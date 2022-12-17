白紙運動現場（上）：這件事只在狹小的精英圈傳播，想想2019年，香港人不挺是情有可原

文：歪腦

11月24日，新疆烏魯木齊發生火災，官方聲稱釀成10人死亡、9人受傷。悲劇發生一開始，未經證實的網絡消息流傳指，因不恰當的防疫措施造成被害者無法逃生。正值中國各地不堪清零政策之苦，烏魯木齊在一天之後爆發抗議，要求結束封控，隨後中國各地都有悼念火災死難者的活動，發展成對政府封控政策的抗議。

有人帶上燭光及鮮花悼念，也有人舉起白紙，現場喊起口號，「不要核酸要自由」、「烏魯木齊解封」、「全國解封」、「我們要為沒飯吃的人們説話」⋯⋯從抗議封控政策，到有人喊起「共產黨下台」、「習近平下台」、「罷免習近平」、「民主法治，表達自由」等跟政治訴求。

抗議蔓延到各個城市街頭，上海、北京、烏魯木齊、武漢、香港⋯⋯在海外，英國、美國、日本、法國、荷蘭、台灣等地都有華人發起集會聲援。這一波抗議潮，有人稱為「白紙運動」。

外界觀察者多在討論這一波浪潮會有怎樣的發展方向；而儘管同在現場，抗議者的背景、訴求、政治傾向也有很大不同。歪腦採訪了多位參加了國內、香港、海外行動的參與者，希望看見每一個不一樣的面孔。

我聽到很多尖叫，入夜後警察不再掩飾暴力——橙汁，90後上海

我大概國高中就覺醒了。那時還無法梳理這種憤怒來自哪裡，更多投向人和政治環境。大學就明白具體原因了。

其實第一天晚上已經想去了，但最後因為有事沒去；第二天知道前一晚有很多人，才又決定去。即便沒有做任何事，走出來也會害怕，因為你知道「他們」是不講道理的。但緊張感會逐漸消散，當你看到身邊有那麼多的人時，甚至有些人可能曾覺得TA不會站出來，但TA們在那裡。

那天路上有很多女生或酷兒朋友，也讓我感到一些安全感。有女生在路上看到落單女生，會説不要落單，大家一起走。這樣的善意總讓人覺得充滿力量，很多時候大家一起調侃、吐槽、咒罵，也讓緊張感消散些。

我去時是下午，警察已經封路了。開始其實現場氛圍很好，大家只是站在那裡，沒有什麼衝突。開始時，身上有反光標識的警察會説，讓大家不要擋到路人走路。

但不久後，警察在人行道上不斷趕人走，態度兇狠，不管前面是否有路可走。這時，警察和原本靜靜待著的人發生了言語衝突，他們故意用閃電筒直射人的眼睛，讓人非常不適。

警察疏散人群時，絲毫不顧大家安全，但是群眾在互相提醒彼此不要受傷。到晚上，人群被警察疏散了很多，警察更加暴力，不再掩飾。我在遠處，也聽到了很多尖叫聲，覺得很恐怖。

我的訴求主要是：取消無休止的封控與核酸檢測，政府為疫政導致的死傷道歉與負責，釋放因此被抓的人。

我也並不驚訝有人喊出「共產黨下台」等政治口號。我想這次抗議的發生，是三年來積攢的悲憤吧，各種政策造成的死傷、延誤救助，都讓人無比絕望。火災後的新聞發佈會，無疑是在人們的怒火上澆油。

我雖然會擔心被算帳——因為這也是他們會幹的事——但更擔心那些更前方的人的安危。

台大學生聲援白紙運動｜Photo Credit: 中央社

有些男性的發言比較自我中心，和主題沒關係——鼠鼠，00後紐約

我從小莫名對權力有反叛思想。小學時，有個男生當了體育委員，明明不需要很兇地對大家，也會拿雞毛當令箭，訓斥同學，甚至動手。有個詞叫「權慾薰心」，我感覺權力真的會連小孩的心都燻黑。我起草了聯名信，讓班上大家簽名後放在班主任桌上，成功把他彈劾了。

