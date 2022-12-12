2022/12/12,
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憂印尼新刑法嚇跑觀光客，峇里島省長保證不查訪客與居民婚姻狀況

憂印尼新刑法嚇跑觀光客，峇里島省長保證不查訪客與居民婚姻狀況
印尼峇里島的Potato Head海灘俱樂部。Photo Credit: shutterstock/ 達志影像

我們想讓你知道的是

對於印尼國會上週通過極具爭議的「刑法修正案」（KUHP），未來婚外性行為及未婚同居都可被定罪，印尼峇里島省長瓦揚表示這新法只有在父母、配偶或子女提告後才會起訴。瓦揚強調，峇里島政府將確保「在酒店、別墅、公寓、招待所、寄宿和水療中心等任何旅遊住宿地點辦理入住手續時，都不會被查驗婚姻狀況」。

（中央社）印尼峇里島省長瓦揚（Wayan Koster）表示，造訪峇里島的遊客將不會受到印尼最近通過的刑法新條款威脅，盼平息外界對當局頒布婚外性行為為非法的法律可能嚇跑觀光客的憂慮。

國會上週通過極具爭議的「刑法修正案」（KUHP），未來婚外性行為及未婚同居都可被定罪。瓦揚今天發表聲明試圖安撫遊客，說明這項將在3年內生效的新法，只有在父母、配偶或子女提告後才會起訴。

瓦揚說，那些「造訪峇里島或居住在此的人，不需擔心印尼刑法這項條款生效」。

他表示，刑法中有關這項議題的條款，已從先前較嚴格的版本進行修改，因此「將更能保障每個人的隱私和自在」。

瓦揚表示，峇里島政府將確保「在酒店、別墅、公寓、招待所、寄宿和水療中心等任何旅遊住宿地點辦理入住手續時，都不會被查驗婚姻狀況」。

此外，瓦揚也駁斥有關航班與飯店房間預約因此取消的「惡作劇」報導，表示旅行社、旅遊與住宿業者及航空公司的統計數據都顯示，計劃在2022年12月到2023年3月到峇里島的遊客人數增加。

印尼國會新通過的「刑法修正案」中，將婚外性行為和未婚同居視為違法，最高可分別處以1年及6個月徒刑，引發許多國際遊客擔憂，特別是經濟相當依靠旅遊業的峇里島，有許多業者擔憂新法會嚇跑國外遊客。

美國也對這項法律表達關切，並警告這可能不利於印尼的投資環境。

聯合國關切新刑法

中央社》報導，聯合國8日發表聲明指出，對印尼剛通過的刑法修正案感到擔憂，因新法違背基本的自由與人權；聲明也附上聯合國人權專家提出類似擔憂的信函。

聲明中指出，聯合國樂見印尼修定法律而更為現代化，但修定後的刑法某些法條似乎不符合基本自由和人權，像是平等且不受歧視被法律平等保護的權利，以及隱私權及宗教和言論自由等權利。

聲明寫道：「修訂後的刑法修正案（KUHP）中，有些法條違反印尼在人權方面的國際法律義務，像是可能將新聞工作定罪，侵犯新聞自由，另外有些法條則歧視婦女、女孩、男孩和性少數群體（sexual minorities）。」

另外，聯合國也關注新刑法可能加劇性別暴力，以及基於性取向和性別認同的暴力。其他條款則有可能侵犯宗教或信仰自由的權利，並可能使社會對少數宗教信仰的人產生負面態度，導致對他們有暴力行為。

聲明也提及，聯合國人權專家在給印尼政府的一封信中也表達關切。人權專家在信中表示：「在印尼政府準備實施新刑法之際，我們呼籲行政和立法當局，必須確保該法符合印尼的國際人權法律的義務，以及對落實2030年議程及聯合國『永續發展目標』（SDGs）的承諾。」

信中也指出：「我們鼓勵政府繼續與更廣泛的民間社會和相關人士公開對話。」

印尼媒體時代報（Tempo）報導，國家刑法推行小組發言人阿里斯（Albert Aries）對聯合國的關切做出回應。他表示，新聞工作者的批評不會受到懲罰，因為這是對公共利益有關的事情進行監督的一種形式。

他說，政府尊重聯合國對與平等、隱私、宗教自由和新聞業有關議題的關注，而正是基於這個基礎上，新刑法考慮到人權與義務間的平衡，並進行規範。

阿里斯也否認有關新刑法不符合人權價值觀，並對時代報說：「新刑法不歧視婦女、兒童和其他少數群體，也不歧視新聞界。」

另外，他也反對該法會使社會對少數宗教信仰的人產生負面態度的說法，並補充，在考慮到公民與政治權利國際公約（ICCPR）及民間團體的意見下，已經調整刑法修正案對於監督有關宗教犯罪行為的相關條例。

印尼國會6日通過備受爭議的刑法修正案，許多條款備受爭議，像是婚外性行為最長可判處一年徒刑，禁止侮辱總統和國家體制、禁止表達和國家意識型態相反的觀點、禁止男女在婚前同居，以及對示威遊行的限制更為嚴格。

印尼政府多次表示，刑法修正案是為了去除具有殖民意涵、使用數百年的刑法。原訂2019年進行討論，卻因引發大規模抗議而擱置，後來部分條款經由討論而做修改，但仍存在許多爭議法條。為此，民間團體日前曾赴國會抗議。

印尼民眾抗議刑法修正案
Photo Credit: 中央社
印尼民眾反對通過刑法修正草案，5日在國會前高舉海報表達抗議。刑法修正案通過後，聯合國8日發表聲明，對這項法案恐侵犯人權表達關切。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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