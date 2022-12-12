非心理治療專業者能不能進入「諮商市場」？為什麼賣書可以，賣課程不行？

文：Way

近日某知名網紅和hahow共同推出的筆記課程，在心理學界掀起了爭議。

我不是心理師，但身為比較接近心理治療的一般俗民，我覺得hahow可以處理得更細緻一點。

這個爭議背後其實是個存在很久也一直在吵的問題：非心理治療專業者不能進入這個市場嗎？

這時候不免一定會有兩種看法：

不行，這是一種專業的治療行為，這問題就像非醫療相關專業的人能不能從事醫療行業一樣。 可以，我不是做「治療」，我只是分享我的看法跟知識。

某太太顯然是第二種，畢竟她文案的第一句就是「我不是心理師不能幫你諮商⋯⋯」。但這卻會讓許多心理專業者產生疑慮。

要怎麼進入諮商「市場」？

近年來心理諮商的議題和需求不斷增加，但心理諮商不是所費不貲（私人診所或自費），就是非常稀少（健保給付或醫生轉介）。對於資本主義來說，需求大於供給就意味著有賺頭，問題是怎麼在沒有專業資格的狀況下進入這個市場。

諮商大多時候是一種自我探索的過程，不難發現這五到十年來自我探索、心靈成長類的書籍數量和品質都明顯有增加，其中更是不乏心理專業人員寫的書籍。進行諮商需要執照，但心靈成長課程不用，這就是市場破口。

事實上，多數心理學家和心理從業人員也不支持心理學知識的壟斷，因為他們不是用資本主義的角度在思考這件事，所以推廣心理學知識（當然前提是非誤導性的）是很可以接受的。

有什麼好擔心的？

到目前為止好像都沒有什麼衝突，只是兩邊思考的方式不太一樣。

那有什麼好反對這個課程的？

這是因為諮商本身帶有類似治療的性質，對於許多尋求心理協助的人來說，他們的初衷並不見得是自我成長，而是很直接的想要解決問題（困擾）。就像感冒看病，我們有想要處理的症狀，醫生會對應這些症狀開藥。

但心理問題比起急性感冒，更類似慢性病，它是長久累積產生的，諮商也是需要長時間的進行才能產生效果。

當進入諮商室的個案抱持著速成的預期，諮商師可以在過程中引導個案形成正確的期待。

對於那些正在尋求解法的人來說，這門課程可能讓他們誤以為，照著課程的方法做就能處理自己的問題。他們錯誤的期待不一定會被糾正、他們走向錯誤的方向不見得會被導回正途，就連課程裡的練習，在沒有適時且專業的監督、回饋的狀況下，其效果都是可議的。

更複雜一點說，每個人的狀況不同，所需要的練習和方法都有差異。

最可怕的是，購買課程的人（可能無意識地）錯誤的將課程和心理治療或諮商劃上等號，在課程沒有產生預期效果的狀況下，對於專業的心理醫療也一併產生了不信任。無論對於專業的心理助人者、對於個案或者對於社會整體的心理健康，這絕對不是好事。

這真的是衝突的嗎？

仔細想想，這種網路課程和坊間書籍有點類似，那為什麼賣書可以，賣課程不行？

其實這關乎到大眾對於諮商和心理治療的認知是什麼。就如同上面所提到的，這是一個長期的過程，想在短時間尋求成效就是一種錯誤的認知和期待。

對於諮商的正確認知，首先應該是把「心靈成長」、「自我探索」和「諮商」、「治療」兩種概念進行明確的區分。

前者就像保健品，後者就是看醫生做治療。保健品一般通路都可以販售，但吃保健品會有治療效果嗎？如果廣告敢這樣說，那他們就有麻煩了。

而一般民眾也已經知道，保健品本身沒有療效。強身健體或許可以，生病還是要看醫生。而在觀念上，坊間書籍和課程也可以當作是心理衛生教育，但同樣的，它不等於治療。所以並不是賣書可以、賣課程不行。而是應該明確告訴受眾「不要把內容跟正式的諮商搞混」。

事實上，並不是整個心理圈都一致反對這種課程。

往正向來看，基於太太的人氣，這門課程有沒有可能成為猶豫個案的敲門磚？為大眾建立正確的觀念？讓諮商觸及更多的人群？有，通通都可能。但同時上方所說的那些負面效果，也是有可能的。

為什麼會這樣？有沒有辦法避免負面影響，而只留下正面的效果？

這就關係到內容製作者怎麼製作了。要知道課程的目標群眾是正面臨困難的人，很容易把手邊覺得可能有效的方法當成浮木。他們的期待，很可能不是吃吃保健品，而是把他的症狀給治好。

所以無論寫書或者課程內容，都應該再三協助讀者或觀眾建立正確的認知，讓他們知道他們現在看的是什麼，讓他們知道如果需要專業的人員協助，他們不能光是仰賴現在在看的東西。

所以不是說某太太並非專業心理背景就該受質疑（心理師受的專業訓練都是有理由的，不是為了血統論或市場壟斷），而是她看過的個案不夠充分，會讓她不夠了解尋求幫助的人可能是什麼模樣，進而漏掉應該加入或強調的資訊。

hahow應該怎麼做？

雖然有利有弊，光是從心理衛教的角度來看，這門課程的潛在正向效益是無庸置疑的存在，關鍵在於怎麼讓它發揮出來。

所以在沒有看過課程內容的前提下，我不會妄自揣測說開設這門課程是錯誤的。說不定課程內容和觀念的建立都非常中立而正確（例如宣傳提到如何挑選心理師，許多人是不知道自己有更換心理師的權利，這就很值得宣導），說不定製作團隊真的早就想到如何避免這些負面影響。

不過就目前來看至少有兩件事情是該加強的（或者為了降低爭議可以做）。

首先hahow的問題在於其文案，雖然第一句是「我不是心理師不能幫你諮商，但⋯⋯」這句話乍看是區隔諮商和課程，實質上這個轉折語氣卻反而讓課程跟諮商建立起了連結。課程宣傳圖上面「諮商」兩個字也被特別強調，很容易使觀眾產生錯誤的期待。如果文案訴求是「去諮商前可以建立的觀念」，或者是「身為過來人，在走這段過程中的知識和心得整理」，就可以避免和諮商有過度且不必要的連結。