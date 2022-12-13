TNL+ 2022/12/13,
政治

吳怡農選戰陷黑道爭議，民進黨迅速提修法為何被視為「打假球」？

吳怡農選戰陷黑道爭議，民進黨迅速提修法為何被視為「打假球」？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

蔣萬安當選台北市長後，原先空出的立委席次立即進入議題白刃戰，而身家、學歷皆亮眼的民進黨候選人吳怡農，擔任北市黨部主委時的黑道爭議就成為眾矢之的，然而看似快速回應並修《公職人員選罷法》的民進黨，為何會被外界視為打假球呢？

2022地方大選結束，由於台北市長由立委蔣萬安當選，因此必須進行台北市立委補選。民進黨的吳怡農由於聲勢頗高，自遭受藍營的大力攻擊。而吳怡農由於資歷優越，無甚攻擊之處，於是他跟民進黨英系的關係就被拿出來檢討。

特別是因為他在擔任民進黨台北市黨部主委任內，市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑疑涉詐欺及毒品案，涉入暴力討債及毒品等案，卻還在警局囂張自拍。

且吳怡農任內，據傳北市有5000名黑道藉此管道入黨。加上天道盟大哥黃承國不但曾任蔡英文的國策顧問，也當過民進黨台北市黨部主委，現在更是民進黨英系的中常委，如此黑影重重，自然成為藍營攻擊重點。

而禍不單行，吳怡農面對藍營的質疑，直接對民進黨內開炮，呼籲黨中央必須嚴肅面對社會質疑，與黑道切割。而台灣第一網紅館長，與時代力量地下領袖黃國昌也合體直播，舉證歷歷，指控民進黨政府被黑道把持，飆罵台灣早已淪為「黑道治國」，並打算辦遊行示威。

民進黨隨即做出極大反應。立院黨團幹事長羅致政表示，要推動《公職人員選罷法》的修法，只要是組織犯罪、流氓、毒品、槍砲、洗錢等罪遭判刑確定者，不得參選公職民代，並呼籲蔡政府進行全國大掃黑、肅槍與緝毒。並以此呼籲國民黨也跟進，並「笑他們不敢」。

由於藍綠互批對方黑金治國，加上館長跟黃國昌在一旁推波助瀾，黑道問題突然之間變成台灣重中之重。但新聞熱度並不高，除了藍綠側翼自嗨互咬，館粉與酸民相互鬥嘴，連藍綠政治人物都興趣缺缺，懶得參戰。隔沒幾日就沒什麼人關心。也就是說，這不過是北市立委補選的一個政治操作議題而已。

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擷取自趙介佑臉書

藍、綠、館長如何看待黑道議題

到底掃黑重不重要？黑金政治、黑道漂白，會不會動搖國本？長期來看，這關係到台灣的經濟與社會穩定，當然重要。但對一般平民百姓來說，這跟水土保持一樣，是人人支持，但跟自己切身利益幾無關係，所以不過是個打高空的問題。

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