《外交政策》：中國擋台灣鳳梨，紐約柑仔店販售台式果乾越洋挺農民

（中央社）中國近日又暫停台灣產品輸入，以餅乾糖果、飲料、水產品受影響最大，此前鳳梨等水果早已成為目標，而紐約竟有這麼一家柑仔店，藉由販售台製果乾挺小農，致力增加台灣曝光度。

《外交政策》（Foreign Policy）10日刊登標題為「在中國與台灣的食品戰前線：一家布魯克林新創企業反擊北京施壓」的文章，介紹鄭衍莉（Lisa Cheng Smith）與林思妤（Lillian Lin）在美國銷售台灣食品、宣傳台灣的故事。

去年3月，中國以檢出介殼蟲問題為由，暫停輸入台灣鳳梨後，鄭衍莉與林思妤決定回應。她倆透過在紐約布魯克林開設的柑仔店「雲海嚴選」販售果乾，讓更多人認識台灣的獨特。

林思妤說：「如果你在台灣長大，國際社會有多忽視台灣這件事就非常明顯。」

作為一家小型企業，雲海沒有設備可以從台灣進口大量新鮮鳳梨至紐約。考量到台灣厚片果乾不同於美國果乾那般死甜、摻了一堆添加物又被切成小塊，鄭林兩人希望把台式果乾引進美國市場，並計劃專門向小農進貨，幫助他們打開中國以外的出口市場。

她們在募資平台Kickstarter發起計畫，目標金額1萬2000美元，結果一共募得11萬3050美元。

去年8月，第一批台灣果乾抵達美國。顧客在她們的網頁熱烈留言，其中很多人是台裔美國人。他們分享了對台灣果乾的思念之情，也對處於困境的台灣果農表達支持。

鄭衍莉與林思妤在小巧的店面內，打造了一個著重宣傳台灣文化和認同的獨特品牌。雲海的使命不只是介紹台灣食材給更多人知道，還要把曝光度轉化成有關台灣認同與自決的政治意識。鄭衍莉說：「愈多人認同台灣的獨特，改變看法的人就愈多。」

鄭衍莉在2018年成立雲海，開設實體店面其實是最近的事（林思妤在2021年加入公司）。這家開在布魯克林的小店不比典型的紐約公寓客廳大，陳列方式溫暖且引人入勝。架上陳列著台灣食材與金門菜刀等手工廚具，門旁冰箱裡則有木瓜牛奶、蘋果西打等飲料。

跟許多台灣人一樣，鄭林兩人有著在台灣夜市吃小吃的美好回憶。對她們來說，台灣美食異於中國之處，正是文化驕傲感的來源。她倆的終極夢想是讓雲海成為台版Eataly（全球連鎖義大利市集），但眼下每天的挑戰就夠忙的了。

曾經有一次，從台灣進口的好幾瓶醬油在抵達時破了，她們得自行吸收虧損。而且雲海的台灣合作對象多半是小型供應商，要橫渡太平洋送貨十分困難。同時雲海還在加州和紐約兩地倉庫協助下，運送產品至美國本土各地，此舉就算對大公司來說也是野心勃勃。

雲海的業績多半靠網路，鄭衍莉仍形容實體店面是這家企業的「心臟與靈魂」。許多進店的消費者都是熟客，渴望吃到情人果乾、海山醬等難以覓得的台灣特產；也有人是出於好奇被吸引入內。

雖說很多亞洲人都熟悉台灣食物，多數美國人不然，雲海的一些顧客說，這是他們第一次看到有人明確在賣台灣產品。

鄭林兩人希望介紹台灣味，可以讓顧客問起食品產地和台灣，她們不迴避討論台灣的政治險境。林思妤表示：「我不想覺得說，因為政治可能會冒犯到某人，就不能成為我們故事和對話的一部份。」

鄭衍莉則說：「呈現台灣議題時，常說最糟的結果就是與中國打仗。但對我而言，最糟的情況是如果被中國吞併的話，會失去台灣。」

紐約柑仔店「雲海嚴選」藉由販售台製果乾挺小農，致力增加台灣曝光度。（圖取自facebook.com/yunhaishop）

中國禁台農產品重要事件，鳳梨、石斑魚都在列

（中央社）中國海關總署以註冊資訊不完整為由，暫停輸入台灣酒類、飲料、水產品。除了這次，光是去年與今年，中國已數次禁止台灣農產品輸中，品項包含鳳梨、蓮霧、釋迦、柑橘類水果和石斑魚等。

以下為《中央社》統整近3年中國禁台農漁畜產品大事記。

★ 2021年1月「中國禁台灣豬輸入」台灣自2021年1月開放含萊克多巴胺的美豬和30月齡以上的美牛進口，國台辦表示，嚴禁台灣生產或轉運肉類產品輸入。

農委會表示，不清楚國台辦所言為何，因為台灣的生鮮豬肉從沒輸銷過中國。2011年以前，台灣有5家公司可以出口肉製加工品到中國，主要是豬肉加工品；後來發生高病原禽流感、食品油事件，中國於2014年11月間宣布禁止再輸入，因此連任何台灣的肉類加工品都沒再輸入中國。

★ 2021年3月「中國禁止台灣鳳梨進口」中國於2021年2月底表示，自2020年向台灣通報發現鳳梨有介殼蟲，不合格情況確定是28件，更宣布自2021年3月1日起暫停進口台灣鳳梨。

農委會回應，2020年僅接獲13件不合格通報，並非28件；在全面加強改善後，已連續4個月未接到通報，顯示改善有所成效。

台灣鳳梨年產量約為42萬噸，根據109年農委會數據，冷藏生鮮鳳梨出口約4萬5609公噸，其中中國約占9成、4萬1661公噸，年產值近新台幣15億元。

農委會準備新台幣10億元專案經費，啟動拓展外銷、內銷措施，成功將台灣鳳梨銷售至日本市場，國內外團購及個人訂購、加工需求加上外銷共累計4萬1687公噸。

★ 2021年9月「中國禁台蓮霧、釋迦進口」中秋連假期間，中國海關總署聲稱2021年以來多次從台灣輸入的釋迦和蓮霧中檢出檢疫性有害生物介殼蟲，自2021年9月20日起暫停進口台灣這兩種水果。