固擴大疫情防控成效，「確保不發生老年群體規模性感染問題」。
不過許多民眾不滿中國政府無配套的急轉變防疫政策，有保定網友表示，當官方統計都沒有新增病例，怎麼確保不發生老年群體規模性感染問題？
另有網友說，「家裡有2位有慢性病的老人，醫院不接診，120根本叫不到，很多老年人因此沒了。真的很害怕目前也只能是要求爸媽足不出戶了」。
中國政府7日頒布優化防疫新10條大幅鬆綁管控前，5日網路許多人留言指保定疫情擴散，但中國衛健委統計卻是保定4日無新增病例。
「保定疫情」隨後在社群平台微博上成了熱搜，一些當地人紛紛寫下自己的「抗疫日記」，也有網友形容：「陽的滿街跑，陰的在家，沒人敢去飯店、酒店，一家子一家子的感染發燒，…都陽了，又不做核酸，當然沒有統計數字了。」
另河北張家口市網友則留言，說身邊每天都有人發燒、感染，藥店什麼藥都買不上，沒有藥的只能硬抗，單位從下週也不組織做核酸，現在連密接的概念都沒有，「從之前那麼嚴格的防控一下就斷崖式擺爛，如果還是這樣的政策所有人都避免不了被感染，陰性很快就清零了」。
防止疫情再度爆發，專家建議：守好三個防線
（中央社）中國防疫新10條引發大模規死亡的憂慮。香港專家金冬雁表示，中國防疫急轉彎下，一旦出現海嘯式爆發如何處理，是否再封控陷入兩難，建議守好3條防線如儲備足夠抗病毒藥來平穩過渡。
中國推出優化防疫新10條被視為放棄「動態清零」，一般民眾擔心會有新一波疫情而囤藥、囤口罩。
香港病毒學家、香港大學生物醫學學院教授金冬雁向中央社表示，中國在社會免疫屏障不夠高，以及醫療資源未準備好，疊加冬季有利病毒傳播的情況下鬆綁防控措施，出現海嘯式爆發的可能性很大。
他表示，中國政府可能想「速戰速決」，經歷一個高峰後讓大部分人口受感染，提升免疫屏障，之後疫情慢慢回落，正如日前中國專家馮子健提及，根據數學模型測算第一波疫情最高峰時有約60%人口感染，隨後疫情逐步平穩，最終可能有80%至90%人感染。
不過，金冬雁表示，病毒傳播非人能控制，如民眾因擔憂疫情而不外出，可能第一個高峰只有約3成人口感染，之後說不定有幾個高峰，整個疫情會拖長，但可減低醫療擠兌的風險。
金冬雁說，隨著中國防疫方向急轉彎，官媒宣傳Omicron病毒株致病性減弱，甚至引述專家指病毒毒性進化到季節性流感的水準，中國如何處理一旦出現海嘯式疫情或醫療擠兌陷入兩難，「封城還是不封城？會不會再靜默？」目前中國面對下一波疫情是「摸著石頭過河」。
金冬雁建議，中國要平穩過渡應守好3條防線，第一是儲備足夠抗病毒藥物及制定處方機制。目前中國有2款COVID-19口服藥，包括國產的阿茲夫定片（Azvudine）及美國輝瑞藥廠的倍拉維（Paxlovid）。
倍拉維效果較好，應有充足儲備及建立處方機制，向65歲以上或有基礎疾病的高風險人群處方，減少死亡及入院率，「藥物要按病人情況來分發，並非按財富社會地位來分發，要留給真正有需要的人」。
第二是盡快為老人完成接種疫苗，最好要引進外國以信使核糖核酸（mRNA）技術製成的疫苗。據中國媒體報導，目前60歲以上人口仍有2800萬人尚未接種第1劑疫苗，有約3700萬人沒有完成接種加強劑。
第三是確保不會拖跨醫療系統，不需要將所有確診病人單獨隔離，方艙醫院可以給有需要的輕症確診者入住，以及與確診者同住的老人或有基礎病高風人群入住作為「逆隔離」，減低病毒在社區傳播。
「希望這次轉彎轉得順利一些，不要因為太急而翻車」，金冬雁說。
健康碼恐成維穩工具，港媒籲監控工具應退場
（中央社）中國公布形同放棄「動態清零」的優化防疫新10條後，港媒分析，健康碼、行程碼、核酸碼、場所碼等各種疫情期間用來監控民眾出行的大數據管理工具也應退場，並應由國家層面制定退場機制。
優化防疫新10條中規定，除進入醫療機構等特殊場所外，其他地方不需再查驗健康碼。
港媒香港01報導，健康碼等各種防控碼是中國在疫情防控期間的大數據管理工具，在內地各個省市有不同名稱，如在北京叫「健康碼」，在重慶叫「渝康碼」、在上海叫「隨申碼」等等。
雖然未經法定程序便推行，但本質上仍然是民眾對國家的權利讓渡，在法律上屬於臨時性授權，允許國家在危機狀態下透過收集、分析公民訊息進行疫情防控，其使用應嚴格遵循特定程序與防疫目的需要。
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
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失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。