阿拉伯頭巾意外成為世界盃新時尚，但各國之間的細微差別還是只有本地人才懂
我們想讓你知道的是
在卡達舉行的本屆世界盃上，不少男性觀眾在現場都戴起了阿拉伯傳統頭巾，周邊商鋪也熱銷這一商品。這到底是觀眾們刻意入鄉隨俗，還是象徵著不同文明之間的相互理解？
文：Pascal Jochem
熙熙攘攘的Souq Waqif市集吸引了眾多球迷以及遊客，這裡有仿造的夯土古建築以及狹窄的巷道。集市出售一切你能想像的物品：首飾、地毯、拖鞋、酋長畫像、金色鳥籠裡的鸚鵡。而在世界盃期間，有一件商品特別受歡迎：卡達的傳統頭巾Ghutra。
在美國留學的中國學生Vincent這些天也來到了卡達，他也戴起了這種白色頭巾，並且用一根繩子固定在脖頸上。「感覺棒極了！這種頭巾到處都能買到。」
Vincent和他的朋友們都是在Souq Waqif市集購買頭巾的，每條售價大約45里亞爾，約合12歐元。和世界盃期間前來卡達的許多其他遊客一樣，他們也努力至少在外貌上入鄉隨俗。
總有一款適合你
阿拉伯頭巾能夠幫助抵擋烈日，甚至世界盃官方吉祥物也時不時戴起頭巾。英格蘭球迷戴起他，防止他們本來就很紅的脖子更遭曬傷；墨西哥球迷戴起它，以至於拋棄了民族傳統草帽；阿根廷球迷戴起了象徵國旗的藍白兩色頭巾，有些還印有梅西的頭像。
來自巴基斯坦的阿斯芬迪爾（Asfundyar）在一間紀念品商店裡打工，向遊客們出售各式各樣、具有各參賽國特色的頭巾。他說，拉美球迷對阿拉伯頭巾的興趣尤其濃厚，而最暢銷的頭巾款式則分別代表摩洛哥、沙烏地阿拉伯、厄瓜多，開賽之初甚至一度售罄斷貨。
最初，來自卡達的四名商人想出了將傳統頭巾當作世界盃紀念品的主意。他們還開設了一間網路商店，每條售價一度高達25歐元。當然，進入淘汰賽階段後，已經打道回府球隊的頭巾就只能降價甩賣了。
在集市裡，來自科威特的卡迪爾（Kadir）依然在尋找紀念品，他最終決定購買一條伊朗樣式的阿拉伯頭巾。店員們還會親自教顧客如何正確地折疊、佩戴頭巾。
本地人才懂的細微差別
在海灣國家，頭巾通常都和黑色系帶以及白色長衫搭配。除了卡達，這種穿著也常見於鄰近地巴林、科威特、沙烏地、阿曼、阿聯，當然在細節上有著些許差異。
比如，沙烏地的頭巾通常是紅白相間的棋盤樣式，卡達男子的頭巾則是潔白的、折成特殊形狀，然後緊貼著額頭佩戴，彷彿腦門上盤著一條眼鏡蛇。當然，除了阿拉伯本地人，其他地方的遊客讀不太懂這種差異。
來自卡達的以撒（Issa）介紹說，白色的傳統頭巾能夠阻擋烈日和酷暑。佩戴頭巾、穿著長衫的他，腳踩著一雙皮質拖鞋逛集市。這也是一種著裝傳統。
在80年代，巴勒斯坦解放組織領導人阿拉法特常常以這樣的形象出現在電視畫面中，阿拉伯頭巾也因此被賦予了政治意義，成為了為自由而鬥爭的象徵。不過，在阿拉伯地區的日常生活中，男士頭巾是再常見不過的物品，很難和政治扯上關係。
來自塞內加爾的馬克（Mark）說，自從他來到了卡達，就一直佩戴頭巾，通常都是綠、黃、紅的塞內加爾國旗色搭配。「有時候，會有卡達人和我打招呼，然後幫我調整滑落的頭巾，他們常常這樣做。」在社群網站上，流傳著許多這樣的畫面：卡達當地人把手伸向球迷的腦袋，而球迷們則乖乖地等待頭巾調整完畢。
刻板印象？
不過，在如今的西方國家，佩戴異族飾物往往會被認為矮化對方。前去觀看世界盃的白人球迷，穿戴阿拉伯傳統服裝並且樂在其中——這是否會被認為是在固化刻板印象、矮化阿拉伯人？
大部分球迷並不這麼認為。來自塞內加爾的馬克表示，世界盃的意義正在於此：「各個國家的人都來這裡看球，同時也更好地瞭解對方。」
卡達的以撒也認為，阿拉伯頭巾走紅並非壞事：「畢竟這代表了我們的文化，我們熱愛球迷們的各種色彩。」
不過，代表德國的黑、紅、黃色頭巾並不怎麼受歡迎。紀念品商店的阿斯芬迪爾說：「德國隊的頭巾賣得比其他國家都要糟糕。」
© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
延伸閱讀
- 卡達世界盃背後的資訊戰：為什麼會出現「沙烏地擊敗阿根廷，王儲送勞斯萊斯」這樣的假新聞？
- 卡達世界盃湧入上百萬球迷觀光客，駱駝「載客量」暴增數倍累癱
- 【2022卡達世界盃】已經變成一種信仰：為何阿根廷足球迷愛馬拉度納比梅西多一些？
- LGBT權益、勞工爭議、俄烏戰爭，有史以來最「政治化」的卡達世界盃？
- 【2022卡達世界盃】瑞典媒體報導賽事不忘批評人權爭議，徹底實踐「體育即政治」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。