《二手芬蘭》：「快速消費，快速丟掉」，二手物品文化只不過是一種美好包裝而已
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二手商店不只是實踐循環經濟的場域，「回收再利用」也象徵了未來、環境和永續性。二手物品文化將讓人重新思考及發現物品的價值，也讓人從完全不一樣的角度深度理解芬蘭。
文：朴炫宣（박현선）
二手物品文化面臨的問題
大量消費，大量丟掉
如今，芬蘭的二手物品文化比以往更加盛行。透過網路或實體等各類二手商店和活動，二手物品一個個找到了新主人。有歷史的芬蘭設計品也不斷在國際各大拍賣會刷新最高價紀錄。回收再利用中心的統計資料指出，民眾捐贈的二手物品數量每年都在增加，銷售量也不斷增加。二手商店裡，捐東西和買東西的人都愈來愈多。不同類型的跳蚤市集一年四季經常舉辦。二手物品文化不僅吸引著更多人參與，也逐漸掃除人們以往對於二手物品的偏見。
至此，我們不免要問：二手物品文化變得如此興盛，不就代表全世界的物品也變多了嗎？
「只要想想二手商店賣的東西是從哪裡來的，就知道答案了——人們的消費量就是那麼多。二手物品文化愈來愈興盛，並不代表大家已經開始會在消費時替環境著想。人們比以前更常消費更多東西，所以才會有更多東西流入二手市場。我們正活在一個消費量比以往更多的時代。」
「清潔日」創辦人鮑莉娜在採訪中如此說道。二手物品文化愈來愈興盛，並不代表我們已經完全拋下了過去習以為常的消費習慣、突然開始處處為環境著想。到頭來，我們依然會買那麼多或者更多，然後其中大多數最後都流向二手市場。這就是二手物品文化的黑暗面。
鮑莉娜向我分享了她在「清潔日」活動中觀察到的現象，以及活動所引發的擔憂。
「『清潔日』只要有愈多賣家擺攤就愈充滿活力，盡可能吸引愈多人參與很重要。然而，和這件事一樣重要的是二手物品的多元性。東西夠多元，消費者才會一直有興趣，活動也才有可能持續下去。目前最多人賣的是衣服，其中又以快時尚品牌占最大宗。那類衣服基本上都是反映當下潮流，一旦過時，很快就會被遺忘。可是，買了之後又不可能一直堆在衣櫃裡，導致不少人是為了把過時的衣服處理掉才參加『清潔日』。
可是，賣家認為過時，買家也可能認為過時。逛二手商店或市集時，比起一般商店就會賣的東西，大家更想看到的是有趣、有特色的東西，因此那類衣服的買氣只會低、不會高。最後，它們要不是被丟掉，就是被捐出去。這種現象會降低『清潔日』的活動品質，這幾年人們也比過往更深刻地意識到與擔憂著環境問題。我們必須知道，這樣的現象不僅會降低人們對活動的興趣，也很可能模糊掉了二手物品文化的本質與意義。」
「瓦利拉故事」主理人碧雅和賽拉也說過類似的話。
「自助寄賣二手商店的目標是替賣家販售二手物，物品的上架權限在賣家。雖然每間店的規定不太一樣，但大致上，只要不是有污損或違背二手物品文化的精神，什麼東西都可以上架。賣家上架的東西將大大影響整間店的形象。我們是專賣服飾的二手店家，便宜的快時尚品牌在架上占了相當大的比重。坦白說，對於一個希望建立店家特有風格並做出差異化的經營者來說，品質不高看來又大同小異的快時尚品牌衣服，其實挺令人頭疼的。」
碧雅接著補充。
「有一次，我發現我們店裡上架的衣服同樣出現在新品商店櫥窗的模特兒身上，嚇了一跳！也就是說，那件衣服剛剛被買下沒多久就被賣到了二手商店！有些人甚至把吊牌還沒剪掉的新衣服拿來賣，這種行為讓人震驚。」
花費時間、能源和資源做出來的物品，這麼快就被消費者丟掉，實在令人吃驚。而且類似問題不僅限於服飾。例如，手機或其他電子產品，就算是去年剛買的，才過了一年，可能有人已經覺得成了舊款。每個人的抽屜和櫃子裡，多少都堆著以前衝動購買後就忘得一乾二淨的飾品、電器等各種類型的物件吧！
快速消費，快速丟掉
二手商店和跳蚤市集也被當成了一種可以快速簡單脫手物品的管道。買了東西立刻就後悔的人往往面臨以下選擇：要不退貨，要不丟掉，要不就是當成二手物品賣掉。有人可能會想，「不丟掉，當成二手物品便宜地賣給需要的人，不也很好嗎？」替自己用不到的物品找到下一個使用者，的確符合二手物品文化的精神，可是，若二手商店只是被當成一個用來清理家中舊物、騰出空間的手段，好讓自己可以再買更多東西，問題依然存在。想想這世上仍有多少東西被快速消費、快速丟掉就會明白，二手物品文化目前只不過是一種美好的包裝而已。
這幾年社群媒體的影響力愈來愈大，網路購物又愈來愈容易，有愈來愈多人是為了向別人炫耀而買東西，並在買完後很快就退貨或丟掉，導致問題變得更嚴重。只對外展現自己幸福快樂的片刻，而不是毫無保留地展現日常生活的真實模樣，以此塑造和管理自己的形象，可說是現代人使用社群媒體時很明顯的傾向。而這種傾向，往往導致「為了炫耀而購物」的行為。
英國巴克萊銀行二○一八年針對具購買能力的兩千名英國成年人（三十五歲至四十四歲）進行的問卷調查指出，大約每十人中就有一人（九％）會為了在社群媒體上炫耀而買東西，而且拍照、上傳完畢就退貨。（注意，該調查並不包含十歲到二十多歲的世代）【註1】每年，光在美國就有約三十五億件退貨，其中僅二十％是因為「有瑕疵」而退貨。網路購物的普及與便利導致「退貨」變成了購物過程中可能出現的環節之一。
網路購物的特點在於，還沒看到實品就得根據網站上的圖片決定是否購買，收到實品後很可能改變心意。有鑑於此，愈來愈多企業採取「可接受退貨」政策，而且退貨流程變得比以往更加方便、簡單，有時甚至免費退貨。然而，退貨率一旦上升，最終消費者價格也會上升。為了不產生虧損，企業都會根據退貨率的變化調整最終價格。
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。