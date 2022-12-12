《外交政策》：中國擋台灣鳳梨，紐約柑仔店販售台式果乾越洋挺農民
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《外交政策》（Foreign Policy）10日刊登標題為「在中國與台灣的食品戰前線：一家布魯克林新創企業反擊北京施壓」的文章，介紹鄭衍莉（Lisa Cheng Smith）與林思妤（Lillian Lin）在美國銷售台灣食品、宣傳台灣的故事。「雲海嚴選」的使命不只是介紹台灣食材給更多人知道，還要把曝光度轉化成有關台灣認同與自決的政治意識。
（中央社）中國近日又暫停台灣產品輸入，以餅乾糖果、飲料、水產品受影響最大，此前鳳梨等水果早已成為目標，而紐約竟有這麼一家柑仔店，藉由販售台製果乾挺小農，致力增加台灣曝光度。
《外交政策》（Foreign Policy）10日刊登標題為「在中國與台灣的食品戰前線：一家布魯克林新創企業反擊北京施壓」的文章，介紹鄭衍莉（Lisa Cheng Smith）與林思妤（Lillian Lin）在美國銷售台灣食品、宣傳台灣的故事。
去年3月，中國以檢出介殼蟲問題為由，暫停輸入台灣鳳梨後，鄭衍莉與林思妤決定回應。她倆透過在紐約布魯克林開設的柑仔店「雲海嚴選」販售果乾，讓更多人認識台灣的獨特。
林思妤說：「如果你在台灣長大，國際社會有多忽視台灣這件事就非常明顯。」
作為一家小型企業，雲海沒有設備可以從台灣進口大量新鮮鳳梨至紐約。考量到台灣厚片果乾不同於美國果乾那般死甜、摻了一堆添加物又被切成小塊，鄭林兩人希望把台式果乾引進美國市場，並計劃專門向小農進貨，幫助他們打開中國以外的出口市場。
她們在募資平台Kickstarter發起計畫，目標金額1萬2000美元，結果一共募得11萬3050美元。
去年8月，第一批台灣果乾抵達美國。顧客在她們的網頁熱烈留言，其中很多人是台裔美國人。他們分享了對台灣果乾的思念之情，也對處於困境的台灣果農表達支持。
鄭衍莉與林思妤在小巧的店面內，打造了一個著重宣傳台灣文化和認同的獨特品牌。雲海的使命不只是介紹台灣食材給更多人知道，還要把曝光度轉化成有關台灣認同與自決的政治意識。鄭衍莉說：「愈多人認同台灣的獨特，改變看法的人就愈多。」
鄭衍莉在2018年成立雲海，開設實體店面其實是最近的事（林思妤在2021年加入公司）。這家開在布魯克林的小店不比典型的紐約公寓客廳大，陳列方式溫暖且引人入勝。架上陳列著台灣食材與金門菜刀等手工廚具，門旁冰箱裡則有木瓜牛奶、蘋果西打等飲料。
跟許多台灣人一樣，鄭林兩人有著在台灣夜市吃小吃的美好回憶。對她們來說，台灣美食異於中國之處，正是文化驕傲感的來源。她倆的終極夢想是讓雲海成為台版Eataly（全球連鎖義大利市集），但眼下每天的挑戰就夠忙的了。
曾經有一次，從台灣進口的好幾瓶醬油在抵達時破了，她們得自行吸收虧損。而且雲海的台灣合作對象多半是小型供應商，要橫渡太平洋送貨十分困難。同時雲海還在加州和紐約兩地倉庫協助下，運送產品至美國本土各地，此舉就算對大公司來說也是野心勃勃。
雲海的業績多半靠網路，鄭衍莉仍形容實體店面是這家企業的「心臟與靈魂」。許多進店的消費者都是熟客，渴望吃到情人果乾、海山醬等難以覓得的台灣特產；也有人是出於好奇被吸引入內。
雖說很多亞洲人都熟悉台灣食物，多數美國人不然，雲海的一些顧客說，這是他們第一次看到有人明確在賣台灣產品。
鄭林兩人希望介紹台灣味，可以讓顧客問起食品產地和台灣，她們不迴避討論台灣的政治險境。林思妤表示：「我不想覺得說，因為政治可能會冒犯到某人，就不能成為我們故事和對話的一部份。」
鄭衍莉則說：「呈現台灣議題時，常說最糟的結果就是與中國打仗。但對我而言，最糟的情況是如果被中國吞併的話，會失去台灣。」
中國禁台農產品重要事件，鳳梨、石斑魚都在列
（中央社）中國海關總署以註冊資訊不完整為由，暫停輸入台灣酒類、飲料、水產品。除了這次，光是去年與今年，中國已數次禁止台灣農產品輸中，品項包含鳳梨、蓮霧、釋迦、柑橘類水果和石斑魚等。
以下為《中央社》統整近3年中國禁台農漁畜產品大事記。
★ 2021年1月「中國禁台灣豬輸入」台灣自2021年1月開放含萊克多巴胺的美豬和30月齡以上的美牛進口，國台辦表示，嚴禁台灣生產或轉運肉類產品輸入。
農委會表示，不清楚國台辦所言為何，因為台灣的生鮮豬肉從沒輸銷過中國。2011年以前，台灣有5家公司可以出口肉製加工品到中國，主要是豬肉加工品；後來發生高病原禽流感、食品油事件，中國於2014年11月間宣布禁止再輸入，因此連任何台灣的肉類加工品都沒再輸入中國。
★ 2021年3月「中國禁止台灣鳳梨進口」中國於2021年2月底表示，自2020年向台灣通報發現鳳梨有介殼蟲，不合格情況確定是28件，更宣布自2021年3月1日起暫停進口台灣鳳梨。
農委會回應，2020年僅接獲13件不合格通報，並非28件；在全面加強改善後，已連續4個月未接到通報，顯示改善有所成效。
台灣鳳梨年產量約為42萬噸，根據109年農委會數據，冷藏生鮮鳳梨出口約4萬5609公噸，其中中國約占9成、4萬1661公噸，年產值近新台幣15億元。
農委會準備新台幣10億元專案經費，啟動拓展外銷、內銷措施，成功將台灣鳳梨銷售至日本市場，國內外團購及個人訂購、加工需求加上外銷共累計4萬1687公噸。
★ 2021年9月「中國禁台蓮霧、釋迦進口」中秋連假期間，中國海關總署聲稱2021年以來多次從台灣輸入的釋迦和蓮霧中檢出檢疫性有害生物介殼蟲，自2021年9月20日起暫停進口台灣這兩種水果。
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
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失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。