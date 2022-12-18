Netflix《請服藥：贊安諾》：吃藥已經無法治療我了，我需要的是改變生活的步調

自從2015年確診焦慮症至今，我已經服用過不知道多少劑量的贊安諾（Xanax）。在台灣這個要透過健保取得贊安諾是如此易如反掌的環境，這樣的藥物，卻潛藏著許多醫師與病患們忽略的風險。

因為自律神經失調的關係，我曾讀過芳喵隨筆的文章，也對贊安諾有了新的認識。而芳喵的主治醫師施養賢，本身很反對開立贊安諾，我曾找他就診過一段時間，他一顆贊安諾都不願意開給我。

Netflix新紀錄片《請服藥：贊安諾》是一部美國拍攝、關於贊安諾濫用的片子，裡面討論了許多贊安諾的好處，以及過度使用的情況，是一部我覺得很有啟發性的影片。

在工業革命之前，人們生活的世界其實是很緩慢的。是工業革命讓人們住進了都市，報紙的發行讓人們每天關注著世界另一端的消息，到了現代，手機網路的發達，社交軟體與新聞24小時的轟炸，讓人們過得非常緊繃。

許多人都活得好像很快樂，因為社群媒體上經過了包裝，每個人都想呈現出最好的一面。很少人願意公開自己過不好的一面，使得我們生病的人都覺得，是不是只有自己有病，要趕快回到正常人的生活，所以要看醫師、要吃藥。

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相對的，對醫師來說，人們向他們求助時，最快速最簡便的方式，或許就是開立贊安諾了。以台灣人來說，健保有給付贊安諾，卻沒有給付昂貴的長期心理諮商。

而贊安諾一吃下去，就可以緩解腦內杏仁核神經的活化，讓人陷入冷靜的狀態，非常有助於減緩心跳急促、呼吸困難的情況，為了得到好的Google評論，醫師們並不吝嗇於給出贊安諾。