所以我一直覺得民主是有效的。

我國高中都在國內，學歷史時老師講過六四的信息。高中期間在海外遊學，遇上劉曉波去世，瞭解到更多這個政權的惡行。後來朋友運營一個LGBTQ賬號，我開始關注性別議題。

一次女權主義者組織的活動裡，我瞭解到中國女權老一輩行動派和草根組織者。也因關注女權行動者大兔的伴侶小危，接觸一些左派理論。

來美國上大學後，對留學生圈子比較失望。中國留學生學生會主導了所有的群，有女權主義者在群裡發劉強東事件的帖，被男生罵，而且踢出群。我加入了一些本地美國人的左翼社團，包括較激進的無政府主義社團。因為不管在中國還是美國，我都想支持邊緣、弱勢群體發聲。

集會一開始，我糾結了很久要不要去，因為知道有些不太OK的男生會去。之前在一堂課上，我講了女權五姐妹的事情，有個中國男生質疑我，還説劉強東是被仙人跳。他不是粉紅，但他只是反對壓迫他的中共，卻並沒有關注和反思更多弱勢群體的議題。

到了現場後，發現比較雜亂，沒人組織領導。發起集會的好像是新生，也沒經驗，就説想順其自然。很多人來了後圍著蠟燭靜靜站著，然後突然有個男生大聲説他學宗教學的，想帶領大家做禱告。他説了很長時間，但沒有什麼記憶點，都是籠統的口號，讓人很不耐煩。

又有幾個男性出來講話，都在搶話頭。有一個自稱40多歲來重讀本科的人，喊了些激昂口號。

我和朋友總體感覺，這些男性的發言比較自我中心，和集會主題沒什麼關係。還有一個男的暴怒地喊「習近平、共產黨操你媽」，非常刺耳，我和朋友拒絕跟著喊這種厭女口號。後來我們鼓勵一些女生發言，就比較多分享感受和經歷，獲得很多共鳴。

我比較難過的一點在於，我一直在社交媒體發中國對女性和性少數的壓迫，包括疫情三年來各種壓迫，但美國左翼無視我的內容，不會點贊或轉發。

可能因為在中美對抗語境下，我説中國「壞話」像在反中國和社會主義，「不夠左派」。集會來了六、七個白人，我也用英語發言，希望美國人不要二極管思維，要支持中國人的抗爭。

後來發生了衝突。有個過路的男生突然在外圍喊話，説，你們反抗我能理解，但你們要去多學習中共的系統是怎麼運作的，要多瞭解事實之類，就像來教課一樣。那個40多歲的男性開始大叫，「你什麼意思」、「你是想搗亂嗎?」。大家有些惶恐，不知怎麼面對這種衝突。

説劉強東被仙人跳的男生後來也來了，我非常緊張。他説，你們的憤怒已經很多了，情緒很多了，不需要再多了。你們現在該做的是把情緒落到實處，學政治的就該去研究體制，學那個的就該去怎樣怎樣，説了一大堆指導大家的話。四十多歲的男性又開始破口大罵，且有暴力傾向，後來很多女生把他攔下來了。

我感到很疲憊。

但也安慰自己這是正常的。我對中國的狀況已經很絕望了，任何反抗的想法我都支持，做一點點都覺得很不錯了，畢竟我們和八九一代斷代了30年，沒有任何經驗。

現場沒有提出共同的訴求，但至少有結束清零政策的共識在，這是最基本的。就我來説，我希望根本的體制改變，結束共產黨一黨專政，希望中國人有選票，能多黨執政。

反習近平更多的是發泄情緒，即使他下台，有更多獨裁者可以上去。

我觀察到一些女權主義者説，政權是男人搞的，反抗的也是男的，不要為男人送死，要保護好自己之類的話。但我們無法獨善其身，計劃生育、三胎政策，國家對女性的壓迫是對所有人壓迫的一部分。我想讓女權和性少數的權益被納入考慮，但如果沒有民主，我們連選票都沒有，沒有途徑去實現。

所以我的女權訴求和結束專制的訴求非常一致。我期待女權主義者一起反抗這個政權。

Photo Credit: 中央社

這件事目前只在非常狹小的精英圈傳播——Woody Guthrie，90後北京

我的成長裡，沒有政治啓蒙和覺醒一説，對我來説都一樣。我的青年時代在微博衝浪中度過，那時沒有審核，微博做了很多揭露真相的好事。我覺得很多人明知道世上有很多謊言，但仍願意活在謊言裡，因為沒法掙脱，不是嗎？

