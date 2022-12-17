白紙運動現場（上）：這件事只在狹小的精英圈傳播，想想2019年，香港人不挺是情有可原
我們想讓你知道的是
中國白紙運動集結了對中國現況不滿的人，不論是防疫政策、言論自由、政府體制，每個人帶著不同的訴求來到抗議現場，一名旅居香港的中國內地人這樣說：「我當然知道香港人有不同的解讀和反應，但情有可原吧，畢竟2019年內地網民真的説了很多難聽的話。」
文：歪腦
11月24日，新疆烏魯木齊發生火災，官方聲稱釀成10人死亡、9人受傷。悲劇發生一開始，未經證實的網絡消息流傳指，因不恰當的防疫措施造成被害者無法逃生。正值中國各地不堪清零政策之苦，烏魯木齊在一天之後爆發抗議，要求結束封控，隨後中國各地都有悼念火災死難者的活動，發展成對政府封控政策的抗議。
有人帶上燭光及鮮花悼念，也有人舉起白紙，現場喊起口號，「不要核酸要自由」、「烏魯木齊解封」、「全國解封」、「我們要為沒飯吃的人們説話」⋯⋯從抗議封控政策，到有人喊起「共產黨下台」、「習近平下台」、「罷免習近平」、「民主法治，表達自由」等跟政治訴求。
抗議蔓延到各個城市街頭，上海、北京、烏魯木齊、武漢、香港⋯⋯在海外，英國、美國、日本、法國、荷蘭、台灣等地都有華人發起集會聲援。這一波抗議潮，有人稱為「白紙運動」。
外界觀察者多在討論這一波浪潮會有怎樣的發展方向；而儘管同在現場，抗議者的背景、訴求、政治傾向也有很大不同。歪腦採訪了多位參加了國內、香港、海外行動的參與者，希望看見每一個不一樣的面孔。
我聽到很多尖叫，入夜後警察不再掩飾暴力——橙汁，90後上海
我大概國高中就覺醒了。那時還無法梳理這種憤怒來自哪裡，更多投向人和政治環境。大學就明白具體原因了。
其實第一天晚上已經想去了，但最後因為有事沒去；第二天知道前一晚有很多人，才又決定去。即便沒有做任何事，走出來也會害怕，因為你知道「他們」是不講道理的。但緊張感會逐漸消散，當你看到身邊有那麼多的人時，甚至有些人可能曾覺得TA不會站出來，但TA們在那裡。
那天路上有很多女生或酷兒朋友，也讓我感到一些安全感。有女生在路上看到落單女生，會説不要落單，大家一起走。這樣的善意總讓人覺得充滿力量，很多時候大家一起調侃、吐槽、咒罵，也讓緊張感消散些。
我去時是下午，警察已經封路了。開始其實現場氛圍很好，大家只是站在那裡，沒有什麼衝突。開始時，身上有反光標識的警察會説，讓大家不要擋到路人走路。
但不久後，警察在人行道上不斷趕人走，態度兇狠，不管前面是否有路可走。這時，警察和原本靜靜待著的人發生了言語衝突，他們故意用閃電筒直射人的眼睛，讓人非常不適。
警察疏散人群時，絲毫不顧大家安全，但是群眾在互相提醒彼此不要受傷。到晚上，人群被警察疏散了很多，警察更加暴力，不再掩飾。我在遠處，也聽到了很多尖叫聲，覺得很恐怖。
我的訴求主要是：取消無休止的封控與核酸檢測，政府為疫政導致的死傷道歉與負責，釋放因此被抓的人。
我也並不驚訝有人喊出「共產黨下台」等政治口號。我想這次抗議的發生，是三年來積攢的悲憤吧，各種政策造成的死傷、延誤救助，都讓人無比絕望。火災後的新聞發佈會，無疑是在人們的怒火上澆油。
我雖然會擔心被算帳——因為這也是他們會幹的事——但更擔心那些更前方的人的安危。
有些男性的發言比較自我中心，和主題沒關係——鼠鼠，00後紐約
我從小莫名對權力有反叛思想。小學時，有個男生當了體育委員，明明不需要很兇地對大家，也會拿雞毛當令箭，訓斥同學，甚至動手。有個詞叫「權慾薰心」，我感覺權力真的會連小孩的心都燻黑。我起草了聯名信，讓班上大家簽名後放在班主任桌上，成功把他彈劾了。
