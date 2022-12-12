2022/12/12,
中東

「北京當局的背叛」：習近平訪沙烏地與海灣國家聯合聲明惹火伊朗，推特意外掀起「挺台獨」熱潮

「北京當局的背叛」：習近平訪沙烏地與海灣國家聯合聲明惹火伊朗，推特意外掀起「挺台獨」熱潮
習近平（左）9日於海合會峰會受到沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（右）的歡迎。Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

中國與海灣國家合作委員會成員國簽署的聯合聲明，涉及波斯灣三島的主權爭議，伊朗網友就在推特上向習近平喊話，「如果你對伊朗大通布、小通布和阿布穆薩三島的主權有疑問，我們也對你說擁有台灣、統一中國的想法有疑慮。」伊朗報紙更諷刺地以「台灣獨立，合法權利」當作頭版，文章開頭更稱「中國一直以強硬的方式打壓台灣人的權利」。

中國國家主席習近平上週高調出訪沙烏地阿拉伯，9日先後出席中國與「海灣阿拉伯國家合作委員會」高峰會及第一屆「阿拉伯中國峰會」，不過會後發表的聯合聲明涉及沙國與死對頭伊朗之間3個爭議島嶼主權，伊朗將其解讀為「北京當局的背叛」，推特上意外掀起對「台獨」的關注：有網友直言，「如果中國對伊朗三島的主權有疑問，我們也對你說擁有台灣、統一中國的想法有疑慮。」

中國與海灣國家聯合聲明惹火伊朗

中國與海灣合作委員會成員國領袖9日發表的聯合聲明提到，「雙方領導人申明，支持所有和平努力，包括阿拉伯聯合大公國的倡議和努力，通過雙邊談判，按照國際法規則，和平解決大通布、小通布和阿布穆薩3島問題，並根據國際合法性解決這一問題」，涉及了沙國與伊朗間的敏感地帶──波斯灣霍爾木茲海峽的3個小島主權爭議，讓伊朗大為光火。

英軍1971年從中東地區撤軍時，也從現在沙烏地阿拉伯的領土撤離，包括霍爾木茲海峽的3個小島，當時的伊朗國王立即派遣皇家海軍佔領了這3座島嶼，直到今天。不過沙烏地阿拉伯在其他阿拉伯國家的支持下，一直堅稱這些島嶼屬於他們。伊朗則駁斥這些主張，並拒絕就此進行談判或對話

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Photo Credit: Google Map

當伊朗的盟友中國簽署了這份「呼籲根據國際法規則進行雙邊談判，並根據國際合法性解決這一問題」的聯合聲明，重擊了德黑蘭當局不接受就這些島嶼進行任何會談的立場。

伊朗媒體以台灣主權議題反諷中國

根據《伊朗國際電視臺》，伊朗官媒在相關報導中並未翻譯這部分的聲明，但社群媒體上已經出現伊朗人嚴厲批評政府的重大失敗，質疑領導者默許盟友中國發出這份聲明，到底出了什麼問題？

伊朗報紙《Arman daily》10日諷刺地以「台灣獨立，合法權利」當作頭版，文章開頭更稱「中國一直以強硬的方式打壓台灣人的權利」，還特別附上2019年台灣立法院外民眾集結聲援香港反送中的照片。

推特上也有網友向習近平喊話，「如果你對伊朗大通布、小通布和阿布穆薩三島的主權有疑問，我們也對你說擁有台灣、統一中國的想法有疑慮。」更有網友特別將波斯灣三島和台灣與中國的地圖並置，諷刺地放上暗示習近平的小熊維尼的圖片。

伊朗當局被迫與中國大使「見面」

這使得德黑蘭當局別無選擇，只能做出回應。由於伊朗與中國關係密切（中國與伊朗去年曾簽署一份有效期長達25年的雙邊合作協議），伊朗外交部沒有像對待西方國家那樣公開宣布「召見」中國大使，以表達「抗議」或「譴責」，而是宣布中國大使10日「拜會」了一位外交部官員，伊朗方面向中方表達了「強烈不滿」。

伊朗外交部長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）11日也於推特上寫道，「阿布穆薩、小通布和大通布這3個波斯灣島嶼是伊朗不可分割的一部分，是我們祖國永恆財產的一部分」，強調德黑蘭會毫不猶豫地捍衛自己的領土完整。不過這則貼文也在網路上受到批評，因為他沒有點名中國，並且也只用波斯語發文。

《伊朗國際電視臺》指出，過去幾十年來，伊朗內部反對者就批評，德黑蘭應該與西方建立正常關係，而不是孤立地只依賴中國和俄羅斯的支持。現在，批評者找到了一個完美的例子來抨擊政府將自己置於屈境。

伊朗前外交官法拉季拉德（Abdolreza Faraji Rad）指出，「從未想過中國會採取這樣的行動損害伊朗的利益」，他揚言「如果中國的這種行為持續下去，在未來不到十年的時間內，伊朗對中國的擔憂將不亞於對美國的擔憂。」「看來中國已經放棄了與伊朗長達25年的合作協議。」

伊朗分析家戈兹扎德（Ali Hossein Ghazizade）也在推特寫道：「近幾十年來，波斯灣3個島嶼一直是伊朗面臨最嚴重的安全威脅。作為伊朗的戰略盟友，中國沒有站在伊朗一邊。人們是否還相信有了這樣的盟友，伊朗的領土完整會得到保護嗎？」

其實，習近平與海灣領導人簽署的聯合聲明並不僅僅談及沙烏地阿拉伯與伊朗之間的三島主權爭議，還對伊朗核計劃以及破壞性的區域活動表達了看法。聯合聲明第11條寫道：「雙方領導人強調地區國家參與的全面對話的重要性，以處理伊核問題、破壞穩定的區域性問題，阻止對恐怖組織、教派組織和非法武裝組織的支持，防止彈道導彈和無人機擴散，保障國際航道和石油設施安全，遵守聯合國決議和國際法理。」

中阿峰會反對台獨，外交部：中共冥頑不靈散布邪說

另一方面，習近平9日出席另一場高峰會，同樣挑戰台海主權的敏感神經。在沙烏地阿拉伯舉辦的第一屆「阿拉伯中國峰會」，會後發表的「利雅德宣言」中提及，阿拉伯國家堅定恪守「一個中國」原則，支持中國維護主權及領土完整，重申台灣是中國領土不可分割的一部分，反對一切形式的台獨，我國外交部表示，對中國持續在國際間散佈、強迫其他國家附和其不實論述的作法，表達最嚴厲的譴責。

外交部重申，由台灣人民在自由民主制度下選出的民選政府才能代表台灣，中國共產黨領導的威權政府務必認清及尊重這個無法改變的事實，更不應將其虛構的所謂「一中原則」，強迫其他國家或組織接受。中華民國台灣是主權獨立的國家，民主台灣與極權中國互不隸屬，早已是國際社會公認的現狀；任何扈從中方荒謬言論、貶抑台灣主權地位的說法，均不被我國政府與人民，以及國際社會所接受。


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