《以民主之名的獨裁》：假消息大師普亭透過有史以來最大膽、血腥的資訊戰策略成為元首

文：摩伊希斯．奈姆（Moisés Naím）

積極措施年代：普亭的謠言帝國

要了解後真相如何成為現代社會舉足輕重的力量，我們需要回到它在蘇聯的起源。在一九二三年，蘇聯建立了「虛假資訊局」（Special Disinformation Office）。這個新機構由史達林發起，機構的任務就是「散播虛假和誤導的資訊，且往往以誹謗為目的」。

二十一世紀公認的假消息大師普亭，不意外的是蘇聯國家安全委員會（KGB）前特工出身。早在網路興起之前，蘇聯就已經擴展虛假資訊局的任務，並且精通了「積極措施」：這是一個在冷戰背景下，運用假消息為核心破壞民主國家穩定的資訊戰策略。

蘇聯花了幾十年開發了一系列複雜的工具，目標是在西方媒體中植入假消息，以破壞西方制度的可信度。蘇聯特工編造的故事可說是現今假新聞的先驅。幾乎每次行動都是針對特定國家的社會問題，利用這些問題來加深已經存在的社會裂痕，或製造新的裂痕。雖然許多行動都失敗了；即便KGB很努力，但他們仍無法說服任何人相信中央情報局是一九七九年瓊斯鎮（Jonestown）大規模自殺事件的幕後黑手（這一事件留下了「drinking the Kool-Aid」這個俚語，代表無條件接受一套說詞）。但蘇聯知道這是一場數量取勝的遊戲：不是所有的陰謀論都成功散播，但少數一些成功了，而且有些陰謀論的成功還遠遠超出原創者的想像。

有小部分的陰謀論一直流傳至今，變成時常用來闢謠（因此也不斷被複誦）的陰謀論，甚至是成為都市傳說。如今，我們很少意識到，當我們聽到長輩堅稱登陸月球是一場騙局時，我們聽到的其實是蘇聯幾十年前為了在冷戰中獲得戰略優勢而發起的積極措施流傳至今的餘韻：對莫斯科政府來說，在登月競賽中失敗的羞辱，是他們追求世界權威的巨大挫敗，因此，透過散播美國人登月造假的謠言，蘇聯嘗試減低美國贏得太空競賽獲得的戰略公關成效。如果你曾經和一些相信飲水加氟是美國政府思想控制實驗的人吵架，或聽過HIV病毒是美國生化武器計畫的一部分，或CIA參與了刺殺甘迺迪總統的陰謀，就表示你曾經親身體驗過KGB積極措施的影響。

蘇聯假消息面對的主要障礙一直都是資訊「守門人」。在一九六〇或七〇年代，捏造虛假敘事還必須能騙過專業記者和編輯，這些新聞專業人士受過專門訓練，能夠分辨虛構與事實。為了獲得成功的機會，假消息行動成本相對昂貴，這些精心編造的騙局需要長期和大量的投資，只有超級大國才能負擔。文件必須親筆偽造，然後由真人特工舉在存有疑心的新聞編輯面前搖晃引誘，由編輯決定文章能否發布。

特工或許還必須憑空生出假證人，訓練他們。每個環節都可能出錯，而且即便行動成功，也無法保證最終假消息能造成預期的影響。特工可能花幾個月推動一個積極措施，最後在一本刊物中發表一篇假新聞，但這篇故事卻沒有被其他媒體轉載或傳播。行動結果往往是砸了重金又失敗，少有成功案例。

舉蘇聯針對美國參議員亨利．傑克遜（Henry“Scoop”Jackson）的積極措施為例。一九七六年，在美國參議院民主黨黨團中主張反蘇聯的傑克遜宣布競選總統。傑克遜曾任華盛頓州的參議員，也是徹頭徹尾的反共人士，他一度成為民主黨提名挑戰傑拉德．福特（Gerald Ford）總統的領先者。傑克遜的總統候選人身分敲響了克里姆林宮的警鐘，很快KGB就被賦予任務，要確保傑克遜無法勝選。

KGB想出來的積極措施行動稍嫌粗糙。一系列據稱來自FBI的偽造文件被匿名發送給全國新聞媒體、一些當年小型且深陷汙名的同性戀刊物，以及民主黨競爭對手的競選團隊。文件指控傑克遜其實是同性戀，而且還是一個地下同性戀俱樂部成員。蘇聯期待這些同性戀刊物會抨擊傑克遜對自己的同性戀身分保密，但記者澈底調查了這起抹黑事件，發現故事無法得到證實，因此這些報導很快就被主流媒體和小型同性戀刊物棄置。

雖然這個行動是克里姆林宮的重點計畫，並且投入了大量資源，但卻未達到期待，對於美國總統大選沒有顯著的影響。傑克遜最後在初選提名時輸給當時沒沒無聞的喬治亞州州長吉米．卡特（Jimmy Carter）。在這個例子中，KGB抹黑傑克遜的積極措施只是他未獲得黨內提名的眾多原因中微不足道的小元素。

但是想像一下，如果在一九七六年有二十五億人像今天一樣使用社群媒體，那麼抹黑傑克遜的傳聞會如何發展。這篇假新聞就算刊登在一份非主流的線上刊物上，都足以讓傳聞像雪球愈滾愈大。然後，捏造傑克遜變態行徑的假新聞就很有可能不花分文地在推特上瘋傳。而當初在一九七六年拒絕了這篇假消息的優質刊物編輯，就可能會被迫進行相關報導，即便不報這篇假新聞，也得報導網路上關於傳聞的討論。

這個故事一旦在具有公信力的新聞媒體上被報導，就會在非主流媒體和社群媒體上引發第二波討論，認為主流權威媒體正在掩蓋新聞。與此同時，推特上可能也會有機器人軍團動員，針對LGBTQ社運人士推播，鼓動他們對傑克遜進一步施壓。臉書上可能已出現相關社團，讓左派和右派人士圍繞著這個議題開始動員。到最後，電視新聞甚至可能會花上幾百個小時來討論這個議題。所有一切，都只需要用到一九七六年失敗行動的一小部分成本就能實現。