2022/12/12,
醫療

中國防疫鬆動、確診激增掀「搶藥潮」，原料藥短缺導致全球供應鏈陷「藥品荒」

中國防疫鬆動、確診激增掀「搶藥潮」，原料藥短缺導致全球供應鏈陷「藥品荒」
Photo Credit：AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

中國產原料藥已佔全球原料藥市場約三分之一，是全球原料藥龍頭，目前其國內掀起搶藥潮，導致全球藥品跟著一起斷貨。

中國防疫政策由「清零」轉向「與病毒共存」，染疫人數劇增，醫療資源面臨重負，中國人民開始囤積各類藥物，進而導致全球陷入「藥品荒」，其中短缺藥品以兒童退燒藥、嗽嗽藥和抗高血壓藥等最為顯著，作為原料藥（API）最大出口國的中國，形同「中國發高燒，全球跟著打噴嚏」之情況。

中國解除清零，藥品遭搶購

12月7日，中國國務院公告未再提及「堅持動態清零不動搖」等文字，且大幅度放寬防疫措施。

他們要求不得採取各種形式的臨時封控；不再跨區對跨地區移動的人，進行核酸檢測和健康碼；還有不再檢查居家隔離條件的無症狀感染者，和輕型病例一般採取居家隔離等。

防疫措施鬆動後，9日中國中國國家衛健委發出通知，要求全國各地加強準醫療準備，將方艙醫院升級為亞定點醫院，並且增加特護病房（ICU）。《美國之音》報導強調，此舉正為確診人數暴增和染疫高峰做準備。

令人感到弔詭的是，自從北京當局放鬆封控以來，官方通報染疫人數「不增反減」引起民眾對數字的懷疑。據報導稱，此次疫情重災區北京市，9日全市新增2673人竟比前（8）日3362人減少689例。

事實上，中國醫療體系開始緊繃，中國人民開始向各地搜刮採買藥品以備不時之需。作為藥品出口大國的中國，其境內「搶藥風潮」擾亂全球供應鏈。綜合媒體報導，德國、韓國、香港和朝鮮等地，陸續傳出缺藥情況。

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Photo Credit：AP / 達志影像

2022年12月 12日，檢測試劑盒和退燒藥在一家中國藥局搶購售罄。

中國藥品供應中斷，全球藥物跟著短缺

台灣國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心資料顯示，過去全球主要原料要生產國分佈於西歐、北美、日本、中國和印度。隨中國生產技術提高，製藥設備日益完善，世界原料藥逐漸向亞洲轉移，中印正快速崛起，許多國家仰賴中印原料藥進口。

德國《法蘭克福評論報》（FR）報導指出，歐洲和日本生產的所有藥品中，約70%含有來自中國的有效成分，如布洛芬（Ibuprofen）或乙醯胺酚（Acetaminophen），而歐洲冬季來臨，德國藥品目前有301份關於供應短缺的報告，其中以以兒童退燒藥、咳嗽藥、抗高血壓藥和乳腺癌藥的情況最顯著。

這類情況也出現在韓國，據韓國業內人士告訴《韓國先驅報》指出，韓國在不久的進口感冒藥原料遇到困難。韓國食品安全部近日警告韓國製藥公司需注意國內感冒藥生產情況。此外，朝鮮除了擴大增購退燒藥、抗生素等政府發放給確診者的一般藥品外，還特別要求購買新冠治療藥物。

至於香港，許多港人購買止痛退燒藥寄回中國內地，導致香港大部分藥局都缺貨。港九藥房總商會副會長劉愛國告訴《文匯報》近一周多了4成銷售量，他強調香港藥品充足，本次斷貨情況必不會重演。

不過，有藥局負責人表示，止痛退燒藥已經沒有現貨，早些時間限制每多至多購買4至5盒藥，現在相關藥物需求暴增，擔心香港彈丸之地無法供應中國需求。

中國原料藥品佔全球三分之一產能

中國政府多年來出爐多項支持醫藥政策，涵蓋藥物審批、定價、製造、運輸及經銷，建立一個更加市場化的行業，成功鞏固全球市場。《中國醫藥報》統計，中印的原料藥供應全球總佔比從2008年的16.7%上升至2019年的47%。

而中國是全球化工產品最大的生產國和消費國，2020年幾10種大宗化工品產量穩居全球首位。

2010年以來，中國已成為全球最大的原料藥生產基地，出口額已多年穩居世界首位，在全球醫藥產業鏈中開始佔據極其重要的位置。

目前中國能夠生產約1650個品項、產能佔全球約30%的原料藥，具有一定議價能力。

這些品項，如抗生素原料藥佔據了國際市場的30%，像是解熱鎮痛藥物如撲熱息痛、阿司匹林等產量較高，其中撲熱息痛產量為世界總產量的50%。此外，維生素原料藥中，除極少數品種外，大部分產量居世界前列；皮質激素類藥物的市場佔有率世界領先。

另一方面，中國還是某些重要藥物有效成分的最大供應國，甚至是全球唯一供應國，像是抗生素萬古黴素等，中國還主導著肝素的全球供應。

中國醫藥保健品進出口商會數據，中國產原料藥已佔全球原料藥市場約三分之一，是當之無愧的全球原料藥龍頭。

近年來，中國企業申請歐盟CEP（原料藥歐洲藥典適用性證書）和美國DMF（藥品主文件證書）的數量都呈現快速增長趨勢。

以歐洲市場為例，截止到2022年年中，中國企業共擁有899個有效的CEP證書，大約有900多個原料藥品種在歐洲市場上銷售，同時也是歐洲最大的原料藥來源地，預料中國對歐美藥品的影響力將越來越大。

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核稿編輯：翁世航


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