所以我一直覺得民主是有效的。
我國高中都在國內，學歷史時老師講過六四的信息。高中期間在海外遊學，遇上劉曉波去世，瞭解到更多這個政權的惡行。後來朋友運營一個LGBTQ賬號，我開始關注性別議題。
一次女權主義者組織的活動裡，我瞭解到中國女權老一輩行動派和草根組織者。也因關注女權行動者大兔的伴侶小危，接觸一些左派理論。
來美國上大學後，對留學生圈子比較失望。中國留學生學生會主導了所有的群，有女權主義者在群裡發劉強東事件的帖，被男生罵，而且踢出群。我加入了一些本地美國人的左翼社團，包括較激進的無政府主義社團。因為不管在中國還是美國，我都想支持邊緣、弱勢群體發聲。
集會一開始，我糾結了很久要不要去，因為知道有些不太OK的男生會去。之前在一堂課上，我講了女權五姐妹的事情，有個中國男生質疑我，還説劉強東是被仙人跳。他不是粉紅，但他只是反對壓迫他的中共，卻並沒有關注和反思更多弱勢群體的議題。
到了現場後，發現比較雜亂，沒人組織領導。發起集會的好像是新生，也沒經驗，就説想順其自然。很多人來了後圍著蠟燭靜靜站著，然後突然有個男生大聲説他學宗教學的，想帶領大家做禱告。他説了很長時間，但沒有什麼記憶點，都是籠統的口號，讓人很不耐煩。
又有幾個男性出來講話，都在搶話頭。有一個自稱40多歲來重讀本科的人，喊了些激昂口號。
我和朋友總體感覺，這些男性的發言比較自我中心，和集會主題沒什麼關係。還有一個男的暴怒地喊「習近平、共產黨操你媽」，非常刺耳，我和朋友拒絕跟著喊這種厭女口號。後來我們鼓勵一些女生發言，就比較多分享感受和經歷，獲得很多共鳴。
我比較難過的一點在於，我一直在社交媒體發中國對女性和性少數的壓迫，包括疫情三年來各種壓迫，但美國左翼無視我的內容，不會點贊或轉發。
可能因為在中美對抗語境下，我説中國「壞話」像在反中國和社會主義，「不夠左派」。集會來了六、七個白人，我也用英語發言，希望美國人不要二極管思維，要支持中國人的抗爭。
後來發生了衝突。有個過路的男生突然在外圍喊話，説，你們反抗我能理解，但你們要去多學習中共的系統是怎麼運作的，要多瞭解事實之類，就像來教課一樣。那個40多歲的男性開始大叫，「你什麼意思」、「你是想搗亂嗎?」。大家有些惶恐，不知怎麼面對這種衝突。
説劉強東被仙人跳的男生後來也來了，我非常緊張。他説，你們的憤怒已經很多了，情緒很多了，不需要再多了。你們現在該做的是把情緒落到實處，學政治的就該去研究體制，學那個的就該去怎樣怎樣，説了一大堆指導大家的話。四十多歲的男性又開始破口大罵，且有暴力傾向，後來很多女生把他攔下來了。
我感到很疲憊。
但也安慰自己這是正常的。我對中國的狀況已經很絕望了，任何反抗的想法我都支持，做一點點都覺得很不錯了，畢竟我們和八九一代斷代了30年，沒有任何經驗。
現場沒有提出共同的訴求，但至少有結束清零政策的共識在，這是最基本的。就我來説，我希望根本的體制改變，結束共產黨一黨專政，希望中國人有選票，能多黨執政。
反習近平更多的是發泄情緒，即使他下台，有更多獨裁者可以上去。
我觀察到一些女權主義者説，政權是男人搞的，反抗的也是男的，不要為男人送死，要保護好自己之類的話。但我們無法獨善其身，計劃生育、三胎政策，國家對女性的壓迫是對所有人壓迫的一部分。我想讓女權和性少數的權益被納入考慮，但如果沒有民主，我們連選票都沒有，沒有途徑去實現。
所以我的女權訴求和結束專制的訴求非常一致。我期待女權主義者一起反抗這個政權。
這件事目前只在非常狹小的精英圈傳播——Woody Guthrie，90後北京
我的成長裡，沒有政治啓蒙和覺醒一説，對我來説都一樣。我的青年時代在微博衝浪中度過，那時沒有審核，微博做了很多揭露真相的好事。我覺得很多人明知道世上有很多謊言，但仍願意活在謊言裡，因為沒法掙脱，不是嗎？
