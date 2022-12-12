小檜溪登上桃園5字頭，與藝文特區並駕齊驅

在藝文特區開發趨近飽和後，緊鄰市中心的小檜溪重劃區，挾著先天地理優勢及交通條件，一躍成為北桃園鑽石級的重劃區，近期不少指標大案躍上5字頭房價，儼然成為桃園市房價領頭羊。

桃園藝文特區自2007年開發至今已達15年，機能成熟、商家林立，亦有購物中心進駐，加上預計年底正式開幕，近期被比喻為「全國最美圖書館」的桃園市立圖書館新總館開始試營運，未來將引進星巴克、台灣霹靂、蔦屋書店、影城等規劃，整齊劃一的天際線、環繞展演中心的大面積綠意，豪宅、高級商辦聚落，名車、名錶、醫美等高端產業紛紛進駐，堪稱桃園版的信義計劃區。然而，隨著區域開發成熟，住宅開發日趨飽和，新案幾乎絕版、中古屋也供不應求，不少購屋族紛紛轉向鄰近的小檜溪重劃區。

Photo Credit：三本大序 隨著區域開發成熟，住宅開發日趨飽和，新案幾乎絕版、中古屋也供不應求，不少購屋族紛紛轉向鄰近的小檜溪重劃區。

小檜溪重劃區僅距藝文特區1.5公里，由50米的春日路貫穿，兩側林蔭盎然，擁有東門溪、南崁溪二大溪流交會，在桃園眾重劃區中生活舒適度數一數二，沿著水岸綿延的綠色自行車道、人行步道，近距愜意休閒生活，萬坪綠意、五大親水公園成就城市綠肺、健康宜居的優質地段。此外，擁有國道一號、台四線及捷運綠線等便捷交通，且可輕鬆享受站前商圈、藝文特區及中正商圈機能，吸引上市櫃建商、北部豪宅建商相繼插旗，新案交投熱絡，看準人口逐步進駐，區內已有星巴克、麥當勞、五金百貨卡位，全聯也將在春日路上營業，隨著房產量能上揚，土地、房屋價格節節攀升，近期出現地主惜售之態勢。

Photo Credit：三本大序 小檜溪重劃區公園水岸，具備市中心機能性與愜意休閒生活。

根據市場人士指出，小檜溪為桃園熱門重劃區，自2020年出現單價100~110萬元土地交易後，近期暫無大面積土地成交，顯現土地釋出量極少，特別是春日路主幹道上面的土地，更是進入封盤惜售階段。

然而，地價高漲，新開案價格也由4字頭登上5字頭。桃園都市建築多為15樓以內，更顯現出高樓層建築地標性價值，成為重視品牌、規劃與價值性的台北客移居桃園首選。再觀察小檜溪重劃區2022下半年，實價登錄之線上個案，三本建設之「三本四季／大序」具備量與價的優勢，且12月實登揭露19樓50萬與50.7萬／坪，藝文特區供給稀少，桃園市中心熱門重劃區移轉到小檜溪。其中，區域內不乏台北建商進駐，也一同改變小檜溪重劃區天際線，帶來不一樣的城市風貌。在地品牌代表則以三本建設，在地段、建築規劃與價值性，作為該區購屋首選。

Photo Credit：內政部實價登錄揭露

而「三本大序」為桃園在地品牌建商三本建設之推案，開案表現與上市櫃建商、豪宅建商旗鼓相當，主因在於，其個案價值性極高，可與北市高端住宅抗衡，全案規劃2至3房、25至47坪，以國際建築美學為基底，邀集姚仁喜、月河燈光林大為、元崇設計胡肖玫超水準之建築團隊，攜手打造同步對時國際小檜溪最美之天際線，生活即是藝術，藝術即是生活，與區內產品有所區隔，瞄準重視居住質感之層峰人士打造品味資產。

Photo Credit：三本大序 「三本大序」邀集姚仁喜、月河燈光林大為、元崇設計胡肖玫超水準之建築團隊，攜手打造同步對時國際小檜溪最美之天際線。

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