非心理治療專業者能不能進入「諮商市場」？為什麼賣書可以，賣課程不行？
我們想讓你知道的是
就我個人的想法而言，推廣諮商讓大眾更願意走入諮商室確實立意良善。我不覺得這種課程是絕對有問題，但發生在諮商和治療場域的問題有多複雜，絕對超乎一般人的想像。想要開這種課程的時候，應該有更多的準備和考量要做。這不是說「我沒說我是諮商」就沒事了，而是觀眾會怎麼想的問題。
文：Way
近日某知名網紅和hahow共同推出的筆記課程，在心理學界掀起了爭議。
我不是心理師，但身為比較接近心理治療的一般俗民，我覺得hahow可以處理得更細緻一點。
這個爭議背後其實是個存在很久也一直在吵的問題：非心理治療專業者不能進入這個市場嗎？
這時候不免一定會有兩種看法：
- 不行，這是一種專業的治療行為，這問題就像非醫療相關專業的人能不能從事醫療行業一樣。
- 可以，我不是做「治療」，我只是分享我的看法跟知識。
某太太顯然是第二種，畢竟她文案的第一句就是「我不是心理師不能幫你諮商⋯⋯」。但這卻會讓許多心理專業者產生疑慮。
要怎麼進入諮商「市場」？
近年來心理諮商的議題和需求不斷增加，但心理諮商不是所費不貲（私人診所或自費），就是非常稀少（健保給付或醫生轉介）。對於資本主義來說，需求大於供給就意味著有賺頭，問題是怎麼在沒有專業資格的狀況下進入這個市場。
諮商大多時候是一種自我探索的過程，不難發現這五到十年來自我探索、心靈成長類的書籍數量和品質都明顯有增加，其中更是不乏心理專業人員寫的書籍。進行諮商需要執照，但心靈成長課程不用，這就是市場破口。
事實上，多數心理學家和心理從業人員也不支持心理學知識的壟斷，因為他們不是用資本主義的角度在思考這件事，所以推廣心理學知識（當然前提是非誤導性的）是很可以接受的。
有什麼好擔心的？
到目前為止好像都沒有什麼衝突，只是兩邊思考的方式不太一樣。
那有什麼好反對這個課程的？
這是因為諮商本身帶有類似治療的性質，對於許多尋求心理協助的人來說，他們的初衷並不見得是自我成長，而是很直接的想要解決問題（困擾）。就像感冒看病，我們有想要處理的症狀，醫生會對應這些症狀開藥。
但心理問題比起急性感冒，更類似慢性病，它是長久累積產生的，諮商也是需要長時間的進行才能產生效果。
當進入諮商室的個案抱持著速成的預期，諮商師可以在過程中引導個案形成正確的期待。
對於那些正在尋求解法的人來說，這門課程可能讓他們誤以為，照著課程的方法做就能處理自己的問題。他們錯誤的期待不一定會被糾正、他們走向錯誤的方向不見得會被導回正途，就連課程裡的練習，在沒有適時且專業的監督、回饋的狀況下，其效果都是可議的。
更複雜一點說，每個人的狀況不同，所需要的練習和方法都有差異。
最可怕的是，購買課程的人（可能無意識地）錯誤的將課程和心理治療或諮商劃上等號，在課程沒有產生預期效果的狀況下，對於專業的心理醫療也一併產生了不信任。無論對於專業的心理助人者、對於個案或者對於社會整體的心理健康，這絕對不是好事。
這真的是衝突的嗎？
仔細想想，這種網路課程和坊間書籍有點類似，那為什麼賣書可以，賣課程不行？
其實這關乎到大眾對於諮商和心理治療的認知是什麼。就如同上面所提到的，這是一個長期的過程，想在短時間尋求成效就是一種錯誤的認知和期待。
對於諮商的正確認知，首先應該是把「心靈成長」、「自我探索」和「諮商」、「治療」兩種概念進行明確的區分。
前者就像保健品，後者就是看醫生做治療。保健品一般通路都可以販售，但吃保健品會有治療效果嗎？如果廣告敢這樣說，那他們就有麻煩了。
