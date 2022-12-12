2022/12/12,
心理

不斷挑戰網紅變現的「槓桿」極限，為何理科太太又被炎上了？

不斷挑戰網紅變現的「槓桿」極限，為何理科太太又被炎上了？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

網紅賺錢天經地義，但網紅賺錢，是有界線的。講白了，什麼錢都要賺，就會被別人用放大鏡檢視，理科太太多次被炎上，我認為都跟過度使用「網紅變現槓桿」有關。

YouTuber理科太太又被炎上了，2021年底宣布和理科先生離婚，理科太太跟Hahow合作，開設「諮商筆記」線上課程，以自身諮商100多個小時的經歷分享經驗，課程已賣破300萬元。

但這個課程讓很多人看得很不順眼，覺得斂財、太硬要、違法。

首先，真的可能違法嗎？

《心理師法》第42條：「未取得臨床心理師或諮商心理師資格，擅自執行臨床心理師或諮商心理師業務者，處2年以下有期徒刑，得併科新台幣3萬元以上15萬元以下罰金。」

現在課程尚未上線，說違法的人，第一沒有證據，而且看來理科太太最新回應，應該早就注意到這條，很容易規避開。

如果心理諮商筆記，是自身經驗分享、自我覺察、沒有直接跟觀眾對話諮商，我認為很難構成，而且理科太太也不是傻瓜，找一位配合的心理諮商師，就可以解決。

如果不違法，為何大家這麼氣？

「連這種錢也要賺？」許多人心理會這樣想......這非常合理，我也這樣想。

沒有任何心理學專業、因為離婚或種種原因，去諮商了一陣子，就要公開跟大眾開課收費。就像是館長若今天去開「訴訟開庭日記」，不只律師會氣到崩潰，大家也一定無法接受，肯定也炎上。

網紅賺錢天經地義，但網紅賺錢，是有界線的。講白了，什麼錢都要賺，就會被別人用放大鏡檢視，理科太太多次被炎上，我認為都跟過度使用「網紅變現槓桿」有關。

其實理科太太跟館長一樣，具備全台知名度、是頭部YouTuber，應該完全不缺賺錢的機會、是商品排隊著等著她業配。

明明賺錢的機會數不清，理科太太總是選擇開槓桿。

今天身為一個理科網紅，秉持分享的精神，這種心理諮商筆記，完全可以成為她YouTube拍片素材，拍個半年一年，成為一個系列沒問題，而這個過程中，還是可以業配。

身為網紅，分享是天職，流量變現天經地義，但如果一個網紅，只想著變現，而不想著怎麼先分享，要做募資課程，如果理科太太再多累積個半年，定期輸出自我覺察的分享影片，之後再募資，我想有意見的網友會少很多，但今天理科太太選擇一個捷徑：僅僅經歷過「100個小時諮商」，就想要自稱專家學姊，來帶領大家

專家的身分學問，是需要時間累積，理科太太的做法，跳過了「分享者」的角色，想要快速成為「專家」，遊走法律邊緣，也難怪大家看了這麽反感。

未命名
Photo Credit: 「諮商筆記」募資網頁截圖

台灣人完全能接受網紅賺錢，但如果把「網紅變現」的槓桿開到最大，那就要面對潛在的反撲。

理科太太最新回應說網友酸民閉嘴，包括之前的健康食品，有時候也可以想想，為何每次募資都被炎上，是否是心態上出了問題？

那麼容易被炎上，擁有「自我覺察」然後「走過」的能力，想想也是挺重要的。

本文由果殼 Mr.Shell授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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