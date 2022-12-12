唐鳳部長訪蚵仔麵線老店，體驗臺灣雲市集助數位轉型

數位發展部成立後，更著重於協助中小微企業跨出數位轉型第一步，數位部長唐鳳今（11）日親自到訪板橋傳統老店-油庫口蚵仔麵線，了解油庫口透過數位產業署的「臺灣雲市集」進行數位轉型的實際狀況，以及運用的成效。唐部長指出，產業署的「臺灣雲市集」是協助中小微企業數位轉型、提升數位韌性的一個便利的平台，企業可以直接在線上採購數位轉型方案，就像一個方便的線上購物網站，還享有政府3萬元點數的補助，歡迎大家把握年底前的補助機會，體驗「臺灣雲市集」的數位服務。

唐部長今天上午造訪油庫口小吃，實際體驗店家透過「臺灣雲市集」選購使用的線上點餐系統。唐部長以手機輕鬆地完成點餐下訂後，店家立即收到線上訂單，系統並自動列印出報表，方便店家製作餐點，節省以人力接電話、填寫訂單的時間成本，也減少出錯。

Photo Credit：數位發展部數位產業署

油庫口經營36年，從路邊攤到店面，已經是板橋的老字號小吃店。然而，同時要處理現場點餐、送餐、接聽預訂電話、確認外帶外送訂單，還包括「不加香菜、加辣」等各種客製化需求，讓店員應接不暇，只用紙筆紀錄和口頭傳話，非常耗時而且容易出錯。

因此，油庫口小吃透過「臺灣雲市集」選購「快一點 Line 點餐客戶服務系統」，提供客人24小時線上下單訂購及線上付款。與人工電話接單相較，透過數位化作業，每筆訂單平均減少3分鐘左右的口頭確認時間，不僅有效分擔現場人力，也讓點餐服務流程順暢而且不易出錯；更因為線上點餐系統而接觸到更廣泛的客群，增加了線上團購的消費量，平均每個客人購買的單價提升至少兩倍。

油庫口使用臺灣雲市集選購的點餐系統已經超過一年，最初是受到政府補助的吸引來嘗試看看數位轉型，在體驗到數位轉型的便利，以及數位平台帶來更多客群後，一試成主顧，即使補助購買的方案已經到期，但對於營運真的很有幫助，所以自費續約方案內容，持續使用下去。

Photo Credit：數位發展部數位產業署

產業署表示，近年來市場環境因疫情影響發生改變，面對經營難題挑戰，許多中小微型企業首當其衝，更仰賴數位轉型提升營運效能。「臺灣雲市集」一站式平台嚴選中小企業適用的各類雲端工具，同時提供免紙本、免臨櫃、隨時申請、快速查驗等4大特色服務，只要符合中小企業認定標準或稅籍登記之營利事業，皆可透過「工商憑證」、「企業負責人手機認證」、「企業負責人自然人憑證認證」三種多元認證方式來申請，中小企業10分鐘即可完成申請作業全線上申請、審核與簽約作業，申請方便、無紙化又可達到減碳目標。

「臺灣雲市集」於110年7月1日正式上線，同時推出「您付一半、政府幫您付一半」優惠，每家企業最高享有政府3萬元點數的補助，截至今（111）年11月底，已有將近3.7萬家企業響應。誠摯邀請所有的中小企業把握年底補助的好時機，一起跨出數位轉型的第一步。臺灣雲市集網站為www.tcloud.gov.tw，有相關雲端軟體選購問題亦可透過客服專線0809-092-091洽詢。