而一般民眾也已經知道，保健品本身沒有療效。強身健體或許可以，生病還是要看醫生。而在觀念上，坊間書籍和課程也可以當作是心理衛生教育，但同樣的，它不等於治療。所以並不是賣書可以、賣課程不行。而是應該明確告訴受眾「不要把內容跟正式的諮商搞混」。
事實上，並不是整個心理圈都一致反對這種課程。
往正向來看，基於太太的人氣，這門課程有沒有可能成為猶豫個案的敲門磚？為大眾建立正確的觀念？讓諮商觸及更多的人群？有，通通都可能。但同時上方所說的那些負面效果，也是有可能的。
為什麼會這樣？有沒有辦法避免負面影響，而只留下正面的效果？
這就關係到內容製作者怎麼製作了。要知道課程的目標群眾是正面臨困難的人，很容易把手邊覺得可能有效的方法當成浮木。他們的期待，很可能不是吃吃保健品，而是把他的症狀給治好。
所以無論寫書或者課程內容，都應該再三協助讀者或觀眾建立正確的認知，讓他們知道他們現在看的是什麼，讓他們知道如果需要專業的人員協助，他們不能光是仰賴現在在看的東西。
所以不是說某太太並非專業心理背景就該受質疑（心理師受的專業訓練都是有理由的，不是為了血統論或市場壟斷），而是她看過的個案不夠充分，會讓她不夠了解尋求幫助的人可能是什麼模樣，進而漏掉應該加入或強調的資訊。
hahow應該怎麼做？
雖然有利有弊，光是從心理衛教的角度來看，這門課程的潛在正向效益是無庸置疑的存在，關鍵在於怎麼讓它發揮出來。
所以在沒有看過課程內容的前提下，我不會妄自揣測說開設這門課程是錯誤的。說不定課程內容和觀念的建立都非常中立而正確（例如宣傳提到如何挑選心理師，許多人是不知道自己有更換心理師的權利，這就很值得宣導），說不定製作團隊真的早就想到如何避免這些負面影響。
不過就目前來看至少有兩件事情是該加強的（或者為了降低爭議可以做）。
首先hahow的問題在於其文案，雖然第一句是「我不是心理師不能幫你諮商，但⋯⋯」這句話乍看是區隔諮商和課程，實質上這個轉折語氣卻反而讓課程跟諮商建立起了連結。課程宣傳圖上面「諮商」兩個字也被特別強調，很容易使觀眾產生錯誤的期待。如果文案訴求是「去諮商前可以建立的觀念」，或者是「身為過來人，在走這段過程中的知識和心得整理」，就可以避免和諮商有過度且不必要的連結。
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在照顧家人之前，你最需要照顧的人是自己：伊甸基金會的老人照顧服務計畫
我們想讓你知道的是
台灣正在朝超高齡國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
李阿公今年90歲了，身體狀況原本不差，雖然有一些慢性疾病，但還能參與社區的活動。但是今年過年的時候，阿公因為免疫力低下，感染帶狀性皰疹，全身酸痛之外傷口又不容易癒合，常常要換藥，也插上了尿管。同樣高齡的太太，以及同住的兒子只能輪班24小時照顧阿公。生病將近兩個月來，全家人毫無喘息的空間。心理上的壓力，讓家庭氣氛總是低迷，而且阿公的失智症，又越來越嚴重了⋯⋯
這個故事，看起來很熟悉嗎？你的鄰居、朋友，甚至你家中，是不是就有一位阿公，需要你付出所有的心力照顧？
這份重擔，其實比你想像的更沈重
根據行政院衛福部統計，在全台灣將近80萬需要長期照顧的失能人口中，有將近半數的家庭必須長期自行承擔照顧工作，更預估在2026年，失能人口將超過100萬人。自推行長照2.0以來，即便各種資源與服務不斷布建擴展，但現在的台灣社會中，依然有許多人受到傳統觀念所綁縛，寧願自己深陷照顧重擔，不敢也不願取得援助。
