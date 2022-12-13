2022/12/13,
中東

阿拉伯頭巾意外成為世界盃新時尚，但各國之間的細微差別還是只有本地人才懂

阿拉伯頭巾意外成為世界盃新時尚，但各國之間的細微差別還是只有本地人才懂
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

在卡達舉行的本屆世界盃上，不少男性觀眾在現場都戴起了阿拉伯傳統頭巾，周邊商鋪也熱銷這一商品。這到底是觀眾們刻意入鄉隨俗，還是象徵著不同文明之間的相互理解？

文：Pascal Jochem

熙熙攘攘的Souq Waqif市集吸引了眾多球迷以及遊客，這裡有仿造的夯土古建築以及狹窄的巷道。集市出售一切你能想像的物品：首飾、地毯、拖鞋、酋長畫像、金色鳥籠裡的鸚鵡。而在世界盃期間，有一件商品特別受歡迎：卡達的傳統頭巾Ghutra。

在美國留學的中國學生Vincent這些天也來到了卡達，他也戴起了這種白色頭巾，並且用一根繩子固定在脖頸上。「感覺棒極了！這種頭巾到處都能買到。」

Vincent和他的朋友們都是在Souq Waqif市集購買頭巾的，每條售價大約45里亞爾，約合12歐元。和世界盃期間前來卡達的許多其他遊客一樣，他們也努力至少在外貌上入鄉隨俗。

總有一款適合你

阿拉伯頭巾能夠幫助抵擋烈日，甚至世界盃官方吉祥物也時不時戴起頭巾。英格蘭球迷戴起他，防止他們本來就很紅的脖子更遭曬傷；墨西哥球迷戴起它，以至於拋棄了民族傳統草帽；阿根廷球迷戴起了象徵國旗的藍白兩色頭巾，有些還印有梅西的頭像。

來自巴基斯坦的阿斯芬迪爾（Asfundyar）在一間紀念品商店裡打工，向遊客們出售各式各樣、具有各參賽國特色的頭巾。他說，拉美球迷對阿拉伯頭巾的興趣尤其濃厚，而最暢銷的頭巾款式則分別代表摩洛哥、沙烏地阿拉伯、厄瓜多，開賽之初甚至一度售罄斷貨。

最初，來自卡達的四名商人想出了將傳統頭巾當作世界盃紀念品的主意。他們還開設了一間網路商店，每條售價一度高達25歐元。當然，進入淘汰賽階段後，已經打道回府球隊的頭巾就只能降價甩賣了。

在集市裡，來自科威特的卡迪爾（Kadir）依然在尋找紀念品，他最終決定購買一條伊朗樣式的阿拉伯頭巾。店員們還會親自教顧客如何正確地折疊、佩戴頭巾。

本地人才懂的細微差別

在海灣國家，頭巾通常都和黑色系帶以及白色長衫搭配。除了卡達，這種穿著也常見於鄰近地巴林、科威特、沙烏地、阿曼、阿聯，當然在細節上有著些許差異。

比如，沙烏地的頭巾通常是紅白相間的棋盤樣式，卡達男子的頭巾則是潔白的、折成特殊形狀，然後緊貼著額頭佩戴，彷彿腦門上盤著一條眼鏡蛇。當然，除了阿拉伯本地人，其他地方的遊客讀不太懂這種差異。

來自卡達的以撒（Issa）介紹說，白色的傳統頭巾能夠阻擋烈日和酷暑。佩戴頭巾、穿著長衫的他，腳踩著一雙皮質拖鞋逛集市。這也是一種著裝傳統。

在80年代，巴勒斯坦解放組織領導人阿拉法特常常以這樣的形象出現在電視畫面中，阿拉伯頭巾也因此被賦予了政治意義，成為了為自由而鬥爭的象徵。不過，在阿拉伯地區的日常生活中，男士頭巾是再常見不過的物品，很難和政治扯上關係。

來自塞內加爾的馬克（Mark）說，自從他來到了卡達，就一直佩戴頭巾，通常都是綠、黃、紅的塞內加爾國旗色搭配。「有時候，會有卡達人和我打招呼，然後幫我調整滑落的頭巾，他們常常這樣做。」在社群網站上，流傳著許多這樣的畫面：卡達當地人把手伸向球迷的腦袋，而球迷們則乖乖地等待頭巾調整完畢。

刻板印象？

不過，在如今的西方國家，佩戴異族飾物往往會被認為矮化對方。前去觀看世界盃的白人球迷，穿戴阿拉伯傳統服裝並且樂在其中——這是否會被認為是在固化刻板印象、矮化阿拉伯人？

大部分球迷並不這麼認為。來自塞內加爾的馬克表示，世界盃的意義正在於此：「各個國家的人都來這裡看球，同時也更好地瞭解對方。」

卡達的以撒也認為，阿拉伯頭巾走紅並非壞事：「畢竟這代表了我們的文化，我們熱愛球迷們的各種色彩。」

不過，代表德國的黑、紅、黃色頭巾並不怎麼受歡迎。紀念品商店的阿斯芬迪爾說：「德國隊的頭巾賣得比其他國家都要糟糕。」

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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