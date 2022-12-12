台德互惠通關系統12日起正式啟用，法蘭克福、慕尼黑等8機場入境免排隊

台灣與德國互惠通關系統今（12）日起正式啟用，移民署鐘署長景琨及德國在台協會陶副代表艾瑪女士（Dagmar Traub-Evans）共同宣布，自即日起，我國與德國啟用互惠使用自動通關，國人前往德國時，不用再大排長龍經過人工查驗，可以享受便利又省時的自動通關服務；也可藉由通關的便利吸引更多德國遊客來台，有助提升雙方觀光及經貿夥伴關係。

這項新措施使持台灣護照者，成為世界上第4個能夠使用德國自動通關系統的非歐盟成員（德國另與香港、韓國、美國設有互惠通關系統），國人只要持有含身分證統一編號的晶片護照、年滿18歲且在德國無不良紀錄者，入境後可免費註冊使用德國EasyPass入出境德國。

EasyPass系統在德國的各個地方都可以使用，包括緬因河畔法蘭克福、慕尼黑、科隆/波恩、杜塞爾多夫、柏林、斯圖加特、漢諾威和漢堡等8個機場。不過，在德國長期逗留的人還需要有簽證或居留證才能使用此通關系統。

而來台的德國旅客，只要持德國6個月以上效期的晶片護照，年滿18歲且身高140公分以上，在我國無違反法令的紀錄，可免費註冊使用我國e-Gate入出境台灣。

德國是繼美國、韓國、澳洲和義大利之後，第5個與台灣簽訂互惠通關協定的國家。德國經濟辦事處首席代表兼處長林百科指出，「互惠的自動通關系統協助將促進兩地旅行和貿易，使德國和台灣受益。它所帶動的合作和業務對接，可望加強德國和台灣之間的關係」。

在德國如何申請自動通關？

EasyPass註冊免費，但必須事先申請，可前往任何一個德國註冊中心，註冊中心位於德國8個機場內（惟斯圖加特目前還沒有註冊中心，但可以透過電話或e-amil聯繫）。

申請人必須在註冊中心填寫紙本申請書，申請書可以事先從EasyPass網站下載並線上填寫，但註冊登記時必須印出紙本。

申請資料將進行安全查核，如果發現申請人有不良紀錄，註冊將被拒絕。另需要出示晶片護照給德國註冊官員，失效之台灣晶片護照將無法註冊。

依據歐盟法令，首次使用EasyPASS效期1年，可以再延長5年，或根據旅行文件、多次簽證、長期簽證或居留許可效期而定。

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核稿編輯：翁世航