血氧機測量膚色較深患者可能失準，FDA新建議引發「何謂深色皮膚」爭議

文：Taylor Mei

近期在面臨疫情、流感和呼吸道融合病毒（RSV）蠟燭「三頭燒」的情況下，美國醫院急診面對大量患者湧入，就必須靠「血氧機」（pulse oximeter）監測及掌握患者的血液氧氣濃度（SpO2）。

若血氧機顯示病患血氧濃度不足（ ≤95％）時，護理人員則可以透過使用氧氣鼻導管或面罩的方式來提供氧氣。然而，有愈來愈多研究顯示，在面對膚色較深的患者時，目前常用的血氧機可能無法獲得正確的判讀結果。

夾在指上的血氧機卻「暗」藏危機？

《美國醫學會雜誌》（JAMA）七月發表的一篇研究報告指出，這台輕輕夾在手指上就可以測量血中氧氣濃度的機器，使用在深色膚色患者上所得到的結果，很有可能會出現錯誤，導致膚色較深者與膚色較白的患者相比，獲得足量氧氣治療的機率較低。

根據《GBH News》報導，麻省理工計算生理實驗室（MIT Laboratory ​​Computational Physiology）臨床研究主持人希黎（Leo Anthony Celi）對此表示：「我們都被血氧機給騙了。」雖然血氧機當下判讀的結果顯示患者的血氧濃度還算正常，但實際上他們需要的氧氣量比想像中來得更大，這也代表醫療人員給予膚色較深患者的氧氣常常是不足的。

這項研究的發表，不僅讓患者及醫療專業人員發現，目前市面上常用的血氧機其實有缺陷，也讓相關醫材製造商著手設計新的血氧機機型，以符合「無論是哪一種膚色，都可以獲得準確測量結果」的機器。

血氧機的原理，是利用血紅素對特定光譜的吸收能力，會隨著含氧量不同而改變的原理，觀測光線在手指的變化，進而計算血氧濃度。而膚色較深的患者，可能影響光線的吸收，進而導致血氧判讀失誤。

錯誤的血氧測量結果置深膚色患者於險地