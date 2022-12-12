2022/12/12,
醫療

今日本土新增1萬824例、死亡31例，王必勝：上周應該是谷底，未來是否會反轉或持續起伏，還待觀察

今日本土新增1萬824例、死亡31例，王必勝：上周應該是谷底，未來是否會反轉或持續起伏，還待觀察

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指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，今日新增的1萬824例的本土案例，相較上禮拜一大概增加6%，這也是連續第四天較上周病例數增加的情形，顯示目前疫情雖然到了谷底，但可能會上下徘徊。

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布國內新增1萬853例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1萬824例本土個案及29例境外移入；另確診個案中新增31例死亡。

指揮中心表示，今日新增之1萬824例本土病例，為4980例男性、5836例女性、8例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案破千之縣市分布為，新北市（1697例），台中市（1528例），桃園市（1333例），高雄市（1197例），台北市（1057例）。

指揮中心指出，今日新增31例本土病例死亡個案，為16例男性、15例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、29例具慢性病史、18例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年9月17日至12月9日，死亡日期介於9月27日至12月9日。

指揮中心說明，今日新增29例境外移入個案中，為17例男性、12例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自日本（3例），中國、越南及韓國（各1例）移入，另23例感染國家調查中。入境日期介於今年11月13日至12月10日。

指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，今日新增的1萬824例的本土案例，相較上禮拜一大概增加6%，這也是連續第四天較上周病例數增加的情形，顯示目前疫情到了谷底，可能會上下徘徊。

死亡與重症個案

在新增死亡個案的部分，指揮中心發言人莊人祥表示，今日新增的31例死亡個案中，有29位有癌症等重大慢性疾病病史，另有18人為打滿三劑疫苗，年齡部分則有超過20位超過80歲以上。

兒童重症部分，上周至今增加了5例的特殊重症個案。第一例是9歲無慢性病史的男童，也沒有接種疫苗，11月12日確診後陸續有發燒、咳嗽、腹痛、頸部支氣管炎住院，住院後進一步檢查疑似為MIS-C。

第二案則為16歲女性，接種三劑疫苗且無慢性病史，於11月10日確診後在30日開始發燒，出現右頸部腫痛、咳嗽、喉嚨痛、吞嚥困難等症狀，12月3日至急診判定為頸部感染住院，懷疑是MIS-C，目前仍在一般病房治療中。

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Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

第三案為2歲男童，沒有接種過疫苗也無慢性病史，11月18日陸續發燒嘔吐，11月21日至急診診斷疑似為上消化道出血，收住兒童加護病房，檢查有皮疹及休克，判斷為MIS-C，經治療後好轉已出院。

第四案為6歲女童，曾接種兩劑疫苗無慢性病史，10月10日出現嘔吐、腹痛、眼球震顫等症狀，因呼吸窘迫緊急插管給予抗癲癇藥物、瑞德西韋等藥物治療，診斷為疑似腦炎，已於10月17日出院。

第五案是2歲男童，沒有接種過疫苗也無慢性病史，12月4日發燒、四肢抽搐至急診，經檢查判斷為陽性並出現腦水腫，診斷為急性腦炎，使用瑞德西韋等藥物治療後病況好轉，12月8日轉一般病房。

Omicron變異株監測

在上禮拜的本土病例的變異株中，總共檢驗出41例的BA.5病例，2例BA.2.75，1例XBBB，與2例BQ.1。境外移入的部分則是有9例BA.2.75，8例BA.5，3例XBBB，1例BF.7，5例BA.1。統整上周結果，本土部分主要是BA.5佔86%；境外移入則是BA.2.75占最多，達35%。

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Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

疫苗施打狀況

指揮中心發言人莊人祥說明，12月9日至11日，這三日次世代疫苗共接種了5萬8269人次，主要接種BA.5雙價疫苗。另外，若以各類疫苗統合計算，3天共接種7萬7047人次。疫苗接種人口涵蓋率，第一劑94%，第二劑88.6%，追加劑74.4%，第二次追加劑18.2%。

疫情趨勢

指揮官王必勝指出，上週新增的確診者共有10萬651例，與上週相比有些微下降0.5%幾乎持平，尤其這四天，與上周的同一天相比，都是有略為增加的，所以上周應該是谷底，未來是否會反轉或持續起伏，還待觀察。

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Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

指揮中心統計，截至目前國內累計2032萬4496例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含1184萬2536例排除），其中848萬1040例確診，分別為3萬8300例境外移入，844萬2686例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計1萬4710例COVID-19死亡病例，其中1萬4693例本土，個案居住縣市分布為新北市2876例、台北市1601例、台中市1564例、高雄市1437例、台南市1098例、桃園市1089例、彰化縣917例、屏東縣576例、南投縣480例、雲林縣478例、苗栗縣404例、嘉義縣381例、宜蘭縣317例、基隆市310例、花蓮縣254例、嘉義市248例、新竹縣243例、台東縣190例、新竹市159例、澎湖縣36例、金門縣35例；另17例為境外移入。

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核稿編輯：翁世航


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