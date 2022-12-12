烏軍彈襲俄羅斯佔領區，若光復南方重鎮梅利托波爾「將直通克里米亞」
我們想讓你知道的是
烏克蘭總統澤倫斯基的顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）表示，梅利托波爾（Melitopol）是工業與運輸中心，也是南方防衛的關鍵。阿列斯托維奇在社群媒體接受視訊訪問時表示：「連接赫爾松（Kherson）東部一路到馬里烏波爾（Mariupol）附近俄國邊界的後勤補給，都是經由這裡。」
烏克蘭軍隊彈襲梅利托波爾，頓內次克、克里米亞傳爆炸
（中央社）被俄羅斯軍隊占領的烏克蘭南部城市梅利托波爾（Melitopol）、親俄人士自行宣告成立的「頓內次克人民共和國」，以及被俄國併吞的克里米亞半島，這兩天傳出多起爆炸，地點包括一座俄軍軍營。
美國有線電視新聞網（CNN）今天（當地時間11日）報導，在梅利托波爾發生爆炸之際，俄烏官員都提到，烏克蘭昨天發射飛彈攻擊這座城市。
俄國國營媒體另提到，今天上午有20枚飛彈擊中頓內次克人民共和國（Donetsk People's Republic）。另外克里米亞半島（Crimea）也傳出多起爆炸消息，包括一座位於蘇維埃茨科耶（Sovietske）的軍營。
不過，烏克蘭官員尚未評論克里米亞和頓內次克人民共和國的爆炸案，CNN無法查證爆炸原因和損失規模。以下是這3地的情況：
- 梅利托波爾
位於烏克蘭札波利沙州（Zaporizhzhia Oblast）的梅利托波爾自3月初起被俄國占領。
莫斯科扶植的梅利托波爾政府人員表示，有4枚飛彈擊中這座城市，造成2死10傷。市長回報發生數起爆炸，包括一座被俄軍占領的教堂。
俄國指派的札波利沙代理首長巴里特斯基（Yevgeny Balitsky）說，昨晚的飛彈攻擊「徹底摧毀」市內一座休閒中心，裡面有「民眾、平民與（軍事）基地人員正在吃晚餐」。
梅利托波爾市的前烏克蘭行政首長費多羅夫（Ivan Fedorov）也坦承烏軍發動攻擊，並指烏方鎖定了俄軍基地。
費多羅夫上月曾說，俄國已把梅利托波爾變成「一座巨型軍事基地」，「俄軍進駐他們在當地占領的民宅、學校和幼兒園，軍事裝備則放在住宅區內。」
費多羅夫表示有數起爆炸，地點包括「占領者幾個月前奪取並改造成他們藏身處」的梅利托波爾基督教教堂（Melitopol Christian Church）。人不在梅利托波爾的費多羅夫還說，當地俄軍有人死傷。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）表示，梅利托波爾是工業與運輸中心，也是南方防衛的關鍵。
阿列斯托維奇在社群媒體接受視訊訪問時表示：「連接赫爾松（Kherson）東部一路到馬里烏波爾（Mariupol）附近俄國邊界的後勤補給，都是經由這裡。」
「如果梅利托波爾易手，通到赫爾松的整條防線就會崩潰，烏軍將直通克里米亞。」
- 頓內次克人民共和國
俄國官員今天上午表示，烏克蘭飛彈擊中頓內次克人民共和國數棟公寓大樓，還有些飛彈落在歌劇與芭蕾舞劇院（Opera and Ballet Theater）與加里寧醫院（Kalinin Hospital）附近。
俄國支持的頓內次克市政府首長庫列姆津（Alexey Kulemzin）說，烏克蘭在今天上午5時54分左右，朝伏羅希洛夫斯基區（Voroshilovsky）和加里寧斯基區（Kalininsky）發射20枚格勒式（Grad）飛彈。
庫列姆津表示，烏克蘭昨晚11時3分左右也砲擊頓內次克市的基輔斯基區（Kyivskiy）。
烏克蘭軍隊尚未證實或評論這場攻擊。
頓內次克自2014年起就被俄國支持的分離主義分子占領。
- 克里米亞
社群媒體上的畫面與消息顯示，克里米亞辛費羅波市（Simferopol）在昨晚9時左右發生數起爆炸。
傳出爆炸的地點也包括俄國黑海艦隊總部塞凡堡（Sevastopol）、蘇維埃茨科耶一座軍營，以及哈瓦爾第斯克（Hvardiiske）、贊科伊（Dzhankoi）、下山區（Nyzhniohirskyi）等地。
莫斯科上週已加強對烏克蘭的飛彈攻勢。此前俄國聲稱，俄國境內軍事機場最近遭到無人機攻擊，是基輔在幕後策劃。
關於克里米亞的爆炸案，有些說法相互矛盾。
克里米亞非官方媒體Krymskyi veter表示，蘇維埃茨科耶軍營爆炸案導致營房起火，有人死傷。但另一個親俄的克里米亞頻道聲稱，營房是因「用火不慎」而發生火災，「有兩人死亡，現在約200名軍人已安置到別的場地」。
俄國指派的克里米亞首長阿克瑟諾夫（Sergey Aksenov）在社群媒體Telegram表示：「防空系統在辛費羅波上空運作，一切機構如常運行。」
塞凡堡首長拉茲沃扎耶夫（Mikhail Razvozhaev）則稱，當地的爆炸是射擊演習所致。
烏克蘭軍隊攻擊俄羅斯傭兵指揮部，多人喪命
烏克蘭東部盧漢斯克州（Luhansk）州長蓋戴（Serhiy Gaidai）今天表示，烏克蘭軍隊攻擊了俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）成員作為指揮部的一間旅館，造成多人喪命。
蓋戴接受電視媒體訪問的說法，路透社無法查核證實。
接受烏克蘭電視台採訪的蓋戴指出，烏克蘭軍隊昨天攻擊盧漢斯克地區卡季伊夫卡鎮（Kadiivka）的一間旅館。
發布在通訊軟體Telegram的照片顯示，一棟建築大致上已經成為碎磚爛瓦。
蓋戴說：「瓦格納集團指揮部所在的地方，那裡很多人都死了。」
俄羅斯國防部沒有立即發布評論。
蓋戴沒有提供傷亡數據，但他提到，倖存者擁有的醫療服務不足以治療他們。
新聞來源
延伸閱讀
- 烏克蘭敖德薩遇襲斷電，俄羅斯暗示率先使用核武，北約憂成歐洲大戰
- 澤倫斯基完美演繹力量與脆弱的結合，使烏克蘭成為「堅韌」的代名詞
- 俄羅斯空軍基地遇襲重挫心理，普亭：沒必要再軍事動員，但可能在烏克蘭長期作戰
- 波蘭收容百萬烏克蘭難民，電價高漲＋住房短缺，入冬後處境兩難
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。