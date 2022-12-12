交通部擬放寬遊艇攬客限制、力推環島航線，業者不只服務富豪也幫小資族圓遊艇夢
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亞果遊艇董事長侯佑霖認為，當台灣有足夠符合國際標準的遊艇泊位時，不但有助台灣的觀光邁向多元，以台灣優越的地理條件也會吸引很多國外遊艇到台灣停泊、補給，尤其鄰近台灣的香港、日本、韓國的遊艇業都很成熟，台灣又位在東北亞與東南亞的中心，他相信上千艘國際的帆船或遊艇在台灣海峽穿梭航行絕對不是夢。
遊艇攬客限制擬放寬，交通部將力推環島航線
（中央社）台灣發展遊艇觀光已逾10年，2年前政府再宣布「向海致敬」，受限法規不明確，台灣的遊艇活動仍不夠蓬勃，交通部研議修法，放寬遊艇攬客限制，並將力推遊艇環島航線。
船舶法於2010年通過修法，增訂遊艇專章，2012年公布遊艇管理規則，盼發展遊艇觀光，目前已有上千人擁有自用遊艇，民間也有遊艇租賃業，但在經營模式上仍顯得綁手綁腳，遊艇帶來的觀光效益還不明顯，不少人仍將遊艇與富豪休閒劃上等號，交通部航港局已著手修法，將加大遊艇在觀光業發展的力道，讓更多民眾從遊艇親近海洋。
航港局統計，近10年遊艇數量確實有明顯成長，2013年時為118艘，到今年10月底，全台登記的遊艇已有1313艘，但其中1098艘是私人擁有，不能營業，可供遊艇業者出租營業、屬於非自用的遊艇只有215艘。
近幾年，旅遊業者與遊艇租賃業者合作開發了一些遊艇海上遊程，包括：海釣、立槳、看夕陽、跳島體驗及遊艇派對等，也有遊艇業者的建立會員制，為會員量身打造高檔遊艇行程，但遊艇的整體客源仍有限。
交通部航政司副司長韓振華11日接受《中央社》訪問表示，遊艇不是交通船，所以船舶法很明確規定遊艇專供娛樂，不能從事一般客船及貨船的客、貨運送，自用遊艇可自用或無償借給親朋好友使用，非自用遊艇只能以包船方式出租給特定對象，例如公司員工、同學、家族旅行等，可自行租船，但多半交由旅行社安排。
韓振華說，發展海洋觀光是政府重要的海運政策，目前法規修改方向是未來非自用遊艇攬客營運可不限特定對象，讓遊艇未來也可經由旅行社包裝成旅遊產品開販售，國內外旅客都可以用更多元的方式旅行台灣。
航港局長葉協隆11日接受《中央社》訪問表示，現在遊艇包船出租營運，同一批旅客必須在同一點上船及下船，也就是遊艇從A港口載旅客出發，最後還是要回到A港口讓旅客下船，未來要讓遊艇的娛樂功能有更大彈性可以發揮，旅行社在產品包裝上，可將遊艇與陸上遊程結合，行程中一段搭遊艇，另一段搭鐵公路或飛機，可有多種的變化組合。
韓振華說，交通部也將推遊艇環島航線，鼓勵遊遊艇業者參與，有點類似觀光巴士的作法，讓民眾在台灣各地旅行，很容易就搭到遊艇。
加速增建碼頭，國際千帆遊艇航行台海不是夢
（中央社）台灣的遊艇產業正值萌芽，但相關碼頭、泊位等設施卻趕不上需求，台灣最大遊艇集團亞果董事長侯佑霖說，只要加速興建遊艇碼頭，上千艘國際帆船或遊艇航行台灣海峽絕不是夢想。
交通部6月宣布，為落實「向海致敬」，加速建設遊艇停泊設施，到2025年，將從目前1138席增至1600席。
亞果遊艇是目前台灣遊艇界的龍頭，2017年取得安平遊艇港開發權，亞果要發展的遊艇城雖然才完成第1期興建，但碼頭邊的餐廳、咖啡廳平日人氣也很旺，邊享用餐飲還可邊看著各式漂亮帆船或遊艇進出港，已是台南亮眼的新觀光景點。
安平亞果遊艇碼頭的水質清澈，肉眼可見不同種類的魚群自在悠遊，浮動碼頭旁還可看到附著生長的珊瑚，目前62席碼頭已不敷使用，第2期已動工，未來遊艇泊位可增至170席。
亞果遊艇董事長侯佑霖日前接受《中央社》訪問，他談到台灣遊艇業未來的發展時，也提到要加速建碼頭，他說，現在可供遊艇停泊的席位多半在漁港，真正能符合遊艇需求提供岸水、岸電的大約才200席。
侯佑霖對政府推動「藍色公路」的作法不免微詞，他說，國道是政府興建，大家都可開車上路，民間建遊艇碼頭還得自行負責水域的疏濬，遊艇業沒有利息補貼，也無法貸款。
不過，侯佑霖看好遊艇在台灣的發展潛力，2014年成立亞果遊艇至今，除了台南外，在高雄及澎湖也都有遊艇碼頭，下一個建遊艇碼頭的目標是台中港及台北港。
侯佑霖說，台灣絕對有發展遊艇活動的條件，但先要有好的基礎建設和環境，以亞果建的遊艇碼頭為例，都是從國外引進的環保材質，提供停泊遊艇所需的岸水、岸電及加油服務。
他認為，當台灣有足夠符合國際標準的遊艇泊位時，不但有助台灣的觀光邁向多元，以台灣優越的地理條件也會吸引很多國外遊艇到台灣停泊、補給，尤其鄰近台灣的香港、日本、韓國的遊艇業都很成熟，台灣又位在東北亞與東南亞的中心，他相信上千艘國際的帆船或遊艇在台灣海峽穿梭航行絕對不是夢。
根據航港局提出並於今年獲行政院核定的「遊艇泊區整體發展計畫」，實行時間從2023年至2025年，改善過去遊艇泊區分散由相關機關各自規劃，改由航港局統籌，透過系統性盤點，掌握市場供需，補助12個縣市設置遊艇泊區，專屬泊區由18處增至24處，泊位由1138席增至1600席。
「遊艇泊區整體發展計畫」經費新台幣5.51億元，中央負擔3.27億元，地方配合款為2.24億元。另外，另由台灣港務公司將推動商港泊區建設營運，預計吸引民間投資26.41億元。
交通部分析，發展遊艇觀光還可帶動遊艇保修養護產業關聯經濟效益，除停泊費外，其他如引擎保養及整理船外觀和內裝的費用，都能促進在地化等遊艇經濟。
亞果願如大海納百川，服務富豪也助小資圓遊艇夢
（中央社）亞果遊艇是目前台灣最具規模的遊艇集團，亞果遊艇董事長侯佑霖2年前買下燦星旅遊，他相信很多人都有遊艇夢，亞果應像大海納百川，不只服務富豪，也要幫小資族圓夢。
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
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沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。