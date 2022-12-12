蘇格蘭洛克比空難34年，利比亞炸彈製造者已被拘禁將在美接受審判

1988年蘇格蘭洛克比空難是英國有史以來最嚴重恐怖攻擊及空難，炸彈爆炸導致班機墜毀，機上與地面270名人員罹難；蘇格蘭檢方、美國司法部官員近日證實，被指控製造炸彈的利比亞男子現已被拘禁在美國。

《BBC》報導，阿布．阿吉拉，馬蘇德（Abu Agila Masud）被指控製造了洛克比空難的炸彈；據傳馬蘇德上個月在利比亞被一個民兵組織綁架，導致人們猜測他將被移交給美國當局接受審判。《路透社》報導，美國司法部證實拘留馬蘇德，並預計將在華盛頓聯邦法院首次出庭。

針對馬蘇德應在哪裡受審，遇難者家屬意見紛歧。

《BBC》報導，遇難者家屬卡拉．維普茲（Kara Weipz）表示：「這就是這些家庭近34年來一直在為之奮鬥的目標——將那些犯下這一罪行的人繩之以法。」維普茲強烈希望根據美國法律對任何嫌疑人進行審判，因為機上有190名美國人，這是針對美國航空的恐怖攻擊。

遇難者家屬約翰．莫西（John Mosey）牧師質疑馬蘇德為何會在美國受審，「他在美國做什麼？這是在蘇格蘭領土上犯下的罪行。」

遇難者家屬吉姆．施維爾（Jim Swire）醫師則認為：「審判不應在美國進行，也不應在蘇格蘭進行。」聯合國應選擇一個合適的法庭來審理馬蘇德，尋求一個不直接涉及這起恐攻事件的國家法院。

《華盛頓郵報》整理洛克比空難及其後續起訴歷程。

1988年12月21日晚間7點3分，泛美航空103航班一架從倫敦飛往紐約的波音747因行李艙炸彈爆炸在空中炸成碎片、起火，並墜毀在蘇格蘭的洛克比鎮，機上259名乘客、機組人員全數罹難，地面11人喪生，並在洛克比鎮上留下40英尺深的坑洞，其殘骸碎片也覆蓋了大約840平方英里的區域。

1991年，利比亞情報官員阿卜杜勒．巴塞特．阿里．邁格拉希（Abdel Basset Ali al-Megrahi）和拉門．哈利法．菲瑪（Lamen Khalifa Fhimah）遭美國和英國起訴，但利比亞領導人格達費（Moammar Gaddafi）當時拒絕將嫌疑人移交給美國或英國，直到1999年，格達費才同意將嫌疑人送往荷蘭受審。

菲瑪被無罪釋放；邁格拉希2001年被定罪並被判處終身監禁，2009 年因癌症獲釋，2012年去世。

2020年，美國司法部指控馬蘇德幫助製造炸彈，為爆炸案中第三個涉案人。美國官員稱，馬蘇德早在2012年便承認犯案，他告訴一名利比亞執法官員他是「洛克比飛機爆炸案」的幕後黑手，而格達費感謝他和該團隊的其他成員「成功地襲擊了美國」。

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責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：翁世航