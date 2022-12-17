一上桌還沒吃就先喝醉？以客為尊的米其林餐廳，遇到奧客怎麼辦？

文：林才右（萊特）

L'ambroisie被稱作是巴黎米其林三星的巔峰殿堂，一則因為其名稱就是希臘文的「眾神之殿」或是「眾神美饌」，再者是因為餐廳一直以來都是提供單點菜單，並沒有套餐，價錢相對來說都是居高不下，所以也成為饕客們膜拜的最終聖地。

這十幾年來，不論是住在巴黎的期間，或是往來巴黎的時候，總是下不了手訂這家餐廳。經過這次疫情，總算頓悟人生應該及時行樂，再加上主廚Bernard Pacaud已達74歲的高齡，所以趁這次訪法一定要親身朝聖一下，算是對品嚐法國美饌的一個新里程碑，以後也好拿來說嘴。

進入餐廳約12點15分，我們算來的早的，餐廳內只有一桌來自亞洲面孔的母女檔，但其他的餐桌上都已佈置好餐盤酒杯，應該也是滿桌的一天。

與侍者一陣寒暄拿到菜單之後，比我們早到的母女檔已經上了前菜，忍不住斜眼瞧一下他們的前菜菜色，不瞧還好，一瞧居然看到了愛馬仕的鱷魚皮包（或是鴕鳥皮包，請恕我眼拙看不出來），想說既然不是同道中人，她們的菜色可能也是特別訂製，就沒認真看了。

作者拍攝提供

我已經吃飽了，主菜幫我取消掉？

不出所料，那對母女檔吃的就是Special menu，從前菜、餐前小點、海鮮主菜、肉類主菜、起司拼盤、甜點、咖啡一應俱全，有道是：有錢人跟我們吃的不一樣！好吧，就算口袋夠深，我的胃可能也不夠深吧！人總要有點酸葡萄心理。（為什麼會知道？因為侍者也有跟我們介紹Special menu，難道他看不出來我正在努力瘦身嗎？）

口袋與食量不見得絕對成正比。因為過沒多久，就聽到母女檔的女兒跟服務人員說：已經吃得太飽了，主菜可不可以都取消掉。服務人員應該是依照餐廳SOP，客氣的說，我到廚房問問看，幾分鐘後就出來說：你的主菜已經在處理了，所以無法取消。

為了享受美食而吃，還是為了蒐集星星而吃？

真正的高潮來了，女兒開始說他肚子痛，因為吃得太撐了，服務人員關心的陪他走到洗手間，一路噓寒問暖，不論是不是做戲，至少感覺挺窩心的。不過也只有第一次，後來女兒回座位吃了幾口，又回到廁所，來來回回幾次我就沒有算了，因為我是花錢來吃餐的，不是花錢來算他上幾次廁所的。

後來媽媽坐在座位上太無聊，或服務人員怕媽媽太無聊，聽他們就聊了起來，依稀聽到那位媽媽跟服務人員說，他們晚餐還有其他的米其林餐廳要吃，當時我只能飲一口酒，歎一口氣，想著做為人總是挺辛苦的，即便是有錢人了，生活也仍是不容易，都已經吃成這樣子了還要繼續吃，當吃變成一種責任，似乎也不那麼享受了。

不知過了多久，那位媽媽已經打包好甜點買完單，但女兒依舊未出現，媽媽就只能坐在入口的沙發滑手機。我不是特別要觀察有錢人的行蹤，只是我剛好喝多了要上洗手間，才看到那位媽媽已經離桌三十來分鐘了，怎麼還坐在入口處發呆？

當我要進入男廁時，才有一位女士從男廁出來，據說女廁已經長期被霸佔中，先說聲抱歉，如果你本來是想要看L'ambroisie食記的，結果什麼都沒有看到，因為我也沒想到這對比我們早來的母女檔，讓我情不自禁寫了這麼多。

Photo Credit: L'Ambroisie L'Ambroisie的餐點

以客為尊的米其林餐廳，會要求貌似未滿飲酒年齡的人提供證件嗎？

這對母女檔的事蹟，讓我想起幾年前在L’arpege三星餐廳的另外一件趣事，在巴黎的米其林三星用餐，很少看到臉孔稚嫩的年輕人，就算有一般也都會是跟長輩一起來用餐。而之前在L’arpege用餐時，就看到一對非常年輕的情侶一起來用餐，穿著得宜但稍嫌稚嫩，猜想應該是貴族或是名人之後，歲數多少？我會猜是國高中生，也就是16歲左右吧！

如果是16歲，可以吃米其林三星嗎？當然可以，法國的米其林三星一般是拒絕12歲以下的孩童，但有時卻可以帶寵物進入（前提是寵物不能太吵，至少我沒看人帶過很吵的鸚鵡進入米其林餐廳的）。但是問題來了，一個貌似16歲的年輕人點酒，侍酒師應該提供嗎？如果是在一般的小酒館，或許可以要求客人出示證件，但是米其林三星侍者絕對是以客為尊，一定不會這樣冒犯客人。

法國的官方法定飲酒年紀是18歲，如果賣酒給未成年的是觸法的。所以這樣的問題應該很適合在侍酒師比賽的時候拿出來提問：在餐廳遇到一個看起來未滿18歲的年輕人點酒，你應該怎麼做呢？禮貌地要他出示證件，但不論多禮貌還是冒犯了客人，一顆星星可能就掉了，如果不詢問就提供酒飲，被正義魔人舉報，那掉的可能就不只一顆星星了，該如何是好？

我問過幾位在法國的侍酒師，幾乎眾口一詞的說不會要求看證件，就依照客人的需求提供他要的酒飲，我想這就是法國的浪漫人本主義，也是米其林資本主義的最佳展現吧。

回到剛剛提到在餐廳的年輕情侶，他們剛一入座，侍酒師就主動前來詢問是否需要開胃香檳，他們就各自點了一杯，當我再一次聚焦在他們身上時，是因為看到侍酒師又拿了一瓶香檳過去幫年輕男生倒一杯，這也才聽他們說他們準備好可以點餐了。

是否香檳太好喝，讓年輕男生在還沒上開胃小點就已經喝了兩杯香檳，是不是最近餐廳有辦香檳無限暢飲的活動，還特別請侍酒師再把酒單給我看一下，一杯香檳都是要價二三十歐，沒有什麼無限暢飲啊！

有可能是年輕人的老爸贊助這次約會的信用卡，所以就卯起來喝？也有可能年輕人借酒壯膽，好在吃飽之後可以借酒裝瘋？在我邊用餐邊猜想時，年輕男生聽從的侍酒師建議又點了一杯白酒來搭配他的前菜，還聽他詢問侍酒師為什麼要選這款酒來搭配菜，侍酒師可能也覺得遇到知音，滔滔不絕地解釋直到前菜上桌。