在香港甚麼地方可用德文溝通，是有趣課題。

平日晚上和週六的灣仔藝術中心旁，應該大機會碰到會德文的人。因為那裡鄰近歌德學院，很多學德文的人都在那裡出入。他們不少都從灣仔港鐵站走出，沿天橋經入境處大樓走到海邊藝術中心。所以要是德國人在灣仔港鐵站至藝術中心那段路用德文問路，有機會得到答案，甚至會遇到不少友善面孔，想多談幾句德文，以作練習。當然，這視乎學生德文程度，初級班未必聽懂問題，就算聽懂都只會用英文或身體語言回答；但要是問著A2或以上的，就應用德文回答，否則老師應要求該學生重讀A1，因為他平時沒留心上課，連問路都不懂回答。

另一地方就是旺角沙博士德文學校附近。不過同樣問題，因為旺角和灣仔都是人來人往之繁忙區域，所以碰見的人，大多未必是來學德文的，而是去西洋菜街消費，或到朗豪坊商場閒逛的。然而灣仔和旺角的確有機會遇到不少會德文的人，並會熱心用德文對話，將學過的派上用場。

此外就是南丫島了。

我在歌德就讀時，大部分老師都住在南丫島。他們大多定居島北的榕樹灣，所以那裡應可找到用德文溝通的人。在碼頭下船，全講德文，都沒有大問題。因為那裡的本地住客和其他外國人，或都可認出德文音調，指引你去會德文的居民或商店尋求協助。南丫島遠離市區繁囂，那裡的生活都很悠閒，所以在島上說德文，說不定交到許多來自德文國家的朋友，跟你暢談一整天。

學德文的人，假日可多去這個海島練習德文。每個居民或都認識一些德國鄰居朋友，知道如何幫助你。南丫島應是香港最有德文語境的地方，望著一片大海，猶如置身德北度假勝地Sylt島，忘卻自己在人煙稠密的香港。

我時常好奇，在灣仔近歌德的地方，會碰到多少會德文的人；遇見的西方面孔，有多少是德文老師。現在歌德開了很多德文班，好像差不多每天都有，亦有青少年和家庭班。所以遇著講德文的人，機會比十年前大得多。不諳英文的德國人，要是在灣仔區留宿，在沒有翻譯軟件和網站幫助下，都不怕語言不通。藝術中心旁邊大家樂的那些收銀阿姐，或都聽懂一兩句德文，因為服務行業的人很多都很勤奮，工作外亦不忘從環境吸收新知識。