「容忍居留」的德國大膽引進將近4％人口的移民，八年後見成效，這就是最大的贏家
我們想讓你知道的是
最近筆者就遇到一位阿富汗年輕難民，今年25歲，過去是文盲，經過語言學習及職業培訓，現在可是月入2000歐元起跳的修車技工，這讓我為他感到驕傲。看著他抬頭挺胸地用流利德語暢談生活與專業領域，深深覺得如此快速成為社會生產力的難民實例，確確實實地改善了德國的人口結構。
少子化的人口，如何填滿戰後嬰兒潮即將到來的退休金？
德國的少子化現象，凸顯在近年來缺乏專業與技工人才，各行各界高喊缺少技工，建築業缺建築工人，餐飲服務業疫情之後，更是難以再找到人來恢復工作。高科技發展的研發、資訊、化工業業主也都強烈要求政府，開放對非歐盟國專業人才的限制，使之找到世界優秀的人才，擁有世界競爭力。
至於從事醫護業與教育工作的教育工作者，人力荒更嚴重。許多幼稚園硬體蓋好，只能閒置無法營運，因為找不到幼教人員來照護幼兒。
另外加上二戰之後嬰兒潮的人口，其年齡即將退休，如果不適時填補有工作能力的人力缺口，那麼將會立即減縮近期就要大量退休者的退休金，這也是德國退休人士最大的擔憂。最近的統計也說明了，將近有四分之一的退休人士，退休金月領拿不到1000歐元（相當於3萬2000元台幣），這在德國已是瀕臨拮据的窘境。
難民與新移民適時填補各界人才缺工
梅克爾（Angela Merkel）2015年頂著多數人的強烈反對聲浪，強悍地收了近百萬的難民，當時受到國內保守人士嚴厲批評。不過在600萬移工的全力協助下，今年的人口與生產力出現了令人欣慰的正向發展。根據德國官方統計，從2014年底到今（2022）年初，各國移民來德國的人口遠大於德國自己在地出生增加的人口。
以目前的統計資料來看，來到德國的移民人口多是具有工作能力的移民者。這些移入德國的移民中，以東歐波蘭居最大宗，其次是羅馬尼亞、保加利亞人。另外敘利亞人及阿富汗難民也是社會生產的主力之一，今年年初因戰爭而來的烏克蘭人民，自然也成了德國新住民。烏克蘭的難民多受過良好職訓教育，雖然是婦女及未成年人居多，但這些人力資產都是德國未來的隱形財富。
最近到德國的難民除了烏克蘭外，更有一些是思想被扣上罪刑的政治難民，土耳其來的政治難民佔最大宗。而塔利班的獨裁恐怖政權，也讓許多過去在阿富汗有身分地位的五星級飯店經理，操著一口流利的英文，在最後的時刻也不得不遠離家鄉投靠德國。由這樣不同國家與不同類型的移民結構來看，其實這幾年來超過300萬人口的新移民，相當程度地改變了德國社會氛圍，也延緩了德國人口老化。
根據統計數字顯示，移民人口中受過教育或是技職結業的移民者，在德國找到工作的機會比較高。不過也有許多阿富汗的青年難民，大多是17歲到22歲的男性文盲，德國政府讓他們免費上語言班，並給予他們生平第一次的學校技職教育，增進他們融入德國社會的能力。從2015年至今七年下來，不計其數的難民，今天多成為各行各界的技術人才。
Tags：
菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
我們想讓你知道的是
菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。