上段故事中的李阿公，幸好在一家人即將瀕臨崩潰之際，衛生所的長照個管師和伊甸托老中心伸出了援手，說服阿公的家庭嘗試使用長照服務。在居服員走入這個家庭，展開服務第一天，高齡的阿嬤總算放下心中大石，感動地說：「終於能夠安心休息兩個小時。」
在專業的照顧之下，阿公的身體慢慢恢復健康，精神也越來越好，現在又可以參加他最愛的社區活動。更重要的是，阿公也開始接受伊甸據點的協助，有專業的照服員帶領著長輩們維持正常的生活作息，又開設各種延緩老化、機能復健的課程，鼓勵長輩們參加。這些安排，除了增加長輩們的活動力和自信心之外，也從心理和生理上，同時減輕了家人的負擔。
有了伊甸，李阿公全家人的心和生活，又再一次凝聚、平穩起來。
照顧者壓力大，專家建議：剛剛好就好
英國著名精神分析學家溫尼克特（D. W.Winnicott）在《父母──嬰兒關係的理論》一書中發明了一個名詞，叫做「足夠好的母親」（good-enough mother）。因為完美的母親是不存在的，過度追求成為一個完美的母親（照顧者），反而會對媽媽、孩子都產生沒有必要的壓力，影響彼此的身心健康。
因此，在照顧家人上，我們也可以試著做到「剛剛好的照顧」。剛剛好，並不是自私、也不是懶惰、不孝，只是我們不需要要求自己，為了成為一個一百分的完美照顧者，反而失去了自己。翻開社會新聞，我們可以看到許多不堪長期照顧壓力，進而輕生的社會案件。有獨力照顧長輩長達二、三十年者的青壯年，也有「老老照顧」——六、七十歲的孩子，照顧著八、九十歲的父母。在不堪壓力、看不到未來的絕望中，走向了悲劇的結局。
這一切其實都是可以避免的，只要願意敞開心房，適時地求援，接受必然的改變，除了能讓長輩獲得有尊嚴的照顧服務，自己也能擁有好品質的生活。衛福部在2020年，曾針對使用長照服務2.0的家庭照顧者做調查，發現有94.3%的使用者，表示整體生活品質有改善，92.3%表示心理和照顧的負擔降低。九成以上的滿意度，顯示出專業的支援可以帶來正向的能量，打破一人長照全家失能的困境。
僅僅只是休息一下，就能獲得全新的力量
伊甸基金會成立至今已40年，向來以「哪裡有需要、伊甸就在哪裡」的精神，為有需要的人伸出援手、爭取權益。從早療到長照，哪裡有需要，哪裡就有伊甸的身影。根據2021年的數據，台灣的新生兒僅有15萬3820人，是史上首次低於16萬，在人口持續負成長的情況下，台灣又正在從高齡化國家朝向超高齡化國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
在台灣正式成為高齡社會的這個階段，伊甸也提出了能夠同理照顧者、體貼失能者的完整老人服務內容，包括日間照顧服務、居家照顧服務、照顧者喘息服務、弱勢長者餐飲服務等，甚至將層級拉高到以社區為關照對象，提供社區關懷、社區輔具站服務等。而伊甸這些年來的努力，更獲得滿滿的迴響，每一位受到協助者的正向反饋，都是幫助伊甸持續前進、希望做得更好更多的力量。
雖然近年來，政府大力推動的長照2.0政策中，以多管齊下的方式，試圖為國民建立一個「經濟自主」、「健康生活」、及「行動無礙」的高齡友善環境，讓長者能擁有健康及尊嚴的老年生活。但是，如果我們真的來到了需要更進一步照顧的地步，不要忘記有一群專業的人，隨時準備好接住疲累的你，讓你安心，更讓你能夠在照顧家人之前，先照顧好自己。
放下對自己的要求，讓專業的伊甸，分擔你的辛苦。