憂印尼新刑法嚇跑觀光客，峇里島省長保證不查訪客與居民婚姻狀況
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對於印尼國會上週通過極具爭議的「刑法修正案」（KUHP），未來婚外性行為及未婚同居都可被定罪，印尼峇里島省長瓦揚表示這新法只有在父母、配偶或子女提告後才會起訴。瓦揚強調，峇里島政府將確保「在酒店、別墅、公寓、招待所、寄宿和水療中心等任何旅遊住宿地點辦理入住手續時，都不會被查驗婚姻狀況」。
（中央社）印尼峇里島省長瓦揚（Wayan Koster）表示，造訪峇里島的遊客將不會受到印尼最近通過的刑法新條款威脅，盼平息外界對當局頒布婚外性行為為非法的法律可能嚇跑觀光客的憂慮。
國會上週通過極具爭議的「刑法修正案」（KUHP），未來婚外性行為及未婚同居都可被定罪。瓦揚今天發表聲明試圖安撫遊客，說明這項將在3年內生效的新法，只有在父母、配偶或子女提告後才會起訴。
瓦揚說，那些「造訪峇里島或居住在此的人，不需擔心印尼刑法這項條款生效」。
他表示，刑法中有關這項議題的條款，已從先前較嚴格的版本進行修改，因此「將更能保障每個人的隱私和自在」。
瓦揚表示，峇里島政府將確保「在酒店、別墅、公寓、招待所、寄宿和水療中心等任何旅遊住宿地點辦理入住手續時，都不會被查驗婚姻狀況」。
此外，瓦揚也駁斥有關航班與飯店房間預約因此取消的「惡作劇」報導，表示旅行社、旅遊與住宿業者及航空公司的統計數據都顯示，計劃在2022年12月到2023年3月到峇里島的遊客人數增加。
印尼國會新通過的「刑法修正案」中，將婚外性行為和未婚同居視為違法，最高可分別處以1年及6個月徒刑，引發許多國際遊客擔憂，特別是經濟相當依靠旅遊業的峇里島，有許多業者擔憂新法會嚇跑國外遊客。
美國也對這項法律表達關切，並警告這可能不利於印尼的投資環境。
聯合國關切新刑法
《中央社》報導，聯合國8日發表聲明指出，對印尼剛通過的刑法修正案感到擔憂，因新法違背基本的自由與人權；聲明也附上聯合國人權專家提出類似擔憂的信函。
聲明中指出，聯合國樂見印尼修定法律而更為現代化，但修定後的刑法某些法條似乎不符合基本自由和人權，像是平等且不受歧視被法律平等保護的權利，以及隱私權及宗教和言論自由等權利。
聲明寫道：「修訂後的刑法修正案（KUHP）中，有些法條違反印尼在人權方面的國際法律義務，像是可能將新聞工作定罪，侵犯新聞自由，另外有些法條則歧視婦女、女孩、男孩和性少數群體（sexual minorities）。」
另外，聯合國也關注新刑法可能加劇性別暴力，以及基於性取向和性別認同的暴力。其他條款則有可能侵犯宗教或信仰自由的權利，並可能使社會對少數宗教信仰的人產生負面態度，導致對他們有暴力行為。
聲明也提及，聯合國人權專家在給印尼政府的一封信中也表達關切。人權專家在信中表示：「在印尼政府準備實施新刑法之際，我們呼籲行政和立法當局，必須確保該法符合印尼的國際人權法律的義務，以及對落實2030年議程及聯合國『永續發展目標』（SDGs）的承諾。」
信中也指出：「我們鼓勵政府繼續與更廣泛的民間社會和相關人士公開對話。」
印尼媒體時代報（Tempo）報導，國家刑法推行小組發言人阿里斯（Albert Aries）對聯合國的關切做出回應。他表示，新聞工作者的批評不會受到懲罰，因為這是對公共利益有關的事情進行監督的一種形式。
他說，政府尊重聯合國對與平等、隱私、宗教自由和新聞業有關議題的關注，而正是基於這個基礎上，新刑法考慮到人權與義務間的平衡，並進行規範。
阿里斯也否認有關新刑法不符合人權價值觀，並對時代報說：「新刑法不歧視婦女、兒童和其他少數群體，也不歧視新聞界。」
另外，他也反對該法會使社會對少數宗教信仰的人產生負面態度的說法，並補充，在考慮到公民與政治權利國際公約（ICCPR）及民間團體的意見下，已經調整刑法修正案對於監督有關宗教犯罪行為的相關條例。
印尼國會6日通過備受爭議的刑法修正案，許多條款備受爭議，像是婚外性行為最長可判處一年徒刑，禁止侮辱總統和國家體制、禁止表達和國家意識型態相反的觀點、禁止男女在婚前同居，以及對示威遊行的限制更為嚴格。
印尼政府多次表示，刑法修正案是為了去除具有殖民意涵、使用數百年的刑法。原訂2019年進行討論，卻因引發大規模抗議而擱置，後來部分條款經由討論而做修改，但仍存在許多爭議法條。為此，民間團體日前曾赴國會抗議。
新聞來源：
- 憂印尼新法嚇跑觀光客 峇里島保證不查婚姻狀況（中央社）
- 印尼新刑法恐侵犯人權 聯合國發聲明表達關切（中央社）
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
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沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。