交通部擬放寬遊艇攬客限制、力推環島航線，業者不只服務富豪也幫小資族圓遊艇夢

遊艇攬客限制擬放寬，交通部將力推環島航線

（中央社）台灣發展遊艇觀光已逾10年，2年前政府再宣布「向海致敬」，受限法規不明確，台灣的遊艇活動仍不夠蓬勃，交通部研議修法，放寬遊艇攬客限制，並將力推遊艇環島航線。

船舶法於2010年通過修法，增訂遊艇專章，2012年公布遊艇管理規則，盼發展遊艇觀光，目前已有上千人擁有自用遊艇，民間也有遊艇租賃業，但在經營模式上仍顯得綁手綁腳，遊艇帶來的觀光效益還不明顯，不少人仍將遊艇與富豪休閒劃上等號，交通部航港局已著手修法，將加大遊艇在觀光業發展的力道，讓更多民眾從遊艇親近海洋。

航港局統計，近10年遊艇數量確實有明顯成長，2013年時為118艘，到今年10月底，全台登記的遊艇已有1313艘，但其中1098艘是私人擁有，不能營業，可供遊艇業者出租營業、屬於非自用的遊艇只有215艘。

近幾年，旅遊業者與遊艇租賃業者合作開發了一些遊艇海上遊程，包括：海釣、立槳、看夕陽、跳島體驗及遊艇派對等，也有遊艇業者的建立會員制，為會員量身打造高檔遊艇行程，但遊艇的整體客源仍有限。

交通部航政司副司長韓振華11日接受《中央社》訪問表示，遊艇不是交通船，所以船舶法很明確規定遊艇專供娛樂，不能從事一般客船及貨船的客、貨運送，自用遊艇可自用或無償借給親朋好友使用，非自用遊艇只能以包船方式出租給特定對象，例如公司員工、同學、家族旅行等，可自行租船，但多半交由旅行社安排。

韓振華說，發展海洋觀光是政府重要的海運政策，目前法規修改方向是未來非自用遊艇攬客營運可不限特定對象，讓遊艇未來也可經由旅行社包裝成旅遊產品開販售，國內外旅客都可以用更多元的方式旅行台灣。

航港局長葉協隆11日接受《中央社》訪問表示，現在遊艇包船出租營運，同一批旅客必須在同一點上船及下船，也就是遊艇從A港口載旅客出發，最後還是要回到A港口讓旅客下船，未來要讓遊艇的娛樂功能有更大彈性可以發揮，旅行社在產品包裝上，可將遊艇與陸上遊程結合，行程中一段搭遊艇，另一段搭鐵公路或飛機，可有多種的變化組合。

韓振華說，交通部也將推遊艇環島航線，鼓勵遊遊艇業者參與，有點類似觀光巴士的作法，讓民眾在台灣各地旅行，很容易就搭到遊艇。

Photo Credit: 中央社 台灣的遊艇產業正值萌芽，但相關碼頭、泊位等設施卻趕不上需求；亞果遊艇董事長侯佑霖說，台灣絕對有發展遊艇活動的條件，但先要有好的基礎建設和環境，只要加速興建遊艇碼頭，上千艘國際帆船或遊艇航行台灣海峽絕不是夢想。中央社記者汪淑芬攝 111年12月11日

加速增建碼頭，國際千帆遊艇航行台海不是夢

（中央社）台灣的遊艇產業正值萌芽，但相關碼頭、泊位等設施卻趕不上需求，台灣最大遊艇集團亞果董事長侯佑霖說，只要加速興建遊艇碼頭，上千艘國際帆船或遊艇航行台灣海峽絕不是夢想。

交通部6月宣布，為落實「向海致敬」，加速建設遊艇停泊設施，到2025年，將從目前1138席增至1600席。

亞果遊艇是目前台灣遊艇界的龍頭，2017年取得安平遊艇港開發權，亞果要發展的遊艇城雖然才完成第1期興建，但碼頭邊的餐廳、咖啡廳平日人氣也很旺，邊享用餐飲還可邊看著各式漂亮帆船或遊艇進出港，已是台南亮眼的新觀光景點。

安平亞果遊艇碼頭的水質清澈，肉眼可見不同種類的魚群自在悠遊，浮動碼頭旁還可看到附著生長的珊瑚，目前62席碼頭已不敷使用，第2期已動工，未來遊艇泊位可增至170席。

亞果遊艇董事長侯佑霖日前接受《中央社》訪問，他談到台灣遊艇業未來的發展時，也提到要加速建碼頭，他說，現在可供遊艇停泊的席位多半在漁港，真正能符合遊艇需求提供岸水、岸電的大約才200席。

侯佑霖對政府推動「藍色公路」的作法不免微詞，他說，國道是政府興建，大家都可開車上路，民間建遊艇碼頭還得自行負責水域的疏濬，遊艇業沒有利息補貼，也無法貸款。

不過，侯佑霖看好遊艇在台灣的發展潛力，2014年成立亞果遊艇至今，除了台南外，在高雄及澎湖也都有遊艇碼頭，下一個建遊艇碼頭的目標是台中港及台北港。

侯佑霖說，台灣絕對有發展遊艇活動的條件，但先要有好的基礎建設和環境，以亞果建的遊艇碼頭為例，都是從國外引進的環保材質，提供停泊遊艇所需的岸水、岸電及加油服務。

他認為，當台灣有足夠符合國際標準的遊艇泊位時，不但有助台灣的觀光邁向多元，以台灣優越的地理條件也會吸引很多國外遊艇到台灣停泊、補給，尤其鄰近台灣的香港、日本、韓國的遊艇業都很成熟，台灣又位在東北亞與東南亞的中心，他相信上千艘國際的帆船或遊艇在台灣海峽穿梭航行絕對不是夢。

根據航港局提出並於今年獲行政院核定的「遊艇泊區整體發展計畫」，實行時間從2023年至2025年，改善過去遊艇泊區分散由相關機關各自規劃，改由航港局統籌，透過系統性盤點，掌握市場供需，補助12個縣市設置遊艇泊區，專屬泊區由18處增至24處，泊位由1138席增至1600席。

「遊艇泊區整體發展計畫」經費新台幣5.51億元，中央負擔3.27億元，地方配合款為2.24億元。另外，另由台灣港務公司將推動商港泊區建設營運，預計吸引民間投資26.41億元。

交通部分析，發展遊艇觀光還可帶動遊艇保修養護產業關聯經濟效益，除停泊費外，其他如引擎保養及整理船外觀和內裝的費用，都能促進在地化等遊艇經濟。

Photo Credit: 中央社 亞果遊艇董事長侯佑霖（圖）買下燦星旅遊，並在亞果的碼頭推出帆船或遊艇體驗活動，他表示，相信很多人都有遊艇夢，亞果應像大海納百川，不只服務富豪，也要幫小資族圓夢。中央社記者汪淑芬攝 111年12月11日

亞果願如大海納百川，服務富豪也助小資圓遊艇夢

（中央社）亞果遊艇是目前台灣最具規模的遊艇集團，亞果遊艇董事長侯佑霖2年前買下燦星旅遊，他相信很多人都有遊艇夢，亞果應像大海納百川，不只服務富豪，也要幫小資族圓夢。