去抗議現場的原因是為了親歷現場，我是一個編劇，感覺很難得也有意義，估計以後很難遇見了，説不定是很好的素材。
我沒什麼太大訴求，就是想去現場感受感受，順便跟著喊兩嗓子，當然也希望能夠改變疫情格局，但訴求並不強烈。這是我人生首次參與這樣的事，出去時不害怕也不擔心。
整體來説大家還是很和平的，很有秩序，警方也表示能理解，只是每個人屁股位置都不一樣，都是人啊。現場氣氛很好，大家都在唱歌，但是整體太重複、木訥了，更多是發泄情緒，不是真的有所訴求。
警察其實一直都在，大家對警察的反應有怨言，但也不敢怎麼樣，警察也不敢拿群眾怎麼樣。
遊行時警方想堵路，讓大家往回走，沒想到群眾都停了下來，也不後退。警方領導就過來，讓警察都讓開，讓大家走。北京人，還是比較懂怎麼把握尺度，保護自己，説白了，還是慫。
對於有人喊起政治性口號，我不驚訝，之前各地不都有嗎？我覺得這次抗議潮能釋放壓抑，做些改變，星星之火可以燎原吧，令人感覺有希望，爭取權利是有用的。因為情緒是最大的力量。憤怒是因為情緒積壓了很久，太多人生活受到了影響。
我不擔心秋後算帳。他們沒那麼牛逼，整體還是低技術手段，裝的，不然也不需要「健康寶」了。也沒做出什麼太出格的事啊，算不到什麼帳，頂多給警告。我沒有「豁出去」的感覺。只要提前做好準備，戴帽子，不掃碼，路上也開飛行模式——雖然後面開了網絡，想想也無所謂。
我覺得這事會掀起一些波瀾吧，促成一些改變，但是現實作用不會很好。這些事目前僅在非常狹小的圈子裡傳播，或説藝術圈、知識圈等受過教育的精英團體裡；在中國的大眾世界裡，並沒有太多認識。主要還是媒體的缺失。
香港人的反應情有可原，畢竟2019內地人説過很多難聽的話——Barbara，90後香港
我來自中國北方一個城市，在香港定居五年。
我一開始覺得香港比較不友善，沒有温度，人很mean，挺討厭；但漸漸發現無法不喜歡這個地方，因為香港人的mean其實只是表面，穿過表面就發現，他們都人很好。她是一個有温度的，嘻笑怒罵的城市。
我感受是，香港跟內地最大裂痕在2019年出現。
現在我不再主動看微博了，內地的朋友都不再主動聯繫了，2019年後他們有時會問我，香港怎麼樣了？在我看來，他們就想用香港的不安穩，去證明自己的太平生活，用快感凌駕香港人的痛。我覺得再聊下去也沒意義。
我不會主動去接收內地的消息。因為一開始武漢封城、李文亮醫生、再到艾芬，很多事情發生，給了我太大壓力。
（內地）大家都無動於衷，如果我投入感情，但看不到其他有反應的人，情緒就有很大內耗。大家的憤怒都太短暫，一晚過去就沒事，發朋友圈後就沒有下文，大家是不是忘了？如果你只是發朋友圈，現實繼續安穩、靜好，那你不過想找參與感。
我覺得根本問題就是體制的惡，不是解除封控、還給香港自治就能解決的。體制的惡讓它變成一塊充滿破洞的布，修修補補過後，到頭來還是改不掉破爛本質，那為什麼不換別的布？然而沒人留意，也沒人討論。那天醒來後，我發現各地高校學生組織起來了。真正令我願意再走出來、接收內地信息的觸發點，不是烏魯木齊火災，是終於有人不再停留在發朋友圈，而是走到現實裡行動。
我其實不太在乎他們提出的訴求。各地控封模式不一樣，民情不一樣，上海、鄭州有各自訴求，沒問題的。但更重要是大家要想一想，既然各地都有自己的訴求，是否反證了執政者哪都做不好？
我不在意我是否活在夾縫中，我不在意別人怎樣看我。一般香港人知道我是內地來的，就先入為主以為我是小粉紅。對反封控抗議，我當然知道香港人有不同的解讀和反應，但情有可原吧，畢竟2019年內地網民真的説了很多難聽的話。
- 白紙運動現場（下）：我理解海外小粉紅的心情，但那種「強大」是不正義的
延伸閱讀
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。