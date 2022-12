2022安麗「小夢想．大志氣」追夢計畫評選結果出爐 　十年來已贊助57個計劃 鼓勵青年兒少勇於自我挑戰

走過疫情洗禮,進入共存時代後,更讓人體悟把握當下,追逐夢想的重要。自2012年起,安麗希望工場慈善基金會就積極鼓勵有夢想但缺乏資源的青年兒少勇敢追夢,用行動打造美好未來。安麗2022「小夢想.大志氣」追夢計畫評選結果今日(12/8)出爐,今年報名盛況空前,報名件數達258件,為歷年之最!經過專業評審與大眾網路投票評分加總,最終選出五組追夢得主,以單一最高150萬追夢基金,力挺堅持在夢想的道路上永不言棄的團體。

即便受到疫情衝擊,安麗希望工場慈善基金會每年仍規劃不同的公益活動來進行募款,在直銷商和社會大眾的支持之下,已連續3年募款金額都超過3千萬。基金會董事長林彥秀表示:「『幫助別人』是安麗的核心價值,我們會凝聚更多安麗人的力量、善用每一分資源,幫助更多需要幫助的弱勢孩童與團體,讓善心與愛心能不斷永續傳承。」

透過每屆參賽者的口碑傳播和社群發酵,安麗希望工場慈善基金會「追夢計畫」的知名度和參與率逐年成長,今年參與徵選的件數再度刷新10年來的紀錄;入圍決選的追夢團體涵蓋的面向十分多元,包含培力、社會創新、文化尋根、藝術教育、生態劇場等倡議行動,幫助偏鄉兒少與資源匱乏的青年藉由實際的行動,建立更強的自信和能力。

資深媒體人,也是今年追夢計劃評審之一的葉樹姍表示,自己經常鼓勵年輕人「Never say no before you try!」,同時也深信,在挫折、磨難的背後,其實隱藏的是祝福。「我們的社會需要更多像安麗希望工場慈善基金會這樣的團體,在背後默默支持,給年輕朋友嘗試的機會,也帶給年輕人希望。」

本屆前五名的追夢得主包括「內埔農工學生儀隊」、「南投縣人和國民小學」、「花蓮縣私立星海高級中學」、「臺灣木想傢人才培育協會」與「逆風劇團」。

「內埔農工學生儀隊」,是由內埔農工教官林俊成所領軍的一群非典型儀隊,沒有傳統儀隊的菁英光環,相反的高達8成學員為弱勢、高關懷學生所,透過手上或撐或托的那把「槍」,從谷底深淵一步步向上挺進,挺過自我懷疑,身上的傷疤成為另類英雄徽章,翻轉逆境人生的力量感動眾人。

此外位於南投縣信義鄉羅羅谷部落,自稱小布農的人和國小,透過老師用心發現原住民孩童從原生環境與外在環境接軌過程中,失去自我認同的問題,進而設計一系列探索課程,讓布農孩子從認識自己,進而帶著自信朝向世界追夢,充分展現「小夢想.大志氣」的立意。海星高中、木想傢及逆風劇團則都曾不止一次角逐過追夢計畫並成功獲獎,充分展現積極追尋夢想、永不放棄的精神!

對於缺乏資源的青年兒少來說,這些小夢想往往蘊藏著滿滿的大志氣,追夢路上更需要鼓勵與支持,安麗希望工場慈善基金會每年透過「小夢想‧大志氣」追夢計畫,十年來已贊助57個計劃、幫助超過7,800位孩子與青年在不同領域實踐夢想,累計贊助金額超過新台幣6,200萬元,助力實現為社會培育更多人才的夢想。