臨床心理師：我很喜歡理科太太，但他這次的作法我不太認同

文：Iris Tseng（臨床心理師）

其實在前陣子我就有看到理科太太諮商筆記的廣告，當時我看到一直很困惑，他是要寫一本書，以身為受過諮商的角度讓大家了解什麼是心理諮商？還是要教大家怎麼自己進行心理諮商？

第一種角度，我覺得滿好的，以一個KOL讓大眾更明白不是有病才去做諮商，鼓勵許多不敢求助的大家試著接受心理諮商；而第二個角度，我就很疑惑了，擔任個案被諮商100小時就能諮商其他人嗎？

而現在事實是，理科太太直接出一套課程，教你怎麼「自我覺察」、「擁抱情緒」？一套課程1799，直接省100小時的諮商費？呃......

我很喜歡理科太太，但是這次他這個作法，我不太認同，想以一個臨床心理師的角度來討論這件事。

首先，心理師的養成需要花上至少三年的時間，這三年我們要學習心理病理、衡鑑、治療、做研究等等，這三年包含要一年的全職實習，在專業督導超過100小時的訓練下，還得經過國家考試拿到證書才能成為一個合格的心理師！

那可想而知，因為接受諮商100小時，就能教導大家進行自我覺察，達到諮商效果，這很匪夷所思吧？

再來，心理治療諮商並不是一個SOP課程，每個人的生理狀態、天生氣質、原生家庭、成長過程、後天養成等等等都是不同的，所以心理師在進行諮商治療時，會根據不同人進行的方向、目標、方式都是不一樣的，而且在進行的過程中，可能又會因為個案周遭環境變化影響到現在狀態，我們都需要隨時調整目標、進行方式，那這一套SOP課程是不是哪裡怪怪的？

我前面說我很喜歡理科太太，從他的頻道訪談，一直在推廣大眾去探討更深層的自己，也鼓勵大家不是只有有病才可以去做心理諮商治療，所以我覺得或許理科太太不要以販售課程，而是我剛剛前面提及的第一個方向，以接受諮商的角度，讓大家知道坐在治療室椅子上的感覺，我想這會是更好的方式吧！

喔對了，我相信不只有理科太太正在以一個非專業人士販售專業課程，坊間很多心靈課程、工作坊都比理科太太賣的貴很多，還是呼籲大家，生病就要找醫師、打官司就要找律師、想做心理治療諮商請找專業的心理師！

本文經原作者授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航