2022/12/12,
文學

三島由紀夫《不道德教育講座》：從不道德思考道德，機智反諷突破僵化主流

三島由紀夫《不道德教育講座》：從不道德思考道德，機智反諷突破僵化主流
圖片由作者提供

我們想讓你知道的是

三島由紀夫認為，老師是大人當中最好面對者，學生進入成人社會前，不妨先應付老師。少年的理想主義，蔑視人生與真實生活，既是專屬特權，也還原了老師的本相。

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

怎樣才稱得上「道德」，誰能定義？主流社會要求的規範，是否合理？常人如你我，或多或少都有些不道德，面對偽善的世界，我們應該如何自處？

日本傳奇文人三島由紀夫，極富魅力，對武士道的堅持，肉體美學的崇拜，以至憂國的敏感心靈，導致最後切腹自盡。他面對世界從不示弱，多有精準的批判。

三島由紀夫小說聞名世界，別樹一幟，其筆下散文更直接看出他的洞見。《不道德教育講座》乃其散文代表作，六十九篇反道德思辯，刺破偽善世界。

寫給年青人的書，大談學校不教的事，如應要背叛朋友、應該取笑別人的醜態、處女、肉體、自殺等議題，毫不避諱，聳動內容未讀已足以讓人好奇、思考。

例如，〈應當打從心底瞧不起老師〉。古今中外，大人總是告訴我們尊師重道，但老師是否如此可敬，抑或倚老賣老？年紀稍長，回頭一看，原來不過是常人。

我敢斷定，假如中小學生沒有打從心底瞧不起學校的老師，這種學生長大以後絕不會有什麼出息；假如大學生沒有打從心底瞧不起學校的教授，這種學生也絕不會有啥卓越的成就。

三島筆下常寫青春成長，如《金閣寺》，他從未忘記成長之苦，也曾為叛逆青年。少年面對大人的醜陋，看不起老師，在他的眼中，並非壞事，是出眾之必要。

從知識層面，老師並非面面俱全的天才，加上，已經遠離少年時代，不知疾苦。只有少年自己，才是真正了解成長的人，才能經閱讀、思考，自決人生的方向。

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Photo Credit: Shirou Aoyama, Wikimedia Commons, Public Domain

學生若期望老師能完全理解自己的想法，那可是懦弱的表現。老師們只須施予教育、給予訓誡，傳授知識，並且試著了解學生，就算完成了他們的工作職掌。

韓愈：「師者，所以傳道、受業、解惑也。」現代而言未免陳義過高，並不實際。三島則說，學生應當視老師為普通人，能傳授知識，嘗試了解學生，已經不錯。

從老師們身上，隱約可嗅到成人世界裡的悲情和可憐、生活的艱辛與困苦。若有老師身上絲毫嗅不出這種氛圍的，他很可能是富家子弟。教書先生們的西裝袖口，多半是起了毛邊且沾滿粉筆灰的。你們大可打從心底瞧不起他們：「哎，真寒酸！」蔑視人生與真實生活樣貌，正是少年的專屬特權。

三島認為，老師是大人當中最好面對者，學生進入成人社會前，不妨先應付老師。少年的理想主義，蔑視人生與真實生活，既是專屬特權，也還原了老師的本相。

另一篇〈應當盡量說謊〉，先引華盛頓的故事，他小時候誤砍櫻桃樹，誠實認錯受讚賞。但這只是例外，換轉別人，已經大吃惡果。為了宣揚美德，其實是另一種謊言，誤導世人。

你不妨試著說個小謊，緊接著就會發現，你必須製造另一個謊言來圓謊。倘若一不留神，恐怕會脫口吐實，這下子就前後兜不攏了。為了要讓前後說詞環環相扣，必須擁有超強的記憶力，牢牢記住自己說過的每一句話。因此，大傻瓜可沒有說謊的能耐。

許多人自持誠實，宣稱自己剛正不阿，日本講求諸種美德，在三島眼中是偽善。他認為說謊講求智力，要有韋小寶的聰明，比之誠實吃虧，善用說謊者更加用腦。

若要編造真正的騙局，就該捨棄無謂的面子，勇於迎擊人生的挑戰，換句話說，也就是必須成為一個不受既定體制框束的誠實者才行！

有誰沒有欺人、自欺，這是人類的常態。少年常說大人全是騙子，實際也常說謊。因此，我們應坦承真相，編造真正的騙局，洞察謊言不受局限，才是真正的誠實者。

其實，《不道德教育講座》並非不道德，透過種種看似反道德的話題，突破固態。真正的美德，必須不斷思考、改變和創新，這才是三島賣弄機智，反諷批判之目的。

文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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