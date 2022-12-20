降低產職業工會協商的門檻，才能真正讓小型與微型企業勞工權益受保障
我們想讓你知道的是
台灣目前真正能發揮工會作用的主要是企業工會，相較於產、職業工會的重重限制，企業工會只要30人就能開啟勞資團體協商，為工會成員爭取更好的勞動條件與福利，也吸引更多人加入工會。但今（2022）年10月勞動部做出函釋，表示3人以下企業不須勞資會議，只要個別員工同意就合規，讓中小企業與微型企業佔多數的台灣，勞權更受挑戰。
文：周于萱（台灣非營利組織產業工會理事長）
2011年《工會法》修正之後，工會組織型態從以往只有「廠場企業工會」及「職業工會」，到增加了跨廠場的「產業工會」。但實際上產業工會在法律上的權利與保障卻遠比不上企業工會，使得產業工會的組織及活動更加困難。
2013年，台灣電子電機資訊產業工會秘書長林名哲曾以〈產業工會都是小三？談新工會法上路兩年產業工會的制度困境〉一文，點出產業工會在法制上遇到的困境，包括電資工會在台積電運動會場外高舉「加入電資工會」看板並發送傳單，進行工會宣傳及招募，卻被裁決委員會認為產業工會的工會活動權不受與企業工會相同程度的保障。
以及勞動檢查時，產業工會無法依據《勞動檢查法》第22條及同法施行細則第19條派員陪同，最終勞委會還發布函釋，《勞動檢查法》中「告知工會」的「工會」，就是「企業工會」，並制定「勞動檢查員依《勞動檢查法》第22條告知工會之處理原則」，明文做出限制。
企業工會生來就能談判，產職業工會卻要過半
而工會組織的重要功能之一「團體協商」，產、職業工會要執行也顯得困難重重。
這是因為《團體協約法》第6條規定，產職業工會之會員受僱於協商他方之人數，逾其所僱用人數二分之一時，才有團體協約之勞方當事人協商資格。例如台灣高等教育產業工會在2015年的裁決中，與華夏科技大學爭執的問題之一，便是資方主張工會未提供會員名冊、亦未達整體僱用人數二分之一，不具有協商資格。
然而相較之下，企業工會只要30人發起成立之後，不論其會員人數佔該廠場受雇人數的比例為何，便直接具有團體協約協商資格。
若以一個規模1000人的企業來說，企業工會與產職業工會具有協商資格的最小會員數分別是30人及501人。此外還有其他包括勞動條件變更之工會同意權、大量解僱時工會推派勞方代表參與協商之權利、調整變形工時及延長工時之同意權、輪班同意權、會務假等。
產職業工會與企業工會在行使團結協商權時的巨大差距，不言自明。
勞動部函釋：三人以下企業連勞資會議都免
今（2022）年10月底，勞動部公布了一份函釋，內容是放寬對於延長正常工作時間（俗稱「加班」）及變形工時的同意規定：雇用人數在三人以下的單位，如果沒有工會，只要徵得個別勞工的同意，就視為經過勞資會議同意。
勞動部令 中華民國111年10月28日
勞動條3字第1110140959號
核釋勞動基準法第三十條、第三十條之一、第三十二條、第三十四條及第三十六條，有關雇主經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意之規定，於雇主僱用勞工人數在三人以下，並經徵得個別勞工同意者，視為經勞資會議同意。
依照我國《勞動基準法》規定，在一般的狀況下雇主要讓勞工加班，或是調整為變形工時，必須要經企業工會同意，若無工會則須經過勞資會議同意，並且獲得勞工本人同意（勞工當然同意哪次不同意），才能夠加班或套用變形工時。
至於為什麼這次函釋會特別針對雇用人數在三人以下的單位，則是因為《勞資會議實施辦法》第2條第2項規定，若公司僱用的勞工人數在三人以下，勞雇雙方直接視為勞資會議當然代表，就不用理會同一辦法的第3條及第5條至11條規定。
天生無法組企業工會，小企業勞權誰來守護？
然而，根據經濟部最新出版「2022年中小企業白皮書」，去年台灣中小企業家數超過159萬家，占全體企業逾98%，而我國工會的組成依法必須由30人發起，讓30人以下的小型企業及微型企業勞工根本沒有組織企業工會的機會，勞工雖然可以成立或加入產職業工會，但仍然無法透過產職業工會行使同意權來為勞工把關勞動權益。
顯現台灣的工會成立門檻過高，雖理應有產職業工會可以協助勞工發聲，但各種獨厚企業工會的相關規定，使得小型、微型企業勞工實質上失去團結組織的權利。
勞動部自廢武功，函釋只為雇主解套
據了解，之所以會有此一函釋，是因為許多小型事業單位經常違反《勞基法》第三十條、第三十條之一、第三十二條、第三十四條及第三十六條，事業單位無工會亦沒有召開勞資會議，因此被裁罰。
然而，勞資會議理應是職場的民主機制，協助勞資雙方溝通協商，事業單位未能落實，勞動部卻以函釋幫雇主解套，直接讓微型企業連最基本的職場民主溝通程序都省略，此例一開，等於是把所有同意加班、輪班、變形工時的壓力全部回到個別勞工身上。
試問在失衡的勞資關係之下，為了保住飯碗、維持職場和諧，有哪一個勞工敢說不？
筆者認為，為鼓勵產職業工會發展，讓產職業工會積極行使團結權、協商權、爭議權等勞動三權，應廢止勞動條3字第1110140959號。
此外，台灣的工會法規應比照國外產業工會模式，工會同意權不該僅限於企業工會，而是應該放寬給產職業工會，只要有勞工加入產職業工會，就應該由產職業工會來代表勞工的聲音、為勞工權益把關，並降低產職業工會協商的門檻，讓工會真正成為勞工的後盾。
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。