TNL+ 2022/12/19,
歐洲

「容忍居留」的德國大膽引進將近4％人口的移民，八年後見成效，這就是最大的贏家

「容忍居留」的德國大膽引進將近4％人口的移民，八年後見成效，這就是最大的贏家
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

最近筆者就遇到一位阿富汗年輕難民，今年25歲，過去是文盲，經過語言學習及職業培訓，現在可是月入2000歐元起跳的修車技工，這讓我為他感到驕傲。看著他抬頭挺胸地用流利德語暢談生活與專業領域，深深覺得如此快速成為社會生產力的難民實例，確確實實地改善了德國的人口結構。

少子化的人口，如何填滿戰後嬰兒潮即將到來的退休金？

德國的少子化現象，凸顯在近年來缺乏專業與技工人才，各行各界高喊缺少技工，建築業缺建築工人，餐飲服務業疫情之後，更是難以再找到人來恢復工作。高科技發展的研發、資訊、化工業業主也都強烈要求政府，開放對非歐盟國專業人才的限制，使之找到世界優秀的人才，擁有世界競爭力。

至於從事醫護業與教育工作的教育工作者，人力荒更嚴重。許多幼稚園硬體蓋好，只能閒置無法營運，因為找不到幼教人員來照護幼兒。

另外加上二戰之後嬰兒潮的人口，其年齡即將退休，如果不適時填補有工作能力的人力缺口，那麼將會立即減縮近期就要大量退休者的退休金，這也是德國退休人士最大的擔憂。最近的統計也說明了，將近有四分之一的退休人士，退休金月領拿不到1000歐元（相當於3萬2000元台幣），這在德國已是瀕臨拮据的窘境。

難民與新移民適時填補各界人才缺工

梅克爾（Angela Merkel）2015年頂著多數人的強烈反對聲浪，強悍地收了近百萬的難民，當時受到國內保守人士嚴厲批評。不過在600萬移工的全力協助下，今年的人口與生產力出現了令人欣慰的正向發展。根據德國官方統計，從2014年底到今（2022）年初，各國移民來德國的人口遠大於德國自己在地出生增加的人口。

以目前的統計資料來看，來到德國的移民人口多是具有工作能力的移民者。這些移入德國的移民中，以東歐波蘭居最大宗，其次是羅馬尼亞­、保加利亞人。另外敘利亞人及阿富汗難民也是社會生產的主力之一，今年年初因戰爭而來的烏克蘭人民，自然也成了德國新住民。烏克蘭的難民多受過良好職訓教育，雖然是婦女及未成年人居多，但這些人力資產都是德國未來的隱形財富。

最近到德國的難民除了烏克蘭外，更有一些是思想被扣上罪刑的政治難民，土耳其來的政治難民佔最大宗。而塔利班的獨裁恐怖政權，也讓許多過去在阿富汗有身分地位的五星級飯店經理，操著一口流利的英文，在最後的時刻也不得不遠離家鄉投靠德國。由這樣不同國家與不同類型的移民結構來看，其實這幾年來超過300萬人口的新移民，相當程度地改變了德國社會氛圍，也延緩了德國人口老化。

根據統計數字顯示，移民人口中受過教育或是技職結業的移民者，在德國找到工作的機會比較高。不過也有許多阿富汗的青年難民，大多是17歲到22歲的男性文盲，德國政府讓他們免費上語言班，並給予他們生平第一次的學校技職教育，增進他們融入德國社會的能力。從2015年至今七年下來，不計其數的難民，今天多成為各行各界的技術人才。

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