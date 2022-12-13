Deepfake換臉A片案小玉判賠100萬元，黃捷：感謝法官給公道，但更迫切的是數位性暴力修法
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法官指出，對這種數位性暴力之行為，最重僅能以違反《個人資料保護法》來處理；對被害人的影像在網路上廣傳，也欠缺對於網路相關經營者的管制措施。以致於被害人除了民事求償外，目前已別無其他嚇阻此類行為的合法手段。
26歲百萬YouTuber「小玉」朱玉宸和助理莊炘睿利用深偽（Deepfake）技術，將女性政治人物、網紅、藝人的臉部特徵，移植到色情片AV女優的臉上，以次販售牟利獲利超過1300萬元，受害者包括立委高嘉瑜、高雄市議員黃捷、藝人雞排妹等119人。
當時網紅「奎丁」也遭「換臉」成為謎片主角，她得知後，自己投入調查，並拍影片揭露；結果遭報復，她的換臉影片被轉成「免費觀賞」；檢警介入追查，去年10月發動搜索，並揪出隱身幕後的主謀小玉。
今年3月，台灣新北地方檢察署依涉犯妨害風化、《個資法》與加重誹謗等罪起訴朱玉宸與莊炘睿；今年7月，一審新北地院判處朱男5年6月徒刑，莊炘睿3年8月有期徒刑，皆可易科罰金。新北地檢署認為判決過輕，且未與受害者達成和解，已上訴。
而民事部分有21名被害者求償，新北地院審理後先判朱、莊2人賠償黃捷及一名空姐各100萬元，其餘19名被害者求償部分由不同法官審理中。
法官：影片已造成永久傷害，而目前法規有限無法補償受害者的損失
根據判決書的內容，法官認為，小玉和其助理莊炘睿的行為，已經讓被害者的猥褻影片在網路上流傳，即使他們聲稱已將影片下架、銷燬原始影片，但影片至今仍在網路平台流通、轉傳、和被觀看，造成長久、永久性的傷害。而且數十年後，此影片仍將在網路上存在而被反覆觀看，這對被害人將造成極大的精神上痛苦及傷害，影響其聲譽及自尊，永無寧日，已經造成被害人難以抺滅的精神創傷。
法官也說明，「挖面台灣網紅」網路平台，短短兩、三個月即吸引6000人成為付費會員，且依網路聲量統計，被害人的的負面聲量遠超正面聲量。
因此小玉等人的行為，除了造成被「換臉」的被害人們難以抺滅的痛苦及傷害，更助長影像性暴力之不良風氣；因此基於現代網際網路傳播的即時性和永久保存性，影片對於被害人的人格法益侵害，是長遠而難於短時間內恢復的，因此被害人請求100萬元的精神慰撫金是適當的金額。
法官也在判決中說明，當今社會網際網路使用普及率極高，降低了網路影像被社會大眾閱聽的門檻與成本，再加上因為網路伺服器遍布全球，上傳於網路的資訊，經常被不斷重複備份，個人使用的電腦、平板、手機也可輕易下載、擷取，然後再上傳到網路。也就是說，要將上傳到網路的影像資料完全抺除，以回復被害者的權利，在現行條件下，是近乎不可能的任務。
而小玉和助理利用網路招攬付費會員，販賣猥褻影像，對於被害人的影像將長久留存在網路世界之事實應該早就知道，卻仍不顧被害人在未來數十年的時間內來將反覆受此困擾不能解脫，為謀暴利而為此行為，自2020年7月起至2021年10月被警方獲時，獲利已逾1300萬元，法官認為，這是重大的惡意。
另外法官也強調，依我國目前法律規定，對這種網路、數位性暴力之行為，最重僅能以違反《個人資料保護法》來處理；對被害人的影像在網路上的廣傳，也欠缺對於網路相關經營者的管制措施。以致於被害人除民事求償外，目前已別無其他嚇阻此類行為之合法手段。在這種情形下，恐導致我國女性在上網時會有許多不必要的擔憂，也不敢在自己的社群媒體上張貼日常照片、記錄生活點滴，從而造成網路上言論自由的實質限制，「不可等閒視之」。
黃捷：感謝法官給公道，數位性暴力的修法更迫切
對此，黃捷今日表示，感謝法官還給受害者公道，寒冬中給受害者一些安慰；不過更迫切的仍是數位性暴力的修法，包括懲處、防範及補救下架機制，但願不會再有人因為性影像的威脅和流傳而擔心受怕。
高嘉瑜日前也提出，台灣目前只有《刑法》「加重誹謗罪」和「散布、販賣猥褻物及製造持有罪」可用，因為是透過科技技術進行人臉移植，不構成「偽造文書罪」，又因為影片是偽造、並非被害人真正發生的活動，不屬於「妨害秘密罪」。
相對國外的罰則，台灣法規刑度很輕，只有2年以下的有期徒刑，高嘉瑜特別提出2項《刑法》增訂案，包括擬新增訂性隱私的定義，性隱私影像包括「性交或類似性交之影像」、「人體性器官接觸之影像」的影片、照片、電磁紀錄或其他類似之物。
另外也擬新增侵害性隱私罪章，未經同意製造、偽造、拍攝、儲存、傳送或公開他人性隱私影像，處1年以上、7年以下有期徒刑，如果意圖營利犯第一項之罪者，加重其刑至二分之一。
偵查第四大隊副大隊長柯志仁日前召開案情記者會時曾坦言，案件目前雖然已偵破，這些影片部分仍在網路上、line群組間被轉傳。僅能先對個案處理，若有其他人以其他名義、管道將影片流出去，「就變成其他個案，目前需仰賴民眾在各平台檢舉，才能將影片下架」。 至於YouTube、twitter網路平台仍可搜尋到少數影片，檢、警已聯絡平台下架，若個案範圍外者，因缺乏「法律文件」仍要視平台內部「道德規範」。「網路內容涉人權與言論自由，看要怎麼去衡量…沒有法源，檢警其實很為難。」
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核稿編輯：翁世航
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
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沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。