2022/12/11,
中國

中國網友批防疫「斷崖式擺爛」，專家提3建議防疫情再爆發，港媒呼籲健康碼應退場

中國網友批防疫「斷崖式擺爛」，專家提3建議防疫情再爆發，港媒呼籲健康碼應退場
Photo Credit: 中央社

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中國放棄「清零政策」後，香港媒體認為，應該取消健康碼、行程碼等監控管理工具，分析就指出，健康碼確實有防疫效果，但卻可能成為政府的維穩工具，且有個資外洩的疑慮。此外，對於防疫政策的轉向，病毒專家也提出三項應對措施，以防止疫情海嘯式爆發。

（中央社）中國大幅鬆綁防疫管控，但仍有2800萬老人未接種疫苗，河北省保定市要求確保不發生老人集體感染，但網友質疑官方通報染疫數都是零如何確保，另有網友批評優化防疫新10條根本是斷崖式擺爛。

人民日報旗下健康時報10日報導，老年疫苗接種存在瓶頸，目前60歲以上人群疫苗第一劑接種率已超過90%，但仍有2800萬人尚未接種第一劑疫苗，有約3700萬人沒有完成接種加強劑。

保定日報10日報導，保定市召開疫情防控工作視訊調度會，表示要全面掌握重點人群健康狀況，充分發揮家庭巡診小分隊作用，摸清老年人、基礎病患者等重點人群底數，加快老年人疫苗接種進度，透過設立綠色通道、臨時接種點、流動接種車、上門接種等方式提供安全便捷接種服務，全力為老年人健康保駕護航。

保定市強調，要堅決守住底線不放鬆，把疫情防控工作抓緊抓細，緊盯老年人的脆弱群體，抓牢養老院等重點區域的防疫工作，不斷鞏固擴大疫情防控成效，「確保不發生老年群體規模性感染問題」。

不過許多民眾不滿中國政府無配套的急轉變防疫政策，有保定網友表示，當官方統計都沒有新增病例，怎麼確保不發生老年群體規模性感染問題？

另有網友說，「家裡有2位有慢性病的老人，醫院不接診，120根本叫不到，很多老年人因此沒了。真的很害怕目前也只能是要求爸媽足不出戶了」。

中國政府7日頒布優化防疫新10條大幅鬆綁管控前，5日網路許多人留言指保定疫情擴散，但中國衛健委統計卻是保定4日無新增病例。

「保定疫情」隨後在社群平台微博上成了熱搜，一些當地人紛紛寫下自己的「抗疫日記」，也有網友形容：「陽的滿街跑，陰的在家，沒人敢去飯店、酒店，一家子一家子的感染發燒，…都陽了，又不做核酸，當然沒有統計數字了。」

另河北張家口市網友則留言，說身邊每天都有人發燒、感染，藥店什麼藥都買不上，沒有藥的只能硬抗，單位從下週也不組織做核酸，現在連密接的概念都沒有，「從之前那麼嚴格的防控一下就斷崖式擺爛，如果還是這樣的政策所有人都避免不了被感染，陰性很快就清零了」。

防止疫情再度爆發，專家建議：守好三個防線

（中央社）中國防疫新10條引發大模規死亡的憂慮。香港專家金冬雁表示，中國防疫急轉彎下，一旦出現海嘯式爆發如何處理，是否再封控陷入兩難，建議守好3條防線如儲備足夠抗病毒藥來平穩過渡。

中國推出優化防疫新10條被視為放棄「動態清零」，一般民眾擔心會有新一波疫情而囤藥、囤口罩。

香港病毒學家、香港大學生物醫學學院教授金冬雁向中央社表示，中國在社會免疫屏障不夠高，以及醫療資源未準備好，疊加冬季有利病毒傳播的情況下鬆綁防控措施，出現海嘯式爆發的可能性很大。

他表示，中國政府可能想「速戰速決」，經歷一個高峰後讓大部分人口受感染，提升免疫屏障，之後疫情慢慢回落，正如日前中國專家馮子健提及，根據數學模型測算第一波疫情最高峰時有約60%人口感染，隨後疫情逐步平穩，最終可能有80%至90%人感染。

不過，金冬雁表示，病毒傳播非人能控制，如民眾因擔憂疫情而不外出，可能第一個高峰只有約3成人口感染，之後說不定有幾個高峰，整個疫情會拖長，但可減低醫療擠兌的風險。

金冬雁說，隨著中國防疫方向急轉彎，官媒宣傳Omicron病毒株致病性減弱，甚至引述專家指病毒毒性進化到季節性流感的水準，中國如何處理一旦出現海嘯式疫情或醫療擠兌陷入兩難，「封城還是不封城？會不會再靜默？」目前中國面對下一波疫情是「摸著石頭過河」。

金冬雁建議，中國要平穩過渡應守好3條防線，第一是儲備足夠抗病毒藥物及制定處方機制。目前中國有2款COVID-19口服藥，包括國產的阿茲夫定片（Azvudine）及美國輝瑞藥廠的倍拉維（Paxlovid）。

倍拉維效果較好，應有充足儲備及建立處方機制，向65歲以上或有基礎疾病的高風險人群處方，減少死亡及入院率，「藥物要按病人情況來分發，並非按財富社會地位來分發，要留給真正有需要的人」。

第二是盡快為老人完成接種疫苗，最好要引進外國以信使核糖核酸（mRNA）技術製成的疫苗。據中國媒體報導，目前60歲以上人口仍有2800萬人尚未接種第1劑疫苗，有約3700萬人沒有完成接種加強劑。

第三是確保不會拖跨醫療系統，不需要將所有確診病人單獨隔離，方艙醫院可以給有需要的輕症確診者入住，以及與確診者同住的老人或有基礎病高風人群入住作為「逆隔離」，減低病毒在社區傳播。

「希望這次轉彎轉得順利一些，不要因為太急而翻車」，金冬雁說。

中國執行清零政策 常態化核酸檢測
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健康碼恐成維穩工具，港媒籲監控工具應退場

（中央社）中國公布形同放棄「動態清零」的優化防疫新10條後，港媒分析，健康碼、行程碼、核酸碼、場所碼等各種疫情期間用來監控民眾出行的大數據管理工具也應退場，並應由國家層面制定退場機制。

優化防疫新10條中規定，除進入醫療機構等特殊場所外，其他地方不需再查驗健康碼。

港媒香港01報導，健康碼等各種防控碼是中國在疫情防控期間的大數據管理工具，在內地各個省市有不同名稱，如在北京叫「健康碼」，在重慶叫「渝康碼」、在上海叫「隨申碼」等等。

雖然未經法定程序便推行，但本質上仍然是民眾對國家的權利讓渡，在法律上屬於臨時性授權，允許國家在危機狀態下透過收集、分析公民訊息進行疫情防控，其使用應嚴格遵循特定程序與防疫目的需要。


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