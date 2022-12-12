睽違八年再度舉辦「美非峰會」，拜登意在抗衡中俄在非洲的影響力

（中央社）2014年時非裔美國總統歐巴馬（Barack Obama）在華府與非洲領袖舉行峰會，被外界視為歷史性峰會。睽違8年，現任美國總統拜登（Joe Biden）13日將舉辦第2屆美非峰會，顯然想抗衡中國與俄羅斯在非洲勢力。

中國自2014年以來，在非洲大力投資持續超越美國，成為非洲最大的投資國；俄羅斯也不斷擴大在非洲的影響力，派遣傭兵前往熱區，並力圖動員輿論削減西方因烏克蘭戰爭施加的壓力。

《法新社》報導，拜登在為期3天的峰會中將宣布美國的新投資、關注因俄烏戰爭惡化的糧食安全。然而，有別於中國，美非峰會也將聚焦在民主和政府治理等價值上，以及對抗氣候變遷等議題。

但對喜歡面對面熱烈寒暄外交形式的拜登來說，他最想傳達的訊息是美國在乎非洲夥伴。

美國前總統川普（Donald Trump）上台後，毫不掩藏他對非洲國家毫無興趣。自從擊敗川普後，拜登支持聯合國安全理事會成員納入非洲國家。此外，幕僚表示，拜登也將在華府舉行的峰會上呼籲非洲聯盟（African Union）正式加入20國集團（G20）。

拜登首席非洲顧問戴夫蒙特（Judd Devermont）說：「我們相信這是決定性的10年。未來幾年將決定世界排序的方式。」

戴夫蒙特表示，拜登和國務卿布林肯（Antony Blinken）「強烈認為在這次的對話中，非洲的聲音將非常重要。」

非洲領袖定期每3年和中國舉行峰會，也和美國多個盟邦法國、英國、日本和歐洲聯盟（EU）等定期召開會議。

這次峰會主要議題之一，將是美國國會2000年通過的非洲成長暨機會法（African Growth and Opportunity Act）的命運，此法賦予符合人權和民主標準的撒哈拉沙漠以南非洲國家，享有大多貨品免關稅進入美國市場的優惠待遇。

非洲成長暨機會法將在2025年到期，非洲領袖將會利用這次雙方峰會的機會釐清一些問題。

美國國務院非洲事務助卿莫利菲（Molly Phee）說：「我們很遺憾非洲成長暨機會法的優惠待遇未發揮最大效益。」

她預期峰會上將有「熱烈的討論」，並表示美國可能會放眼在2025年後和新興的非洲大陸自由貿易區交流。

戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）非洲專案主任迪佐利利（Mvemba Phezo Dizolele）指出，由於自2014年以來未曾再舉辦峰會，美國這次將帶著「信任赤字」參加峰會，欠缺非洲的信任。

「峰會固然帶來不小的機會，也構成若干的風險。」

他指出：「這次是華府向非洲展現美國願意傾聽他們聲音的機會。」「我們這次抱持高度的期待，但問題是這次和以往將有何不同？」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航