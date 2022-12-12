2022/12/12,
政治

蔣萬安公布首波小內閣名單；韓國瑜高市副手李四川任副市長，林奕華暫未列入

蔣萬安公布首波小內閣名單；韓國瑜高市副手李四川任副市長，林奕華暫未列入
台北市長當選人蔣萬安（左）及前高雄市副市長李四川（右）｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

至於蔣萬安的第2名副市長人選會是誰，外傳是現任大安文山區立委林奕華。但若林奕華就任，就會出現區域立委補選的問題。

台北市長當選人蔣萬安今（12）日公布10名小內閣人選，其中，前高雄市副市長李四川如外界預測將任副市長一職，同為副市長熱門人選的立法委員林奕華則還未列入。其餘小內閣成員包含具有中央、地方歷練的新北市財政局長李泰興、交通部道安會參事謝銘鴻等人。

蔣萬安今日透過新聞稿發佈首波小內閣名單，副市長為李四川、秘書長為李泰興、副秘書長為張溫德、交通局長為謝銘鴻、環保局長為吳盛忠、都發局長為王玉芬、民政局長為陳永德、捷運工程局長為鄭德發。現任都發局長黃一平轉任為工務局長、 現任副秘書長陳信良轉任地政局長。

李四川是工程出身、市政經驗豐富，從基層公務員開始歷練，曾擔任北市府工務局內處長、台北縣工務局局長，在新北市改制前後都擔任過副市長，並受到前高雄市長韓國瑜邀請當副市長。在黨職部分，則於2015年受到國民黨主席朱立倫邀請擔任秘書長。

蔣萬安表示，李四川不但是工程專業人才，由中央到地方的完整歷練，也積累出精準的市政判斷及沈穩的調和能力。

依照《地方制度法》規定，直轄市如果超過250萬人，可增加1名副市長。至於蔣萬安的第2名副市長人選會是誰，外傳是現任大安文山區立委林奕華。但若林奕華就任，就會出現區域立委補選的問題；如果他在明（2023）年2月1日後才就任，則會因為立委任期不足1年，而不需要補選立委。

都更業務專家、河濱自行車道推手入小內閣

未來的秘書長李泰興是現任新北市政府財政局長，他的專長是財政、主計，曾任台灣港務股份有限公司總經理、台中港務局局長、主計處副局長等等，蔣萬安認為，它有助於推動資源整合、公私協力；副秘書長張溫德為前新北市都更處處長，熟悉都市計畫、都更等業務。

接任交通局長的謝銘鴻為「北市河濱自行車道推手」，他在北市府交通體系服務超過25年，現為交通部道安會參事。根據《ETtoday》報導，交通部長王國材受訪時表示，謝銘鴻受前部長賀陳旦邀請到交通部推動道安工作，現在負責國會聯絡總窗口，他從以前就有台北市交通局的地方經驗，因此地方和中央都歷練過，應該會有不錯的表現。

環保局長吳盛忠曾任郝市府環保局長，以及中央環保署的空保、水保處長，他原本在去年從環保署退休，根據《聯合報》報導，蔣萬安團隊上週與他接洽，看中他的經歷與中央和地方經驗，因此回鍋擔任環保局長。蔣萬安表示，吳盛忠是「空保大將」，從技正到局長，資歷專精完整。

王玉芬現任國家住宅及都市更新中心董事，曾任北市都發局副局長，將成為首位女性都發局長。陳永德具有30年基層服務經驗，擔任台北市松山、信義區議員長達28年，蔣萬安希望他能透過地方實務經驗，深入民間了解民眾需求。現任桃園捷運總經理鄭德發受邀擔任捷運工程局局長，他有機械與機電整合的背景，過去長期在台北捷運服務。

蔣萬安認為，這10名新市府成員，涵蓋「雙北人才合作、中央地方完整歷練、府會人才交流、公務熟手」4大特點，可以馬上上工。蔣萬安也強調，其選材的3大基準是專業、品格、用人唯才，接下來會陸續網羅地方政府、中央政府及社會各界的優秀人才，共同推動有感市政。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航


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