去抗議現場的原因是為了親歷現場，我是一個編劇，感覺很難得也有意義，估計以後很難遇見了，説不定是很好的素材。

我沒什麼太大訴求，就是想去現場感受感受，順便跟著喊兩嗓子，當然也希望能夠改變疫情格局，但訴求並不強烈。這是我人生首次參與這樣的事，出去時不害怕也不擔心。

整體來説大家還是很和平的，很有秩序，警方也表示能理解，只是每個人屁股位置都不一樣，都是人啊。現場氣氛很好，大家都在唱歌，但是整體太重複、木訥了，更多是發泄情緒，不是真的有所訴求。

警察其實一直都在，大家對警察的反應有怨言，但也不敢怎麼樣，警察也不敢拿群眾怎麼樣。

遊行時警方想堵路，讓大家往回走，沒想到群眾都停了下來，也不後退。警方領導就過來，讓警察都讓開，讓大家走。北京人，還是比較懂怎麼把握尺度，保護自己，説白了，還是慫。

對於有人喊起政治性口號，我不驚訝，之前各地不都有嗎？我覺得這次抗議潮能釋放壓抑，做些改變，星星之火可以燎原吧，令人感覺有希望，爭取權利是有用的。因為情緒是最大的力量。憤怒是因為情緒積壓了很久，太多人生活受到了影響。

我不擔心秋後算帳。他們沒那麼牛逼，整體還是低技術手段，裝的，不然也不需要「健康寶」了。也沒做出什麼太出格的事啊，算不到什麼帳，頂多給警告。我沒有「豁出去」的感覺。只要提前做好準備，戴帽子，不掃碼，路上也開飛行模式——雖然後面開了網絡，想想也無所謂。

我覺得這事會掀起一些波瀾吧，促成一些改變，但是現實作用不會很好。這些事目前僅在非常狹小的圈子裡傳播，或説藝術圈、知識圈等受過教育的精英團體裡；在中國的大眾世界裡，並沒有太多認識。主要還是媒體的缺失。

香港人的反應情有可原，畢竟2019內地人説過很多難聽的話——Barbara，90後香港

我來自中國北方一個城市，在香港定居五年。

我一開始覺得香港比較不友善，沒有温度，人很mean，挺討厭；但漸漸發現無法不喜歡這個地方，因為香港人的mean其實只是表面，穿過表面就發現，他們都人很好。她是一個有温度的，嘻笑怒罵的城市。

我感受是，香港跟內地最大裂痕在2019年出現。

現在我不再主動看微博了，內地的朋友都不再主動聯繫了，2019年後他們有時會問我，香港怎麼樣了？在我看來，他們就想用香港的不安穩，去證明自己的太平生活，用快感凌駕香港人的痛。我覺得再聊下去也沒意義。

我不會主動去接收內地的消息。因為一開始武漢封城、李文亮醫生、再到艾芬，很多事情發生，給了我太大壓力。

（內地）大家都無動於衷，如果我投入感情，但看不到其他有反應的人，情緒就有很大內耗。大家的憤怒都太短暫，一晚過去就沒事，發朋友圈後就沒有下文，大家是不是忘了？如果你只是發朋友圈，現實繼續安穩、靜好，那你不過想找參與感。

我覺得根本問題就是體制的惡，不是解除封控、還給香港自治就能解決的。體制的惡讓它變成一塊充滿破洞的布，修修補補過後，到頭來還是改不掉破爛本質，那為什麼不換別的布？然而沒人留意，也沒人討論。

那天醒來後，我發現各地高校學生組織起來了。真正令我願意再走出來、接收內地信息的觸發點，不是烏魯木齊火災，是終於有人不再停留在發朋友圈，而是走到現實裡行動。

我其實不太在乎他們提出的訴求。各地控封模式不一樣，民情不一樣，上海、鄭州有各自訴求，沒問題的。但更重要是大家要想一想，既然各地都有自己的訴求，是否反證了執政者哪都做不好？

我不在意我是否活在夾縫中，我不在意別人怎樣看我。一般香港人知道我是內地來的，就先入為主以為我是小粉紅。對反封控抗議，我當然知道香港人有不同的解讀和反應，但情有可原吧，畢竟2019年內地網民真的説了很多難聽的話。